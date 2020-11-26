Главные интриги наступающего лыжного сезона, который стартует в Финляндии в пятницу.

Уже в пятницу в финской Руке стартует лыжный сезон. Дождались! Сезон пройдет на фоне супержестких ограничений, связанных с пандемией, но главное, что он все же состоится. И сборная России выступит на нем в сильнейшем на данный момент составе. Из лидеров не хватает разве что приболевшего Сергея Устюгова. Зато после декрета вернулась призер Олимпиады в Пхенчхане Юлия Белорукова (теперь она выступает под фамилией Ступак), на ходу еще одна молодая мама — Татьяна Сорина (Алешина), и кажется, начинает обретать кондиции друг и соперник Большунова Алексей Червоткин.

Главный старт сезона — чемпионат мира в немецком Оберсдорфе в конце февраля, а еще ведь есть «Тур де Ски» и зачет Кубка мира. В общем, интриг в предолимпийском лыжном сезоне хватает. Вот только главные из них.

Выиграет ли Большунов второй Кубок мира?

Наш Сан Саныч только недавно получил свой первый Большой хрустальный глобус (из-за пандемии он добрался до своего законного обладателя лишь летом). И вот уже пришло время бороться за второй. Пока есть ощущение, что в нынешнем сезоне продолжится борьба двух монстров — Большунова и Клебо. Во всяком случае, оба прошли межсезонье относительно здоровыми и неплохо смотрелись в тестовых гонках.

Большунов оба раза был в тройке, уступив, правда, товарищам по команде Алексею Червоткину и Андрею Мельниченко. Клебо открывал сезон у себя в Бейтоштоллене, где предсказуемо выиграл спринт, а вот в гонке на 15 км уступил почти полминуты 27-летнему ноунейму Микаэлю Гуннулфсену.

Впрочем, все эти поражения пока ни о чем не говорят. Большунову и Клебо не нужно было рвать жилы, чтобы гарантировать себе место на Кубке мира. А потому они неплохо размялись, заодно показав, что находятся в отличном рабочем состоянии. Главное сражение начнется уже в Руке.

Есть немаленькая вероятность, что сюрпризов в сезоне тоже будет много. Из-за коронавируса у команд были неравные возможности для подготовки, и потому вполне вероятно, что кто-то из лидеров окажется в яме, а бывшие середняки, наоборот, проявят себя.

Не сорвется ли сезон из-за коронавируса?

В отличие от биатлонистов, которые приняли разумное решение ограничить перемещения между кубковыми этапами и проводят по два старта подряд в одном месте, FIS делает вид, будто коронавируса не существует. Поэтому из Руки в швейцарский Давос, потом — спринтерский этап в Дрездене, и так далее. В планах стоят и традиционная многодневка «Тур де Ски», и, естественно, чемпионат мира в Оберсдорфе.

Сезон еще не начался, а календарь уже трещит по швам. Например, Лиллехаммер отказался от проведения второго этапа, и куда его перенести, пока не придумали. А есть ведь еще обязательное тестирование на коронавирус, которое обойдется, например, сборной России в полмиллиона евро за сезон. Один только тест стоит около 200 евро, а сдавать их нужно регулярно и всей сборной, включая персонал.

Вероятность, что по ходу сезона кто-то заболеет, очень велика. Огромное количество переездов, скопление людей плюс ослабленный иммунитет на фоне пика формы — все факторы налицо. Что делать в таком случае, пока неясно. Вероятно, это будет зависеть от законодательства конкретной страны. В странах с жесткими карантинными ограничениями, как в Финляндии, могут отправить домой всю сборную, в более либеральных — изолировать только заболевшего, а остальным разрешить выступать.

Все это ставит под вопрос сезон в целом. Если сборные начнут сниматься одна за другой, гонки превратятся в фарс. А небольшие команды вполне могут просто не найти денег на тестирование и сняться по своей воле.

Сможет ли Непряева повторить подвиг Большунова?

Наталью Непряеву не зря называют одной из самых талантливых российских лыжниц в истории. Кажется, у Натальи есть все, чтобы стать уникальной: она одинаково хорошо бежит спринт и дистанционные гонки, обоими стилями, вынослива и очень одарена от природы. Вот только добраться до главной победы у Непряевой пока не выходит. Последние годы она регулярно в тройке общего зачета Кубка мира, но именно выиграть его мешают то собственные болезни, то соперницы...

У норвежек в это межсезонье две серьезные потери: титулованная Астрид Якобсен закончила карьеру ради мечты стать врачом, а Инвильд Остберг снова вынуждена пропустить сезон из-за проблем со здоровьем. Тереза Йохауг на тестах была в отличной форме, но в спринте она последние годы выступает не здорово либо вообще его пропускает. Остаются Хайди Венг плюс юная Хелена Мария Фоссесхольм, которую уже называют наследницей Марит Бьорген.

Но и в российской команде есть свои новички. Татьяна Сорина выиграла обе тестовые гонки, обогнав в том числе и Непряеву. Елена Вяльбе считает, что молодой маме по силам громко заявить о себе и на уровне Кубка мира.

Расписание первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия)

27 ноября. Спринт, классический стиль.

28 ноября. Женщины, 10 км, классический стиль. Мужчины, 15 км, классический стиль

29 ноября. Женщины, 10 км, свободный стиль, преследование. Мужчины. 15 км, свободный стиль, преследование

Состав сборной России

Женщины. Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Юлия Ступак.