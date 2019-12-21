Итальянец Соммарива выиграл этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине борд-кросс в Италии

Итальянец Лоренцо Соммарива стал победителем на этапе Кубка мира по сноуборду в Италии в дисциплине борд-кросс.

Второе место занял его соотечественник Эммануэль Ператонер. Тройку замкнул француз Мерлен Сюрже.

Сноуборд

Сереньо (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Борд-кросс

1. Лоренцо Соммарива (Италия)

2. Эммануэль Ператонер (Италия)

3. Мерлен Сюрже (Франция)

4. Пауль Берг (Германия)

5. Кэмирон Болтон (Австрия)

6. Элиот Гронден (Канада)