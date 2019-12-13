Российские спортсмены не смогли показать высоких результатов на этапе Кубка мира в борд-кроссе

На этапе Кубка мира по сноуборду прошли соревнования в борд-кроссе. Российские спортсмены не смогли показать высоких результатов.

Сноуборд

Монтафон (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Борд-кросс

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Кэмирон Болтон (Австрия)

3. Омар Визинтин (Италия)

4. Лукас Эгибар (Испания)

5. Элиот Гронден (Канада)

6. Лоренцо Соммарива (Италия)

51. Даниил Донских (Россия)

57. Андрей Анисимов (Россия)

Сноуборд

Монтафон (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Борд-кросс

1. Ева Самкова (Чехия)

2. Микела Мойоли (Италия)

3. Белла Брокхофф (Австралия)

4. Шарлотта Бэнкс (Великобритания)

5. Линдси Джакобеллис (США)

6. Нелли Моэнн-Локко (Франция)

23. Александра Паршина (Россия)

26. Юлия Лаптева (Россия)