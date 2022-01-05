«Большунову необходимо поработать над «физикой». Что пишут в России и Норвегии о поражении россиянина от Клебо на «Тур де Ски»

Норвежцы радуются, русские надеются на Олимпиаду и иронизируют.

Если холодные норвежцы способны на эйфорию — то именно она сейчас царит и властвует в скандинавских СМИ. Клебо величают не иначе как «монстр» (потому что выстоял на Горе монстров, как зовут Альпе Чермис) и отдельно отмечают, что ослабший Большунов не создал их лидеру никаких проблем. Александра вообще норвежцы будто забыли — он почти не упоминается в лыжных репортажах. Это логично с учетом результатов, хотя все-таки Александр стал вторым в общем зачете. С другой стороны, норвежцы отдают должное россиянке Наталье Непряевой, называя ее выступление в Альпах «великолепным».

Автор Aftenposten пишет, что прошедший «Тур де Ски» открыл новое измерение лыжника Клебо. Он неприступен, и наиболее впечатляющим был отрыв в гонке на 15 километров классическим стилем, предпоследнем старте тура. NRK приводит слова нескольких партнеров по команде Клебо, которые говорят, что за ним практически не угнаться и что он «претендует на золото на всех олимпийских дистанциях». Сам Клебо, конечно, строит из себя скромнягу и говорит, что надо съездить домой, подзарядиться и ближайший месяц важнее, чем победа на «Тур де Ски».

Аллергия, бабушкин хлеб в Пекине и боязнь коронавируса

После победы Клебо также рассказал своим СМИ о том, что он страдает от... нет, не астмы, а аллергии. Но, конечно, никаких препаратов не принимает, а главный его «допинг» — хлеб. Который запекает бабушка Милдрид. Поскольку мальчика не было месяц дома, ему положили в сумку буханок на 30 дней. Хлеб делают накануне отъезда, а затем убирают в морозильник. «Немного сложная схема», — признает Йоханнес.

Далее идет долгий рассказ не без доли сарказма о том, как Олимпийский комитет Норвегии и лыжная федерация договариваются с оргкомитетом Олимпиады в Пекине, чтобы Клебо мог есть бабушкин хлеб в феврале в Китае. VG утверждает, что все нормально — выпечку допустят в Пекин. «Хлеб важен для него, чтобы чувствовать себя здоровым. Это особый рецепт», — говорит дедушка Клебо Кари Хесфлот. В Пхенчхан хлеб не довезли, но один из поваров сборной делал его специально по домашнему рецепту семьи Клебо.

Еще одна интересная деталь — о боязни коронавируса норвежцами. Хейди Венг устроит своему парню Кьетилю перерыв во встречах на несколько месяцев, потому что он, мол, пересекается с большим количеством людей. До Олимпиады она будет видеться только с родителями, а в магазин не ходит уже давно, потому что «есть люди, которые делают покупки» за нее.

Сам Клебо в интервью норвежским СМИ рассказал, что «главный для него риск — путешествие домой в Норвегию». Чемпион тура очень боится заразиться омикроном и будет также всеми силами ограничивать контакты. Добавим от себя, что спокойное отношение российской сборной к антиковидным мерам, наверное, кажется норвежцам диким.

Что говорят болельщики?

На странице Клебо в Instagram поздравляют с победой и даже пишут: «Ты разрушаешь спорт!» Ну а российские болельщики, которые решили выразить признательность Йоханнесу, нарвались на ответы соотечественников, которые осуждают боление за соперника.

Если у норвежцев триумфальные смайлики и празднования, то что думают о «Тур де Ски» пользователи «СЭ»? Несколько популярных комментариев, отражающих превалирующие настроения.

Большинство считает, что по «Туру» делать выводы об Олимпиаде не стоит:

Инок: Проиграл Большунов и ладно. Еще столько стартов впереди, гонок, и не один сезон. Главное, что он стоял на подиуме и с серебряной медалью — а это уже отличный результат. Сейчас физически и психологически подойти к ОИ — вот что главное...

rusfed 2.0: На Олимпиаду проецировать результаты этого ТдС не стоит уже хотя бы потому, что в Китае будут совсем другие условия: другая высота, другие температуры (ниже), другой снег (жестче). Плюс будут Крюгер, Устюгов. Но форма Клебо не может не впечатлять канешн.

Rep

Но есть и более экзотические и забавные теории. Например, о том, что Большунову стоит поработать с новым тренером СКА Романом Ротенбергом:

Djin Ignatov: Если бы не СЛОМАННАЯ палка у Саши на 3 км, о чем говорил сам Легков 38 раз, то, может быть, Саша и выиграл бы у него за последние 12 км! И за 5 км Саша догнал почти Клебо , НО... он вспомнил о сломанной ПАЛКЕ, и, видимо, это его расстроило, и он РЕШИЛ уступить Клебо!!! Чтобы завтра выиграть этот Тур де СКИ!!! О чем говорил и сам Легков!!! А палку сломали, я УВЕРЕН, по звонку ОТТУДА! Откуда? Все знают откуда!! Легков тоже знает! Но только он боится раскрыть Военную тайну!! Он тоже Мальчиш-Кибальчиш!!

Ангелика Бюхер: Если китайцы запретят к провозу на свою олимпиаду допинг, который помогает норвежским лыжникам, как это сделали японцы с допингом для американских гимнастов на своей токийской олимпиаде, то у наших шансы будут. А китайцы могут :-)

Adios Amigos R.: Считаю, перед олимпиадой Большунову просто архинеобходимо поработать над физикой с новоиспечённым ГТ СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, потомственным тренером в третьем поколении. Так победим!