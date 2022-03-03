В Драммене прошел этап Кубка мира. Первый, в котором не участвовала наша команда.

Этап Кубка мира. Спринт (К)

Мужчины

1. Ришар Жув (Франция) — 2.32,84

2. Ван Цян (Китай) — 1,59

3. Люка Шанава (Франция) — 2,32

4. Сиверт Вииг (Норвегия) — 3,14

5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 5,34

6. Пол Троан Ауне (Норвегия) — 11,26

Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.52,31

2. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,53

3. Анамария Лампич (Словения) — 1,97

4. Майя Далквист (Швеция) — 4,19

5. Анна Дювик (Швеция) — 4,54

6. Надин Фандрих (Швейцария) — 4,60

Многие в России даже не знают, что в Драммене прошел норвежский этап Кубка мира. Не до этого. Профессионалы, конечно, в курсе. Но большая часть — не смотрела.

— Неинтересно, — объяснил Юрий Бородавко. И его легко понять. У него сильнейшая группа в мире, а выступать на международной арене — нельзя. Причем уехать им пришлось прямо из Драммена.

Сиверт Вииг чуть не попал на подиум

— Умрут ли лыжные гонки без нас? — переспросил Бородавко. — Да нет. Это мы так можем думать. Но я бы призывал не драматизировать. Вот норвежцы два года назад тоже был уверены, что без них, шведов и финнов Кубок мира накроется медным тазом. Помните, они бойкотировали его из-за коронавируса? А спортивная жизнь в итоге продолжалась. В России и Европе интерес к лыжам не упал, всем было интересно. Надеюсь, все эти санкции закончатся как можно скорее и в следующем сезоне мы выступим с самого начала.

Спринт в Норвегии сильно подкосило отсутствие не только России, но и собственной первой команды. Все топовые гонщики во главе с Йоханнесом Клебо слегли с ковидом. Помните, был такой? В Москве и Питере, кстати, как раз отменяют QR-коды.

В итоге соревнования превратились в фарс. В полуфиналы попадали люди, которые еще неделю назад об этом мечтать не могли. Четвертым стал 24-летний норвежец Сиверт Вииг, который прежде лишь трижды участвовал в Кубке мира. Шестым — его 29-летний соотечественник Пол Троан Ауне. Слышали когда-то о таком?

Цян задал жару и в классике

Ну а главная бомба Ван Цян — он принес Китаю сенсационное серебро. Наверное, это высшее достижение в истории страны в лыжах. Цян уже проявлял себя в коньке, а теперь задал жару и в классике. В четвертьфинале он сразу пошел на все деньги и вышел в полуфинал с лучшим временем. В итоге в следующем раунде его не хватило — только четвертый в забеге. Но Ван пролез дальше как лаки-лузер. А уже в финале он собрался и провел отличный забег — проиграл только Ришару Жуву. Зато обставил Люку Шанаву, Федерико Пеллегрино и двух норвежцев. После финиша он радовался так, будто выиграл миллиард долларов в лотерею.

Женский турнир был куда бодрее мужского. Все-таки в спринте тон задают шведки. Но у нас там была своя интрига. Судя по всему, финала Кубка мира не будет. А это значит, что Наталья Непряева, несмотря на пропуск трех этапов, имеет хорошие шансы взять Большой хрустальный глобус. Это произойдет, если феерить в трех оставшихся личных гонках не будет Джессика Диггинс. В спринте американка стала только десятой. Между ней и россиянкой сейчас 252 очка. Это очень ощутимый запас.