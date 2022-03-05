Йохауг помогла Непряевой выиграть Большой хрустальный глобус

Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам

Наталья — первая россиянка, выигравшая Кубок мира за 21 год.

Норвежка Тереза Йохауг выиграла знаменитый Холменколленский марафон в Осло и лишила соперниц шанса достать в общем зачете Кубка мира нашу Наталью Непряеву.

26-летняя россиянка, вынужденно завершившая международный сезон, стала недосягаема ни для пропускавшей гонку в столице Норвегии американки Джессики Диггинс, ни для шведки Эббы Андерссон, пришедшей к финишу только девятой.

Перед последним этапом, в рамках которого будет разыграно 215 очков, преимущество Натальи перед конкурентками составляет 241 балл.

Общий зачет женского Кубка мира-2021/22.

Непряева прервала многолетнюю безвыигрышную серию российских лыжниц в общем зачете Кубка мира. Большого хрустального глобуса женская сборная ждала 21 год — с момента победы Юлии Чепаловой. И это на фоне доминирования советской и российской сборной в конце 1980-х — 1990-х годах.

Помимо Непряевой и Чепаловой первое место в общем зачете занимали Елена Вяльбе (пять раз), Лариса Лазутина (дважды), Галина Кулакова, Раиса Сметанина и Любовь Егорова.

Мужчины общими усилиями собрали коллекцию из пяти «Глобусов»: по два у Александра Завьялова и Александра Большунова, один — у Владимира Смирнова.

Все отечественные победители общего зачета Кубка мира по лыжам.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг завершила свою блестящую карьеру 81-й победой на этапах Кубка мира.

От рекорда многолетнего лидера сборной Норвегии Марит Бьорген она отстала на 33 первых места. У замыкающей тройку польки Юстины Ковальчик 50 побед, у Елены Вяльбе — 45, у Бенте Скари — 42.

Для сравнения, новоиспеченная обладательница Кубка мира Непряева выиграла за карьеру всего шесть гонок, а на подиум поднялась скромные на фоне норвежек 25 раз.

Спортсменки, выигравшие больше 20 личных гонок на этапах Кубка мира.

Принципиальным моментом для Йохауг была и победа в Осло.

Она в четвертый раз в карьере выиграла масс-старт на 30 километров, причем успех приходил к ней строго раз в три года — в 2013, 2016, 2019 и 2022 годах. Результат Терезы — второй в истории, вечная рекордсменка Бьорген побеждала в Холменколлене семь раз.

Из россиянок в столице Норвегии отмечались Лариса Лазутина и Юлия Чепалова (от них Йохауг в воскресенье оторвалась), Нина Гаврылюк и Ольга Данилова.