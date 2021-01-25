После оправдания финна за столкновение с лидером сборной России финишные разборки могут вообще исчезнуть из гонок

Вчера лидер сборной России Александр Большунов оказался в центре скандала из-за событий на финише мужской эстафеты. За несколько десятков метров до окончания дистанции финн Йони Мяки перекрыл траекторию нашему лыжнику и не пустил сборную России на второе место, заблокировав более быстрого соперника. Разгневанный Александр дважды пытался ударить финна палкой, а затем специально врезался в него после завершения гонки. За это был аннулирован результат всей сборной России. При этом финны остались безнаказанными — по мнению жюри — гонщик, который идет первым, вправе менять финишный коридор.

Мяки подал дурной пример

Безусловно, неспортивному поведению Большунову не может быть оправдания. Его наказание за фехтование лыжной палкой и силовой прием после финиша абсолютно справедливо, даже если признать, что Александра спровоцировали на эти ужасные поступки. Спортсмен такого уровня не имеет права давать волю эмоциям подобным образом.

Ведь Большунов уже был свидетелем дисквалификации Сергея Устюгова в спринте на чемпионате мира-2019, когда на трассе нашего лыжника заблокировал норвежец Йоханнес Клебо, получивший от россиянина после финиша тычок в плечо.

Однако к действиям Мяки в финишном створе на этапе Кубка мира в Лахти тоже есть серьезные вопросы. Ведь, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) считает, что он действовал по правилам, тогда тактика борьбы на последних метрах дистанции должна поменяться кардинальным образом.

Да, финн после нападения Большунова выглядел пострадавшей стороной. К тому же он выступал дома. От жюри требовалась большое мужество, чтобы аннулировать результат сборной Финляндии в такой ситуации, даже при условии одновременного наказания Большунова. Однако перестроения Мяки явно противоречили смыслу и духу правил проведения лыжных гонок. В этих правилах, в частности, говорится о том, что лыжникам запрещено создавать помехи друг другу на трассе. Конкретно запрещены блокировка (когда спортсмен идет не по оптимальной траектории), а также удар или толчок любого участника соревнований какой-либо частью тела или лыжного инвентаря. Все эти действия на финише эстафеты безнаказанно проделал финн. Получается, дальше так можно поступать и остальным?

До сих пор самым известным скандалом с участием наших лыжников в финишном створе был инцидент между Максимом Вылегжаниным и норвежцем Мартином Сундбю в скиатлоне на Олимпиаде-2014. Тогда Судбю резко сменил траекторию и не позволил Вылегжанину занять третье место. В российском протесте говорилось, что, если спортсмен хочет поменять финишный коридор, то пятки лыж его должны находиться абсолютно впереди носков противника. В ситуации между Большуновым и Мяки такой ситуации не было и близко — лыжи россиянина и финна находились почти параллельно. Впрочем, и протест по поводу Вылегжанина в 2014-м не удовлетворили.

За гранью фола

Еще раз — о том, что произошло на последних ста метрах дистанции эстафеты в Лахти до того, как Большунов начал размахивать палками (по мнению главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе, метя ими не в соперника, а в снег). Мяки, у которого на спусках лучше катили лыжи, сумел первым подойти к заключительному виражу налево, выводящему в зону финиша. Естественно, финн зашел в этот вираж по внутреннему радиусу. Большунову ничего не оставалось, как выбрать внешний радиус — финишный отрезок в Лахти не самый длинный, и выскакивать потом из-за спины соперника могло быть поздно.

После этого Мяки, понимавший, что Большунов находится справа, пересек зону финиша по диагонали слева направо — этот маневр невозможно считать «оптимальной траекторией». К тому же на финишной прямой почти сразу начиналась разметка коридоров. Ранее все полагали, что даже лидеру запрещено менять коридор после начала разметки. Иначе лыжник, который накатывает сзади и успел начать обгон, неизбежно должен затормозить и заново начать разгон уже в другом коридоре (причем без гарантий, что его снова не подрежут). Такой слалом делает практически нереальным обгон на последних метрах дистанции — при условии, что лидер поставил себе целью заблокировать соперника. Особенно в коньковых гонках.

Ну, а в случае с финном, все было еще хуже. Он не просто выдавливал Александра в рекламные щиты, но еще дважды ударил своей правой лыжей по левой лыже россиянина, фактически лишив его возможности работать «коньком». Если бы подобное происходило на трассе вдалеке от финиша, еще можно было бы говорить о том, что у лидера есть право «захлопнуть калитку» и не уступать лыжню более быстрому «рюкзаку». Но здесь речь о том, что Мяки поставил себе целью обыграть Большунова не за счет скорости, а за счет перестроений на грани и за гранью фола. Это получаются не лыжи, а какая-то «Формула-1». Хотя и в автогонках официально запрещены действия, ведущие к замедлению идущих сзади соперников.

Action loaded Mens Relay ?Congratulations to great successes and especially team ??for reaching the first ever mens Relay podium in a World Cup!#fiscrosscountry ?NordicFocus pic.twitter.com/DBuRJtQmjB — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2021

Мяки при всей своей неизвестности среди болельщиков (по сравнению с Большуновым) на трассе совсем не новичок. Ему уже 26 лет, и он выступает в Кубке мира с 2014 года — в основном в спринтах, где всегда очень много контрактной борьбы. То есть финн в лахтинской эстафете волне осознавал, что предпринимает запрещенный маневр. И все равно пошел на него, признавшись после финиша, что одной из его целей было вывести Большунова из себя. Конечно, подобное провокационное поведение ненаказуемо, но у судей и без этого было достаточно поводов, чтобы наказать Йони за его желание победить любой ценой. Ну, а будущее разрешение идущему впереди лыжнику менять коридор, несмотря на разметку в финишном створе, может привести к очень печальным последствиям для всех лыжных гонок.