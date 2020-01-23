Россиянин Хадарин выиграл этап в Альп ди Суизи в слоупстайле
Россиянин Владислав Хадарин стал победителем в дисциплине слоупстайл на этапе Кубка мира в итальянском Альп ди Суизи. Для него это вторая победа на Кубке мира в карьере и первая — в слоупстайле. Впервые он победил в январе 2017 года в биг-эйре на этапе в Москве. Тот старт для него стал дебютным на Кубке мира.
Альп ди Суизи (Италия)
Кубок мира
Слоупстайл
Мужчины
1. Владислав Хадарин (Россия) — 85,25
2. Руки Тобита (Япония) — 83,81
3. Хироаки Кунитаке (Япония) — 79,75
4. Шон Фитцсимонс (США) — 79,13
5. Йонас Безигер (Швейцария) — 78,95
6. Эмилиано Лауци (Италия) — 78,78
Женщины
1. Тесс Коди (Австралия) — 73,48
2. Кейти Ормирод (Великобритания) — 72,11
3. Брук Войт (Канада) — 68,66
4. Лоран Сманс (Бельгия) — 67,41
5. Екатерина Косова (Россия) — 66,38
6. Шерил Мас (Голландия) — 64,86
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/snowboard/worldcup/2019-2020/