Итальянец Соммарива выиграл этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине борд-кросс в Италии
15:18
Итальянец Лоренцо Соммарива стал победителем на этапе Кубка мира по сноуборду в Италии в дисциплине борд-кросс.
Второе место занял его соотечественник Эммануэль Ператонер. Тройку замкнул француз Мерлен Сюрже.
Сноуборд
Сереньо (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Борд-кросс
1. Лоренцо Соммарива (Италия)
2. Эммануэль Ператонер (Италия)
3. Мерлен Сюрже (Франция)
4. Пауль Берг (Германия)
5. Кэмирон Болтон (Австрия)
6. Элиот Гронден (Канада)
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