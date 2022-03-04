Без Йохауг лыжи будут другими. Великая норвежка объявила о завершении карьеры

Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг в субботу в Холменколлене проведет заключительную гонку в своей карьере.

Йохауг выиграла в лыжных гонках все, что только можно, и легко могла бы побеждать и в следующем олимпийском цикле. В олимпийском марафоне в Пекине, например, она привезла ближайшей преследовательнице 1 минуту 43 секунды. И даже среди мужчин, которые накануне бежали на два километра меньше, ее результат был бы далеко не последним!

Все возможные титулы завоеваны

Всего в Пекине Йохауг завоевала три личных золота. Стопроцентный результат, учитывая, что в спринтерских дисциплинах она не участвовала. Тереза — абсолютный доминатор женских лыж, даже круче Большунова, которому противостоит хотя бы Клебо. Но при этом Йохауг никогда не скрывала желания уйти. Еще в Китае сказала, что это ее последняя Олимпиада. 33 года, все возможные титулы завоеваны, время подумать о семье.

Карьеру Йохауг разделила на «до» и «после» допинговая дисквалификация. В 2016-м в ее допинг-пробе нашли клостебол — запрещенный анаболический стероид. Тереза утверждала, что он содержался в бальзаме, которым она лечила обожженные на летнем солнце губы. В подтверждение были фотографии и показания врача команды, который признался, что по невнимательности дал лыжнице запрещенное лекарство.

После долгих судов срок дисквалификации Йохауг поднялся с двух месяцев до 18. Она пропустила Олимпийские игры в Пхенчхане, а история с бальзамом для губ стала символом для допинговых отмазок. Хотя впоследствии Тереза всеми своими выступлениями доказала, что допинг тут ни при чем. И до, и после дисквалификации она стабильно была на голову выше всех остальных.

— Не существует допинга, который помог бы так выступать, — говорят в кулуарах все тренеры, в том числе и российские. А Йохауг, надо отдать ей должное, спокойно и прямо отвечает на вопросы о прошлом. Ведь о допинге ее спрашивают всегда, даже на Играх в Пекине.

Невесомый электровеник

Я помню, как впервые увидела Терезу на чемпионате мира 2007 года в Саппоро. Ей тогда было всего 19 лет. Миниатюрная девчонка со смешными косичками не попала в мощную норвежскую эстафету, но сенсационно взяла бронзу в марафоне.

— Это будущая звезда, — сказал тогда наш тренер Юрий Бородавко. — По техническим возможностям ей просто не будет равных.

Йохауг не просто выиграла в лыжных гонках все титулы. Она переписала все стандарты этого вида спорта. До нее идеалом считались мощные мускулистые спортсменки с длинным прокатом на одной лыже вроде Марит Бьорген. Тереза — совсем другая. Сухая, почти невесомая, берет свое невероятной частотой движений и аэробной выносливостью. Йохауг способна работать как электровеник, не снижая темпа, даже марафонскую дистанцию. Причем одинаково эффективно в обоих стилях.

Тереза — удивительная спортсменка, помимо лыж, она еще и рекордсменка Норвегии в легкоатлетическом беге на 10 000 м. Ее время — 32.20,87, даже элитные мужчины-лыжники бегут не сильно медленнее. И нужно еще видеть ее бег: без особой техники, на одной силе и выносливости. Йохауг собиралась даже на легкоатлетический чемпионат Европы, но вмешалась пандемия.

Без Йохауг лыжные гонки будут другими. Кто-то скажет, что теперь станет интереснее: наконец борьба на длинных дистанциях, каждый раз непредсказуемый победитель... Но вместе с Терезой уходит эпоха. Эпоха великой лыжницы, которая успела закончить карьеру непобежденной.