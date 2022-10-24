Кто первый? Конфликт Большунова и Клебо оставил обоих без победы

Лучший российский лыжник XXI века стал королем лыж на Олимпиаде в Пекине, а мог сделать это годом ранее.

«Спорт-Экспресс» завершает серию публикаций всероссийского социального проекта «Расставь приоритеты!», реализуемого российской Госавтоинспекцией в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке федеральных министерств просвещения и транспорта.

В этом году социальная кампания направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий на перекрестках. И, как мы уже знаем, эта часть дороги сочетает в себе интересы разных категорий участников дорожного движения — в этом ее сходство с некоторыми видами спорта, где в ходе состязаний пересекаются интересы и траектории спортсменов. Ярким примером может служить громкое событие на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе в 2021 году.

Новые звезды

За первенство от России и Норвегии, как и в последние несколько сезонов, соперничали два представителя нового поколения звезд этого вида спорта — Александр Большунов и Йоханнес Клебо.

Норвежец громко заявил о себе в сезоне-2016/17, а на Олимпиаде в Пхенчхане взял три золота. На Играх в Корее мир узнал и о Большунове, который завоевал сразу четыре награды — три серебра и бронзу.

По итогам следующего олимпийского цикла россиянин прочно закрепился в элите. Чего только стоят две победы в общем зачете Кубка мира и на многодневках «Тур де Ски».

При этом на главных стартах Александра преследовало «серебряное проклятие» — он никак не мог добраться до первого места. На ЧМ-2019 в Зеефельде, как и на пхенчханской Олимпиаде, Большунов четыре раза выигрывал серебряную медаль.

В результате инцидента Александр Большунов финишировал третьим. Фото Global Look Press

Король лыж?

На чемпионат мира-2021 в немецком Оберстдорфе Большунов прибыл нацеленным на успех и сразу же выиграл первый в карьере титул, уверенно обойдя норвежцев в скиатлоне. Заключительная гонка чемпионата должна была определить, будет ли он для Большунова триумфальным или оставит горькое послевкусие. К тому же победа в марафоне позволяла Александру получить неофициальное, но очень почетное звание «Король лыж». С середины 50-х годов прошлого века так называют гонщиков, выигравших на одном турнире старты на 30 и 50 километров. Клебо же и в Зеефельде, и в Оберстдорфе взял по три золота в одних и тех же дисциплинах — личном и командном спринте, а также эстафете.

Грусть Александра Большунова после финиша гонки. Фото Global Look Press

Обоюдная неудача

На последнем отрезке дистанции Александр шел первым и обладал правом выбора траектории. Не видя Клебо, он решил перестроиться на правую лыжню. На скорости норвежец попытался проскользнуть мимо Большунова. Потеряв равновесие, Клебо пошатнулся, сломал локтем палку россиянина, но устоял на ногах и умчался к финишу первым. Наш лыжник остался лишь третьим, пропустив вперед еще одного представителя сборной Норвегии Эмиля Иверсена.

В результате столкновения никто физически не пострадал, но последствия для спортсменов были серьезными — в столь обостренной борьбе за золото в проигрыше остались оба участника. Изучив повторы со всех возможных ракурсов, судейская коллегия вынесла решение дисквалифицировать Клебо за нарушение правил обгона, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) впоследствии внесла в эти правила коррективы. Инцидент в Оберстдорфе вызвал огромный резонанс в мире зимних видов спорта за последние годы.

Подобные ситуации случаются и на перекрестках. Казалось бы, очередность их проезда строго регламентирована правилами дорожного движения: на регулируемых перекрестках — светофорами и регулировщиками, на нерегулируемых — дорожными знаками и правилами приоритета. Но, по данным официальной статистики аварийности, в 2021 году треть всех автоаварий, в которых погибли или пострадали люди, произошла на перекрестках.

Распространенные причины этих дорожно-транспортных происшествий:

· несоблюдение очередности проезда — 16 285 ДТП;

· нарушение правил проезда пешеходного перехода — 4920 ДТП;

· нарушение требований сигналов светофора — 3262 ДТП;

· неправильный выбор дистанции — 3078 ДТП;

· несоответствие скорости конкретным условиям движения — 2420 ДТП.

Что касается последствий — стоит помнить, что любые автоаварии могут повлечь за собой большие потери финансов, времени, а в худшем случае — здоровья и жизни людей.

Во избежание ДТП на перекрестке важно не только понимать, как регулируется очередность его проезда. Очень важна предусмотрительность и внимательность участников дорожного движения. Наряду с неукоснительным соблюдением Правил дорожного движения Госавтоинспекция рекомендует контролировать «слепые зоны» и дорожную ситуацию в целом, не стремиться пересечь перекресток как можно скорее, начинать движение на разрешающий сигнал транспортного светофора, убедившись, что все автомобили на перекрестке завершили начатые ранее маневры. Эти рекомендации значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий на перекрестках.

А мы советуем периодически обновлять свои знания Правил дорожного движения и ответить на вопрос!

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