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5 марта, 15:40

Йохауг помогла Непряевой выиграть Большой хрустальный глобус

Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press
Наталья — первая россиянка, выигравшая Кубок мира за 21 год.

Норвежка Тереза Йохауг выиграла знаменитый Холменколленский марафон в Осло и лишила соперниц шанса достать в общем зачете Кубка мира нашу Наталью Непряеву.

26-летняя россиянка, вынужденно завершившая международный сезон, стала недосягаема ни для пропускавшей гонку в столице Норвегии американки Джессики Диггинс, ни для шведки Эббы Андерссон, пришедшей к финишу только девятой.

Перед последним этапом, в рамках которого будет разыграно 215 очков, преимущество Натальи перед конкурентками составляет 241 балл.

Общий зачет женского Кубка мира-2021/22.
Общий зачет женского Кубка мира-2021/22.

Непряева прервала многолетнюю безвыигрышную серию российских лыжниц в общем зачете Кубка мира. Большого хрустального глобуса женская сборная ждала 21 год — с момента победы Юлии Чепаловой. И это на фоне доминирования советской и российской сборной в конце 1980-х — 1990-х годах.

Помимо Непряевой и Чепаловой первое место в общем зачете занимали Елена Вяльбе (пять раз), Лариса Лазутина (дважды), Галина Кулакова, Раиса Сметанина и Любовь Егорова.

Мужчины общими усилиями собрали коллекцию из пяти «Глобусов»: по два у Александра Завьялова и Александра Большунова, один — у Владимира Смирнова.

Все отечественные победители общего зачета Кубка мира по лыжам.
Все отечественные победители общего зачета Кубка мира по лыжам.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг завершила свою блестящую карьеру 81-й победой на этапах Кубка мира.

Тереза Йохауг. Без Йохауг лыжи будут другими. Великая норвежка объявила о завершении карьеры

От рекорда многолетнего лидера сборной Норвегии Марит Бьорген она отстала на 33 первых места. У замыкающей тройку польки Юстины Ковальчик 50 побед, у Елены Вяльбе — 45, у Бенте Скари — 42.

Для сравнения, новоиспеченная обладательница Кубка мира Непряева выиграла за карьеру всего шесть гонок, а на подиум поднялась скромные на фоне норвежек 25 раз.

Спортсменки, выигравшие больше 20 личных гонок на этапах Кубка мира.
Спортсменки, выигравшие больше 20 личных гонок на этапах Кубка мира.

Принципиальным моментом для Йохауг была и победа в Осло.

Она в четвертый раз в карьере выиграла масс-старт на 30 километров, причем успех приходил к ней строго раз в три года — в 2013, 2016, 2019 и 2022 годах. Результат Терезы — второй в истории, вечная рекордсменка Бьорген побеждала в Холменколлене семь раз.

Из россиянок в столице Норвегии отмечались Лариса Лазутина и Юлия Чепалова (от них Йохауг в воскресенье оторвалась), Нина Гаврылюк и Ольга Данилова.

Лидеры по победам в Холменколленском марафоне.
Лидеры по победам в Холменколленском марафоне.
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Тереза Йохауг
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Без Йохауг лыжи будут другими. Великая норвежка объявила о завершении карьеры

Непряева провела великий сезон, но остается в тени, а «Глобус» ей пришлют по почте. Это жутко несправедливо
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