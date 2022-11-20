Большунов опять без медалей в Кубке России. У Александра четвертое место в разделке

Между тем Вероника Степанова одержала первую большую личную победу на взрослом уровне.

Кубок России. Первый этап

Гонка с раздельным стартом (С)

Мужчины, 10 км

1. Артем Мальцев — 23.58,4.

2. Евгений Белов — 20,3.

3. Савелий Коростелев — 20,5.

4. Александр Большунов — 34,0.

Женщины, 5 км

1. Вероника Степанова — 14.11,4.

2. Наталья Непряева — 9,1.

3. Екатерина Смирнова — 16,0.

Олимпийский чемпион Александр Большунов снова показал удивительные для несведущих болельщиков результаты на первом этапе Кубка России в Хакасии. В гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом лидер нашей сборной стал лишь четвертым, уступив не только именитым Артему Мальцеву и Евгению Белову, но и вчерашнему юниору Савелию Коростелеву. После травмы главная звезда наших лыж пока не в форме.

Клебо пока успешнее Большунова

Накануне соревнований в Вершине Теи Большунов и его тренеры предупреждали, что Александру требуется время на «вкатку». Ведь он из-за травмы пропустил контрольные гонки в Ханты-Мансийске. Первые два старта Кубка России показали — наш лидер не лукавил. Правда, в субботнем спринте ему не повезло — он сломал палку и докатил до финиша только шестым. А вот в коньковой «разделке» олимпийский чемпион вчистую уступил Артему Мальцеву, причем ближе к финишу сдал еще две позиции.

«В гонке все получилось, это первый старт Александра, — отметил в интервью «СЭ» тренер Большунова Юрий Бородавко. — Он почти не делал скоростную работу из-за травмы, полученной в Ханты-Мансийске. Он втягивается. Нет ничего такого, о чем можно было бы тревожиться. Возвращение к былой форме — дело времени. Когда мы обсуждали план тренировок, говорили, что выход на пик формы будет к главным стартам, в конце февраля и начале марта».

Между тем стало известно, что главный соперник Большунова на международной арене норвежец Йоханнес Клебо успешно начал снежный сезон, выиграв гонку на 10 км классическим стилем на соревнованиях в Бейтостолене. Лидер скандинавов в последнее время постоянно жалуется на проблемы со здоровьем, и были опасения, что он пропустит даже первый этап Кубка мира, который стартует 25 ноября в Финляндии. Однако Йоханнес вышел на первую лыжню вместе с остальными и оказался быстрее всех, причем не в спринте. На 6 секунд он опередил Эмиля Иверсена, а на 18 секунд — Мартина Левстрема Ниенге.

Без нас вам будет скучно

Что касается нашей «разделки» в Вершине Теи, то бронза определителя спринта Савелия Коростелева — это самая хорошая новость первого этапа Кубка страны. Савелий, несомненно, главный его герой. И если он продолжит выступать на том же уровне, это значит, что в нашей сборной появился еще один элитный лыжник, способный конкурировать с главными звездами. Хотя, конечно, по первым двум гонкам далеко идущие выводы делать рано.

Женскую коньковую гонку на 5 км выиграла Вероника Степанова, для которой эта дистанция является коронной. Причем 21-летняя спортсменка опередила даже обладательницу Кубка мира Наталью Непряеву, которой накануне уступила в спринте. Это первая большая победа Степановой в личном старте на взрослом уровне. Два года назад Вероника уже побеждала в Кубке России в Вершине Теи, но тогда в соревнованиях не принимал участия основной состав сборной России. Сейчас не выступала Юлия Ступак, но все остальные лидеры национальной команды, не считая декретниц, на месте.

После спринта Степанова, которая является олимпийской чемпионкой в эстафете, опубликовала в соцсетях селфи из Хакасии с обращением к иностранным коллегам: «Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет ску-у-у-учно. Не переживайте, скоро будем».