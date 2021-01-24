Большунов едва не прибил финна. Александра довели, но так нельзя

Лидер сборной России теперь выглядит главным злодеем мировых лыж.

Большунова перехлестнуло. Поступать ТАК не должен ни один спортсмен российской сборной. Не говоря уже о ее главной звезде. Можно только представить, как обидно было Александру, когда Йони Мяки на финише перекрывал ему траекторию. Финн действовал не в рамках правил и Сан Саныч едва не поцеловал забор. Особенно все это «весело» в призме субботнего скиатлона, когда скандальное столкновение с норвежцем Хансом Холлуном лишило россиянина шансов побороться за победу. Дважды подряд такие приветы — это перебор.

Финн поступил подло

Понятно, что эмоции Большунова зашкаливали, но выплескивать их наружу таким образом — это за гранью. Такое вряд ли увидишь даже на детских региональных соревнованиях. Александр сначала от души махнул палкой, пытаясь снести ей финна. Благо, не попал. А представляете, что было бы, нанеси он травму Мяки? Однозначно, это длительная дисквалификация. И вряд ли с ней кто-то стал бы спорить. Умышленно пытаться с размаху всечь сопернику палкой — это дикость. Это неоправданная агрессия. Такого в спорте быть не должно, что бы ни происходило на дистанции.

Финн поступил подло в финишном створе. Но российская делегация во главе с Еленой Вяльбе и Юрием Чарковским наверняка бы разобралась с этим эпизодом, подали бы протест. По повтору все очевидно. И даже в Лахти финнам такой маневр едва ли сошел бы с рук.

Но Большунов решил устроить самосуд. На месте. После такого, как палка не достигла цели, уже за линией финиша он на скорости целенаправленно въехал в Мяки, который стоял спиной и ничего не видел. Вы представляете, каково это, когда в тебя на скорости врезается гора мышц? Финн после этого держался за правую кисть — может быть, повредил при падении. И он еще легко отделался.

Большунову надо в ММА вместо биатлона?

К счастью, до драки стенка на стенку после этого не дошло. Остальные россияне тут же подбежали к финнам, но не с претензиями, а с поздравлениями. За счет этого разрядили обстановку. И потом уже сам Большунов, остыв, и осознав, чего наделал, пошел жать им руки. Всем, включая Мяки. Тот обиженку включать не стал, и принял поздравления Сан Саныча. То ли понимал, что тоже не прав, то ли просто от страха перед русским медведем.

Все ура-патриотические призывы, которые теперь могут полететь в комментариях, это из той же серии, что к 9 мая клеить на машины ленточки с надписью «Можем повторить». Глупость и дикость. Любое насилие должно пресекаться. И Большунов в данной ситуации однозначно не прав. Да, он — наш. Да, в следующих гонках мы будем болеть за него. Но уметь признавать свои косяки — тоже нужно. И тут они очевидны.

Дисквалификация российской команды в такой ситуации ожидаема. Грубые действия Александра полностью затмили собой маневры Мяки. Хотя, по-хорошему, снимать нужно было обе сборные.

Хочется верить, сам Сан Саныч извлечет правильные уроки из этой ситуации. И не укоренится во мнении, что кругом враги, а поработает над эмоциями и управлением гнева. Пусть соперника продолжат его бояться, но не из-за вспышек ярости, а из-за непобедимости на лыжне. Иначе ему действительно придется сменить любимый вид спорта, но не на биатлон, а на ММА.