«У наших женщин на Олимпиаде не было личного золота, так что еще поработаю». Вяльбе переизбрали на новый срок

Олимпийская чемпионка прошла выборы в ФЛГР и едет на выборы в совет FIS.

С разницей в неделю с небольшим у Елены Вяльбе проходят перевыборы на пост главы Федерации лыжных гонок России и у Йохана Элиаша, президента Международной федерации лыжного спорта. При этом Вяльбе принимает участие в обеих кампаниях. Если интриги по поводу голосования в Казани за руководство ФЛГР не было, то вот возможность для Вяльбе войти в совет FIS покрыта пока тайной. Приоткрыть завесу помогла сама Елена Валерьевна в интервью, где она подвела итоги предыдущего непростого олимпийского цикла и заглянула в следующий. Не менее сложный.

Если меня не переизберут в совет FIS, никто от этого не умрет

— Очевидный вопрос, на что будете делать упор в следующие четыре года?

— Что касается пролонгации моего срока, то есть еще у меня над чем работать, планы, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Прозвучал из моих уст в свое время один неосторожный вызов, что, как только женщины у нас будут олимпийскими чемпионками, я уйду с поста президента федерации. Но весь коллектив, вся та наша армия, которая работает с лыжными гонками в России, убедили меня остаться. Сказали, что еще рановато. Еще не пенсионерка, надо бы поработать! И вот пришлось искать лазейку. Индивидуальной золотой медали у женщин у нас пока нет, так что еще поработаем.

Но это все лирика на самом деле. Есть много моментов, за которые стоит взяться, над чем поработать. Когда понимаешь, что страна у нас огромная и далеко не в каждом регионе есть условия для полноценных тренировок, сразу есть мотивация. Много детей, динамично начал к нам возвращаться Дальний Восток. А ведь серьезные проблемы были долгое время, мы не имели оттуда членов сборной. Сейчас мы можем с гордостью сказать, что там есть свои олимпийские чемпионы. Планов много, время сейчас тяжелое. И на данный момент горизонт планирования не такой широкий. Даже не на год, скорее на минуты, часы. Мы все находимся в неведении, и как у нас дальше будет построена подготовка, будем ли мы допущены до международных стартов...

— Из самого ближайшего — конгресс FIS. Вы собираетесь на него?

— Мы улетаем во вторник. Будет переизбираться новый совет и президент FIS. Правда, президент там также безальтернативный. Возможно, будут подниматься какие-то вопросы по россиянам. Может быть, еще не будут, все-таки до начала следующего сезона еще есть время. Пока что мы ничего не знаем, со всех сторон тишина...

Сборная России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— То есть никакого понимания перспектив развития ситуации?

— Есть люди, которые очень не хотят, чтобы Россия сейчас принимала участие... не то что в соревнованиях, вообще в жизни FIS. Речь не только о спортсменах, но и о судьях. Есть те, кто готов нас поддержать в сдержанной, нейтральной позиции. Есть разные мнения, разные люди. И что будет на конгрессе, мы заранее не понимаем.

— Как вы в целом оцените свои шансы переизбраться в совет FIS?

— Я не могу на эту тему говорить, поскольку я реально не знаю. Вы вот сами вряд ли были в такой ситуации, когда вы общаетесь с человеком и он говорит тебе одно, а потом делает все наоборот.

— То есть замечаете некое двуличие в работе с зарубежными партнерами?

— Да. Давайте подождем, буквально неделя пройдет, и вы все узнаете после того, как пройдут выборы.

- Насколько это важно для российского спорта, чтобы наш человек был в совете FIS?

— Для такой страны, как наша, безусловно это важно. Чтобы ты развивался, чтобы знал и имел голос в совете. Чтобы это было не просто так, когда тебе пришли документы о том, что был совет FIS, было такое-то решение. И ты его принял. А когда ты сам участвуешь в этих дискуссиях, в вопросах, даешь свои предложения. Безусловно, это будет потеря, но, даже если я не изберусь, никто не умрет, никто от этого в жизни не пострадает.

— Есть страны, которые готовы нас поддержать?

— Есть такие страны, но давайте не будем эту тему во всеуслышание обсуждать.

У нас нет хороших тренировочных баз на высоте

— Чисто по-человечески, у вас вообще было время отдохнуть?

— Мне некогда отдыхать. Обычно я отдыхаю летом, даю себе один месяц в году. Но это время еще не пришло, чуть-чуть разве что на майские праздники успела на дачном участке что-то посадить... Все как обычно.

— Когда мы увидим теперь наших спортсменов и на каких стартах?

— Мы имеем сейчас на руках план А и план Б. План А, который мы планировали и в прошлом году, — это готовиться к чемпионату мира, Кубку мира. Наверное, на вкатывание мы поедем в Финляндию и дальше будем уже выступать. Если же этого не случится, то, значит, план Б и начинаем совершенствовать свои соревнования. Календарь меняться не будет.

