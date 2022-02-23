Йохауг выходит замуж за норвежского Губерниева. История любви лыжницы и гребца

Нильс Якоб Хофф покорил великую чемпионку, но бросил спорт и нарушил антиковидные правила ради работы врачом.

В конце прошлого года норвежская звезда лыжных гонок Тереза Йохауг получила необычный сюрприз на Рождество — ее молодой человек Нильс Якоб Хофф сделал ей предложение руки и сердца, и Тереза согласилась. Кто же избранник четырехкратной олимпийской чемпионки и 14-кратной чемпионки мира?

Попробуйте загуглить имя Нильса в интернете. Максимум информации, которую можно найти о нем на русском и английском языках, заключен в паре предложений. Хофф родился в городе Берген в Норвегии, был гребцом в сборной своей страны и победил на чемпионате мира-2013 в соревнованиях двоек вместе с Кьетилом Борхом. Спортсмен дважды принимал участие в летних Олимпийских играх — в Лондоне все также с Борхом, в Рио — в одиночку. Даже норвежская Википедия не дает никакой дополнительной информации о Нильсе. Чтобы разузнать о жизни чемпиона, пришлось прошерстить интернет в поисках информации на норвежском. Грустно, ведь история Хоффа не ограничивается победой на мировом первенстве и отношениями с Терезой Йохауг.

Играл на арфе, носил очки, страдал избыточным весом

— Я был полным мальчиком, носил очки, играл на арфе, так что можно было легко сказать, что я был довольно странным, — рассказывал Нильс в шестом эпизоде подкаста The Champions.

На самом же деле у него была всего лишь пара лишних килограммов, но в детстве сверстники могут дразнить и из-за этого. Поэтому дома мальчик всегда был раздраженным и грустным — не лучшая пора в его жизни. Чтобы решить проблему, Хофф перепробовал миллион разных видов спорта. В местном клубе по гребле он оказался именно по этой причине — друг посоветовал Нильсу пойти в секцию. Там спортсмену и сказали, что у него есть потенциал, так что он нашел место, где ему было хорошо и где его понимали и принимали.

Завершил карьеру ради профессии врача

Считалось, что Хофф мог бы побороться за место в олимпийской сборной Норвегии для участия Олимпиады в Токио, но сам спортсмен решил иначе. После долгих раздумий он сообщил тренеру, что завершает спортивную карьеру. Нильс сказал, что не может совмещать греблю и медицину, а свою учебу Хофф уже закончил, пора бы подумать и о работе. Йохан Флодин, главный тренер сборной Норвегии, рассказал изданию Stavanger Afterblanet, что карьера у атлета получилась фантастической, но, скорее всего, он и сам сейчас понимает, что не может показывать нужного уровня, чтобы входить в олимпийскую сборную.

В последний раз Хофф участвовал в Кубке мира в 2017 году. Он планировал продолжать спортивную карьеру и в 2018-м, но ему помешала учеба. Пришлось делать выбор: чтобы продолжать заниматься греблей, нужно было полностью на ней сфокусироваться. Окончательное решение Нильс принял в 2019-м, а ровно через год уже стал анестезиологом в университетской клинике Акершуса.

— Десятилетнему мне было бы очень сложно поверить, что у меня будет такая карьера. Но в том возрасте я был бы этим доволен, — говорил Хофф в интервью Bergensavisen в начале нового года.

Познакомился с Йохауг на борту самолета

Нильс и Тереза встречаются больше семи лет — они познакомились в 2014 году, но только пару месяцев назад обручились. Особо о своих отношениях пара не рассказывает, но в 2016-м Хофф участвовал в программе P3-morgen на радио и поделился историей знакомства с Терезой. Молодые люди заметили друг друга на борту самолета, когда Нильс летел с соревнований по гребле, а Тереза была на лыжных сборах вместе с другими спортсменками сборной страны. Йохауг сидела на несколько рядов впереди своего суженого, но не разговаривала с Хоффом. Гребец же просто смотрел сериал «Игра престолов» на компьютере.

Затем к нему подошли и сказали, что кому-то стало плохо в хвосте самолета. На борту не было медиков. Нильс учился в медицинском университете, поэтому стюардессы обратились к нему за помощью. Хофф, правда, занервничал и подумал, что пока еще не готов к таким чрезвычайным ситуациям, но в конце концов все-таки встал с кресла. И тут он видит Терезу, которая говорит ему: «Привет!» — а Нильс в ответ на это просто начал пятиться назад. Вероятно, это был очень неловкий момент, но спустя два года после инцидента история уже вспоминалась со смехом.

Нарушил антиковидные правила Норвегии ради любви и врачебных забот

Когда началась пандемия, власти страны запретили жителям покидать муниципалитет, в котором они зарегистрированы. И Тереза, и Нильс живут в Осло, но Хофф подал заявление, в котором попросил остаться в доме в Лиллехаммере, потому что он там работает. Но звездную пару обнаружили в Рингсакере. Бывший спортсмен взял всю вину на себя, сказав, что это попросил Йохауг приехать и жить с ним. По его словам, Тереза помогала ему с бытовыми делами, потому что сам Нильс постоянно занимался врачебными заботами. В данном случае, говорил Хофф, это не прихоть звездной пары, которая решила просто нарушить правила и пожить вместе в разгар пандемии. Такой порядок вещей был важен для хорошей работы врачом.

В качестве добровольного наказания норвежец пожертвовал 1500 евро гуманитарной организации «Красный крест» — эта сумма оказалась эквивалентной штрафу за нарушение жилищного закона. А Йохауг вынуждена была вернуться в Осло. Но, возможно, это нарушение в конечном счете и привело пару к решению пожениться. Тереза дождалась Олимпиады в Пекине, где выиграла все дистанционные гонки, став пятикратной олимпийской чемпионкой. И теперь 33-летняя норвежка с чувством выполненного долга может сконцентрироваться на личной жизни. Огромный бывший гребец и миниатюрная лыжница вместе смотрятся необычно. Но для любви, как известно не бывает границ.