«Мало тебе Большунов врезал, долбаный ноунейм». Наши болельщики атаковали финского лыжника в соцсетях

День рождения у Йони Мяки удался — малоизвестный финн стал героем самого громкого скандала сезона.

Сегодня на этапе Кубка мира в Лахти финны вырвали серебро у россиян в мужской эстафете. Слово «вырвали», пожалуй, еще мягкое — рубка в финишном створе привела к ударами палками и силовому приему Большунова после финиша в корпус финна Йони Мяки. Хорошо, что не дошло до настоящей стенки на стенку. Мяки несколько раз закрыл и пересек Большунову траекторию, но финны не понесли наказания. Зато за неспортивное поведение дисквалифицировали россиян, а Мяки даже нашел у себя травму руки.

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Это привело в бешенство близких Большунова и многих россиян. «СЭ» изучил, что происходит в Сети.

Что говорят наши

Отец лыжника Александр Большунов в комментарии РИА «Новости» оправдал поведение сына и сказал, что поступил бы жестче:

— Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. По мне, это негодяи — типа он не видел и смещался. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. По видео видно, что Саша его первый не касался. Я на стороне сына, может, даже хлеще поступил бы. Я всегда за чистую борьбу, и, когда такое скотство происходит, я понимаю, что это, мягко говоря, некрасиво. Я помню, как в свое время Йоханнес Клэбо Сергея Устюгова нагло объехал раз, второй. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошел, извинился, все, — так воспринял ситуацию Большунов-старший.

Тренер россиянина Юрий Бородавко тоже встал на сторону спортсмена:

— Саша не смог сдержать эмоции. Но нельзя давать им волю. Надо было решать эту проблему чуть раньше, я имею в виду — убегать от финна. Мне удивительна позиция жюри. Наказывать за неспортивное поведение — это одно, но то, что финн загнал Сашу просто в борт, не пропуская его, это не рассматривается. Уже сомневаешься в компетенции жюри по отношению к российским спортсменам, — сказал Бородавко.

Главный тренер сборной России Елена Вяльбе пообещала подать апелляцию, но призналась, что в протесте сразу после гонки смысла нет, поскольку «у них там рука руку моет». Будет подана апелляция, которая может рассматриваться по ходу сезона. «Там реально сидят другие люди», — заключила глава Федерации лыжных гонок России в эфире «Матч ТВ».

Что говорят соперники

Мяки, кажется, вечеринка в честь дня рождения понравилась. После финиша финны танцевали и веселились, как бы подчеркивая свой триумф.

— Я конкретно так вывел его из себя. На финише захотел занять внешнюю траекторию, чтобы у него не было возможности обогнать меня и пришлось бы лезть внутрь. Считаю, что я заранее выбрал маршрут. А он тщетно пытался пролезть в маленькую щель. Когда я обходил Большунова на спуске, он посмотрел на меня в духе: «Это кто такой?» Он промахнулся палкой во время финишного спурта, но по крайней мере попал лыжей, — рассказал финн своим СМИ.

Знаменитый трэштокер норвежец Эмиль Иверсен тоже не прошел мимо:

«Боюсь, что я бы встал и нанес ответный удар. Такое я видел только на вечеринках дома, сразу воскресло в памяти. Но на лыжных трассах я не припомню такого никогда. Сегодняшний день — сложный для России. Их унизили на трассе и не только. Большунов показал себя не с лучшей стороны, ему нужно признать вину и поработать над собой», — цитирует норвежца Expressen.

Болельщики атаковали Instagram Мяки

Мяки никак не назвать звездой — в текущем Кубке мира он занимает 33-е место, на его соцсети подписано около 5 тысяч человек. Но сегодня под последним постом финна, еще из 2020 года, было жарко.

Вот короткий перечень того, что вменяют имениннику (орфография и пунктуация сохранены):

— Ну ты не человек, вообще. Правильно получил от Большунова. Мало еще получил. Как крыса поступил, в чистую знал, что не выиграешь.

— Мало тебе Большунов палками врезал, добавить надо было!

— Нужно быть мужчиной и отвечать за свои поступки, а не идти по головам. Тебе еще повезло, что это не биатлон и у спортсменов нет винтовок :))

— Черт... не спортивный и точно не мужской поступок.

И даже:

— Fucking noname (долбаный ноунейм. — Прим. «СЭ»)

Иностранцы в ответ говорят, что не по-мужски поступил Большунов, к нему надо применить длительную дисквалификацию. Пришли в комментарии и норвежцы, которые называют Александра «лузером». Финны также поддерживают своего парня, периодически оскорбляя россиян и называя их «идиотами».

Кажется, сегодня лыжные гонки пробили еще одну грань. И дальше противостояние россиян и северян станет еще более жестким.