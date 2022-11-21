Главный соперник Большунова страдает от странной травмы. Восстановиться ему помогает красотка американка

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо никак не вылечит подколенное сухожилие, но это не мешает ему побеждать.

Норвежец Йоханнес Клебо почти все межсезонье мучился из-за травмы подколенного сухожилия, которую получил летом. И для ускорения процесса восстановления он решил привлечь бывшего физиотерапевта клуба НБА «Милуоки Бакс» Меган Стоу.

26-летний спортсмен сам оплачивает услуги американки, но подчеркивает, что лечение проводится по согласованию с Федерацией лыжного спорта Норвегии. Причем Клебо высоко отзывается о таланте заокеанского медика.

«Сотрудничество со Стоу является дополнением к помощи, которую я получаю от федерации лыжного спорта», — прокомментировал лыжник работу с физиотерапевтом из Юты.

Йоханнес Клебо. Фото Соцсети Фото Соцсети

Восстановление

У Йоханнеса еще летом была диагностирована травма задней поверхности бедра. Восстановление от такого повреждения должно было длиться 6-8 недель, но процесс сильно затянулся. А само повреждение, похоже, оказалось намного серьезнее, чем думали поначалу. Как сообщает NRK, именно по этой причине Клебо обратился за помощью к Стоу во время пребывания в США.

Его команду так впечатлила работа врача на сборе в Парк-Сити, что было принято решение воспользоваться ее услугами, оплатив ей командировку в Европу. Американка лечила Йоханнеса во время сбора в Ливиньо (Италия). Позже Стоу вместе с Клебо отправилась в Тронхейм (Норвегия), чтобы продолжить интенсивную работу над восстановлением, а затем они вместе поехали в Бейтостолен.

«Сейчас мы делаем нечто иное, чем раньше. Впереди много часов восстановительных процедур с еще более детальной проработкой. Травма не заживет за одну ночь, но я уверен, что все делаю правильно. Очевидно, что нам еще есть над чем работать. Меган Стоу талантлива, и мы верим, что она поможет мне избавиться от травмы», — так высказался о сотрудничестве сам Клебо.

Врач

Стоу в настоящее время является действующим лыжным тренером в Юте. А до этого она 16 лет работала в системе баскетбольного клуба «Милуоки». И хоть опыт у Меган солидный, по восстановлению Клебо она не дает никаких сроков. Но отмечает: работа с Йоханнесом для нее большая честь.

«Нам нужно использовать время с умом. И правильно расставить приоритеты к началу сезона», — приводит NRK слова Стоу.

При этом Меган трудится параллельно с медиками национальной команды Норвегии. Это подтвердил врач Ове Фераген в интервью VG: «Наша медицинская команда тесно сотрудничала с Йоханнесом на протяжении всего процесса, в том числе сейчас с его помощником». Но на данный момент Клебо не исключает, что пропустит старт сезона-2022/23 Кубка мира по лыжным гонкам, который начинается на этой неделе в Финляндии.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Последствия

Тем не менее в состав сборной Норвегии на первый этап, который пройдет в Руке (Финляндия) с 25 по 27 ноября, Йоханнеса включили. И на днях он даже успел принять участие в двух гонках на 10 км в рамках открытия лыжного сезона в стране. Клебо до последнего не знал, примет ли участие в старте, но в итоге выиграл оба забега у лучших норвежских лыжников.

Однако его дальнейшее участие в сезоне пока в тумане. А специалисты дают достаточно неутешительные прогнозы по поводу его повреждения. Норвежский эксперт по лыжным гонкам Фредрик Аукланд не исключает, что травма может серьезно сказаться на карьере Клебо. Разумеется, если американка не совершит чуда.

«Стоит полагать, что, если у него хроническая травма подколенного сухожилия, это может иметь разрушительные последствия для его карьеры», — приводит слова Аукланда Nettavisen.

Стоу же не дает никаких конкретных прогнозов: «У него сильная скованность, и его подколенное сухожилие повреждено, и мы пытаемся уменьшить давление с помощью нашей работы, чтобы он мог быстрее выздороветь».

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Травма?

Тем не менее в Норвегии не все верят в серьезность повреждения Клебо. В частности, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен считает, что Йоханнес преувеличивает свои проблемы — иначе бы не смог выступить на открытии сезона. И тем более выиграть.

«Йоханнес напускает трагизма, рассуждая о своей травме? Да, так и есть. Вы же видите. Он стал лучшим в первой же гонке. Надеюсь, он не считает эту гонку плохой и не думает, что мог пройти сильнее еще на несколько минут. Тогда мы все в беде», — приводит слова Иверсена NRK.

Сам Клебо уже ответил Иверсену, отметив, что переживает тяжелый жизненный этап.

«Если бы он знал, через что я прошел в последние четыре недели, был бы в шоке. Эмиль должен прожить мою жизнь, чтобы понять, на что это было похоже. Не уверен, что сейчас он сказал бы то же самое. Наверное, последние четыре недели были самыми скучными в моей жизни. Утром я тренировался, а потом по три часа в день лежал на массажном столе.

Я сам удивлен тем, как прошли гонки. Здорово вернуться и выиграть. Это то, для чего вы тренируетесь. Когда я преодолевал дистанцию, то не думал о травме. Будет интересно посмотреть на состояние » , — приводит слова Клебо NRK.