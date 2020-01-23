Россиянин Хадарин выиграл этап в Альп ди Суизи в слоупстайле

Россиянин Владислав Хадарин стал победителем в дисциплине слоупстайл на этапе Кубка мира в итальянском Альп ди Суизи. Для него это вторая победа на Кубке мира в карьере и первая — в слоупстайле. Впервые он победил в январе 2017 года в биг-эйре на этапе в Москве. Тот старт для него стал дебютным на Кубке мира.

Альп ди Суизи (Италия)

Кубок мира

Слоупстайл

Мужчины

1. Владислав Хадарин (Россия) — 85,25

2. Руки Тобита (Япония) — 83,81

3. Хироаки Кунитаке (Япония) — 79,75

4. Шон Фитцсимонс (США) — 79,13

5. Йонас Безигер (Швейцария) — 78,95

6. Эмилиано Лауци (Италия) — 78,78

Женщины

1. Тесс Коди (Австралия) — 73,48

2. Кейти Ормирод (Великобритания) — 72,11

3. Брук Войт (Канада) — 68,66

4. Лоран Сманс (Бельгия) — 67,41

5. Екатерина Косова (Россия) — 66,38

6. Шерил Мас (Голландия) — 64,86