В ближайшее время у нас чемпионат России по лыжероллерам, который пройдет в Тюмени с 16 сентября. В ноябре — старт следующего сезона. Календарь нашей федерации и так очень насыщенный, несмотря на то что сборная выступает на Кубках мира, параллельно с этим в России проходят соревнования высокого уровня, тот же Кубок России.

— А как изменился план подготовки команды в межсезонье?

— У нас есть команды, которые в мае ездили на снег. Также есть команды, которые тренировались на земле. Мы уже знаем, где в России в какое время года вести подготовку. И я не думаю, что у нас будет что-то сверхъестественное и мы сорвемся куда-то. Единственное, что нас тревожит: у нас нет хороших баз на высоте. В конце июня я съезжу в Ереван, посмотрю, что можно будет сделать в Армении. Мы ищем возможности. Китай нам говорит сейчас: пожалуйста, приезжайте. Но у них карантин 21 день...

— А неужели не подходят объекты олимпийского Сочи?

— Лаура у нас очень низко, 1500 всего. Нам это не подходит.

Большунов в биатлоне? Давайте без глупостей

— Маркус Крамер сейчас возглавил сборную Италии. Как прошло его прощание со сборной России?

— Дистанционно никто тренировать не может. К тому же есть огромные проблемы с оплатой за его работу. Слава богу, что ему удалось найти сейчас себе хорошее место. Он высококвалифицированный специалист. Большой тренер, от которого у нас вышли два молодых тренера и теперь работают самостоятельно. Егор Сорин уже более опытный, показал себя. Петр Седов в этом году набирает свою команду. Так что мы должны быть Маркусу благодарны.

Маркус Крамер. Фото Global Look Press

У нас на самом деле очень хорошие отношения с ним. Мы все делали для того, чтобы его команда выступала хорошо. Все, что было необходимо. Мы от него получили олимпийских чемпионов, и думаю, что и он от нас получил огромный профессиональный опыт. Огромная команда, большая работа. И в Италии он вряд ли уже такое увидит.

— В биатлоне часто говорят, что надо призовые увеличивать на предстоящие старты. А в лыжах сейчас ведутся такие разговоры?

— Как и у биатлонистов, так и у лыжников на Кубке мира есть возможность заработать, если ты попадаешь в первые двадцать. Потому что наши зарплаты в центре спортивной подготовки и в регионах неидеальны. Если у Министерства спорта будет возможность найти средства, чтобы они нам каким-то образом потери компенсировали, то будем благодарны. Если же нет, то я найду нужные слова для спортсменов.

— Одна из известных словенских лыжниц решила перейти из лыж в биатлон. Вы ощущаете сейчас конкуренцию между лыжами и биатлоном?

— У нас тоже недавно перешла из лыжных гонок в биатлон Наталья Мекрюкова. Никто насильно держать не будет. Я знаю, что люди, которые находятся в составе сборной команды, об этом не думают. Более того, я туда никого не отпущу. Мы никогда не конкурировали с биатлоном, это абсолютно надуманная история от журналистов, мы дружили. Что касается словенской лыжницы — ее право. Не так давно у нас шведская лыжница ушла, Стина Нильссон. Результатов у нее пока, к сожалению, нет. Когда мы говорим с Виктором Майгуровым, тренерами, если Наталья станет у вас чемпионкой мира или олимпийской чемпионкой, то вы не представляете, как я буду за нее радоваться. Значит, и мы приложили свою руку к ее результатам. Поэтому никаких проблем. Была Анфиса Резцова, Чепиков переходил из биатлона в лыжные гонки и обратно... Мы люди свободные. Делаем что хотим. Но не все

— То есть о разговорах когда-нибудь увидеть Большунова в биатлоне стоит забыть? Вдруг он все-таки решится...

— Давайте все же без глупостей. Чего тут ерундой страдать, Большунов решит...

— Вы часто приезжаете в Татарстан, в частности, и этот конгресс ФЛГР проходит в Казани. В городе в ближайшее время пройдет открытие новой лыжно-биатлонной трассы мирового уровня. Можем ли мы ожидать проведение там либо в Заинске или Зеленодольске крупных стартов?

— Татарстан по прошлому году не просто лидеры, а уже настоящие чемпионы. Что касается объекта в Мирном, то я была там два раза. На закладке первого камня и уже когда были проведены серьезные работы. Я знаю, какая там будет трасса, так что я уверена — там можно все проводить. Мы ждем в ближайшее время заявки от Татарстана на проведение крупных всероссийских соревнований. Чемпионат России мы, безусловно, не проведем. Есть определенные сложности. Но хотя бы этап Кубка страны мы вполне провести сможем. И Татарстан это знает, мы очень плотно работаем с этим регионом.