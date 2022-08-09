Клебо травмировался ночью. Кто вывел из строя звезду сборной Норвегии?

Пока Йоханнес лечится от непонятного повреждения, в лыжные гонки возвращается сам Нортуг.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, как утверждают норвежские СМИ, пропустит начало сезона из-за травмы. Первоначальным диагнозом было повреждение ягодичной мышцы, сейчас, как рассказал норвежец, речь идет о сухожилии в области бедра, что мешает работать классическим ходом и сильно снижает набор формы. Сроки восстановления — до трех месяцев.

Не выиграл бы ни одну гонку

В Шушене сейчас проходит лыжероллерный фестиваль, но Клебо не смог выйти на старт своего коронного спринта. Как он рассказал NRK, он сам не знает, что произошло со здоровьем:

— До сих пор особого прогресса не было. Мне сказали, что восстановление требует времени, и я к этому готов. Теперь просто нужно набраться терпения и выдержать это. Я травмировался ночью. На пробежке мне постепенно становилось хуже. Мы не нашли никакого объяснения тому, почему произошла травма. Я не собираюсь тратить время на выяснение. Это часть игры. Возможно, это износ организма. Я, наверное, не выиграл бы ни одну гонку в той форме, в которой нахожусь сейчас, — заявил звездный спортсмен.

В сезоне-2022/23 состоится чемпионат мира в словенской Планице, и там спринт будет проводиться классическим стилем. Возможно, это дает шанс соперникам наконец обыграть Йоханнеса. Жаль, но, по всей вероятности, Большунова и других россиян там не будет.

Клебо со своей девушкой Перниллой Десвик на отдыхе в Каннах. Фото Соцсети

Тренер сборной Норвегии Эрик Носсум считает, что повода беспокоиться нет и времени на лечение у норвежца достаточно. Первый этап Кубка мира пройдет только в ноябре. Носсум в своем монологе, говоря о правильной работе спортсмена над восстановлением, еще и выдал Клебо необычный комплимент: «Он ужасно хорош в принятии мудрых решений, когда что-то происходит в первый раз».

Интересно, что июль Клебо провел со своей девушкой Перниллой Десвик на море. Со студенткой Норвежского университета естественных и технических наук они познакомились в интернете, а затем стали общаться вживую, причем во время пандемии коронавируса спортсмен заставил свою спутницу перейти на дистанционное обучение. А первые свидания вообще проходили дома у родителей Клебо — чтобы избежать внимания журналистов. Как знать, возможно, времяпрепровождение со своей пассией также внесло вклад в износ организма.

Клебо со своей девушкой Перниллой Десвик. Фото Соцсети

Нортуг возвращается

Зато в полном порядке двукратный олимпийский чемпион 36-летний Петтер Нортуг. На параллельно проходящем около Ставангера спортивном фестивале Blink он вышел на старт 50-километрового марафона и финишировал 48-м из 106 участников, забрав несколько промежуточных отсечек. До этого в 10-километровом масс-старте он стал 13-м.

Судя по настрою, Нортуг соскучился по лыжам и пришел делать шоу. В новом сезоне он стартует в серии Ski Classics, которая за последние годы стала едва ли не более раскрученной, чем Кубок мира FIS. Марафоны собирают бывших звезд лыжного спорта, проходят на альпийских курортах с поддержкой частных спонсоров.

Россиян там тоже немало, но, к сожалению, в июне Ассоциация марафонов Worldloppet отстранила наших и белорусов. Правда, Евгений Дементьев говорил «СЭ», что россиян могут забрать в другие клубы. Все-таки в Ski Classics катаются не за страны, а за частные команды, как, например, в велоспорте, где россияне продолжают выступать.

Нортуг не только успешно выступил в марафоне, но и не обошелся без традиционных перлов. Вот так он охарактеризовал свое выступление в марафоне, в котором лидировал еще на 40-м километре:

— Проснулись мышцы для полтинника. Я видел, что детишки начали уставать, и смог прогуляться до отсечки и забрать приз. Они, наверное, подумали просто: «Сам бог появился, расступитесь, все равно нет никаких шансов». Им это нелегко, но имеем то, что имеем — мир не так сильно изменился за последние годы, — снисходительно сказал Нортуг.

В ответ действующий лыжник сборной Норвегии Симен Крюгер назвал Петтера «загорелым клоуном».

В российских лыжах же пока затишье. Первые соревнования на снегу запланированы в далеком якутском Алдане в конце октября, и, вероятно, в этом году Большунову и Ко придется тащить на себе Кубок России. Ждать ли от россиян такого же шоу, как в Норвегии, — зависит только от них. Если Елена Вяльбе войдет-таки в руководство «Спартака», ее усилия придется восполнять другим.