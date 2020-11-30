Клебо дезертировал с Кубка мира. Это помешательство на безопасности или лицемерие?

Лидер общего зачета и сборной Норвегии отказался от участия в международных стартах до Нового года.

Лучший норвежский лыжник Йоханнес Клебо легко затмил радость от старта сезона в финской Руке, который для него выдался более чем успешным — две победы в дистанционных гонках и серебро в спринте. Сегодня лидер Кубка мира выступил с сенсационным заявлением — он отказался ехать на этапы в Давосе и Дрездене в декабре и, возможно, вернется на лыжню только 1 января на «Тур де Ски». Причина — пандемия.

«Мы не знаем, каковы долгосрочные последствия заражения вирусом. Но это вирус, который поражает легкие. Поэтому я не хочу рисковать, когда моя четкая цель — чемпионат мира, — цитирует норвежца NRK. — Я считаю, что путешествовать между странами сейчас совершенно неправильно. Это предполагает контакт со многими людьми. Я не собираюсь подвергать себя лишнему риску. Я принимаю последствия и отказываюсь от стартов в этот раз. Мне кажется, что лыжные гонки и соревнования не так важны по сравнению с пандемией, которая сейчас бушует по всему миру. Каждый должен внести свой вклад и делать то, что он считает правильным. Для меня правильно это».

— Я придерживаюсь этого мнения уже давно. Все началось с финала Кубка мира прошлого сезона. Неопределенность усилилась еще во время нашего пребывания в Руке. Перед поездкой ситуация казалась безопаснее, чем оказалась в Финляндии, — добавил норвежец.

При этом еще на выходных Клебо говорил в интервью, что думает о различных вариантах маршрута в Швейцарию — например, на машине, чтобы избежать массового скопления людей.

Сборная Норвегии может последовать примеру своего лидера

Клебо — не единственный «дезертир». Эмиль Иверсен, которого цитирует TV2, также усомнился в поездке в Швейцарию. Вполне возможно, что норвежцы в принципе примут волевое решение не приезжать, как это уже было в конце прошлого Кубка мира в Квебеке. При этом собственный национальный старт в Лиллехаммере сборная Норвегии планирует провести. Во всяком случае, менеджер норвежской сборной Эспен Бьервиг оценил решение своего лидера с пониманием: «Йоханнес провел оценку рисков до самого важного события этого года, которым является чемпионат мира, и на основании этого расставил приоритеты. Это жесткие приоритеты, но они показывают, насколько целеустремленно он работает».

С одной стороны, норвежца можно понять: в Швейцарии сейчас — одна из главных вспышек коронавируса в мире, и по количеству выявленных случаев на душу населения она идет 14-й на Земле. Вчера в стране с населением 8,5 миллиона человек нашли 9000 зараженных и зафиксировано 103 смерти от вируса, что больше в абсолютных числах, чем в США.

Но с другой — выступление Клебо отдает лицемерием. Почему он не едет в Германию, где с ситуацией все в порядке? Почему хочет участвовать в «Тур де Ски», который стартует... где бы вы думали? Конечно, в Швейцарии. Никто не спорит, что коронавирус — опасная проблема, он реален и уносит жизни людей, но, пожалуй, последние, кто подвержен риску, — молодые спортсмены, обеспеченные медицинскими препаратами. Уж у норвежцев с препаратами все на мази.

«Подстава» для всего спорта

И раньше Клебо пропускал некоторые этапы — в прошлом сезоне его не было в Планице, в Давосе он также прошел не всю соревновательную программу. Но сегодняшним заявлением норвежец рискует помножить на ноль весь розыгрыш Кубка мира, отдавая его своим соперникам, среди которых, конечно, выделяется россиянин Александр Большунов. Четыре гонки вроде бы немного. Но Клебо стал первым, кто подрывает понимание того, что международные старты в принципе необходимы. Когда их организуют с таким трудом.

Вряд ли Сан Санычу нужна будет такая победа в Кубке, если она будет одержана. Вряд ли такая «реклама» Кубка мира нужна FIS — ведь участие Клебо в любом соревновании значительно увеличивает его аудиторию. В сложной ситуации, в которой оказались лыжи в последние годы, норвежец отказывается от усилий по их популяризации. Он не предлагает «пузырь», не обращается к FIS за усилением мер безопасности (хотя регламент федерации и без того крайне жесток).

В отличие от, например, Международного союза конькобежцев, который подряд отменяет этапы Кубка мира по конькам, шорт-треку и еле-еле тянет фигурное катание, FIS сумела начать сезоны практически во всех видах спорта. Справились биатлонисты, даже не самый прибыльный санный спорт. И ни один биатлонист, по крайней мере пока, не жалуется. Если разработан регламент, спортсменам имеет смысл ему следовать. Давайте представим, что Станислав Черчесов перед матчем с Сербией заявляет, что российская сборная не может летать на самолетах. Или «Зенит» перед поездкой в Европу. Хотя, учитывая произошедшее в Белграде и Лиге чемпионов, может, российским клубам и сборной стоило так сделать...

А Норвегии стоит пойти дальше. Почему бы им не создать свою лыжную лигу по аналогу НХЛ и не ездить на международные соревнования? Имеют полное право. И даже, есть подозрение, могут создать продукт не хуже Кубка мира.

Сумасшествие Клебо

Надо сказать, что и раньше норвежец относился к коронавирусу панически. Доходило до того, что он просто ограничивал в свободе близких людей — тоже, согласитесь, спорное с точки зрения морали поведение. Норвежское издание VG писало месяц назад, что Клебо настаивает на жестком карантине всех своих близких накануне старта нового сезона. Девушка Клебо была вынуждена перестать выходить из дома и перейти на дистанционное обучение в университете. Есть и такие подробности: если Пернилла Досвик все же вступает в физический контакт с другими людьми, спортсмен отправляет ее на несколько дней к родителям и ждет, не появятся ли у его подруги симптомы коронавируса. «Если я планирую продолжать карьеру, мне необходимо оставаться циничным», — сформулировал Клебо. Пожалуй, лучше поведение человека, который метит в короли лыж, и не опишешь.