Йохауг помогла Непряевой выиграть Большой хрустальный глобус
Норвежка Тереза Йохауг выиграла знаменитый Холменколленский марафон в Осло и лишила соперниц шанса достать в общем зачете Кубка мира нашу Наталью Непряеву.
26-летняя россиянка, вынужденно завершившая международный сезон, стала недосягаема ни для пропускавшей гонку в столице Норвегии американки Джессики Диггинс, ни для шведки Эббы Андерссон, пришедшей к финишу только девятой.
Перед последним этапом, в рамках которого будет разыграно 215 очков, преимущество Натальи перед конкурентками составляет 241 балл.
Непряева прервала многолетнюю безвыигрышную серию российских лыжниц в общем зачете Кубка мира. Большого хрустального глобуса женская сборная ждала 21 год — с момента победы Юлии Чепаловой. И это на фоне доминирования советской и российской сборной в конце 1980-х — 1990-х годах.
Помимо Непряевой и Чепаловой первое место в общем зачете занимали Елена Вяльбе (пять раз), Лариса Лазутина (дважды), Галина Кулакова, Раиса Сметанина и Любовь Егорова.
Мужчины общими усилиями собрали коллекцию из пяти «Глобусов»: по два у Александра Завьялова и Александра Большунова, один — у Владимира Смирнова.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг завершила свою блестящую карьеру 81-й победой на этапах Кубка мира.
От рекорда многолетнего лидера сборной Норвегии Марит Бьорген она отстала на 33 первых места. У замыкающей тройку польки Юстины Ковальчик 50 побед, у Елены Вяльбе — 45, у Бенте Скари — 42.
Для сравнения, новоиспеченная обладательница Кубка мира Непряева выиграла за карьеру всего шесть гонок, а на подиум поднялась скромные на фоне норвежек 25 раз.
Принципиальным моментом для Йохауг была и победа в Осло.
Она в четвертый раз в карьере выиграла масс-старт на 30 километров, причем успех приходил к ней строго раз в три года — в 2013, 2016, 2019 и 2022 годах. Результат Терезы — второй в истории, вечная рекордсменка Бьорген побеждала в Холменколлене семь раз.
Из россиянок в столице Норвегии отмечались Лариса Лазутина и Юлия Чепалова (от них Йохауг в воскресенье оторвалась), Нина Гаврылюк и Ольга Данилова.