Русские лыжницы выступают как биатлонистки. Что происходит?

Интервью Юлии Ступак, которая заняла в сегодняшнем спринте обиднейшее 31-е место — и не прошла в финал.

В Лиллехаммере стартовал очередной этап Кубка мира по лыжам. Завершилась квалификация в спринте. И если у мужчин все прошло более или менее гладко, то женская команда понесла серьезные потери: мимо финалов пролетели Наталья Непряева и Юлия Ступак — лица нашей сборной. Они брали медали в Пхенчхане-2018 и на последних чемпионатах мира, жгли на Кубке мира, и на них основные надежда касательно Пекина-2022.

Но нынешний олимпийский сезон начался для девушек непросто. Мало что получилось в Руке. Теперь осечка в спринте в Лиллехаммере. Надеемся, в субботу и воскресенье поводов для радости будет больше.

Пока же — интервью Юлии Ступак.

— Есть ли разница между непопаданием в финалы с 31-го места и с условного 49-го?

— На самом деле, да. 31-я — это очень обидно. Быть 40-й какой-то было бы проще в том плане, что все понятно: не получилось ничего. А так и с 30-го места можно очень неплохо выскочить. Я молилась после своего финиша, чтобы мне выпал шанс. Видимо, не судьба. Наверное, мы мало работали над коньковым спринтом. Нужно было уделить этому больше внимания. Вместе с тем отрывы лидеров внушительные. И даже если бы я прошла, то было бы понятно... Очень круто готовы лидеры.

— По ощущениям: девчонки бегут быстрее, чем в прошлом году?

— Да сложно сказать. В прошлом сезоне норвежки и шведки много пропускали. И даже без них я не проходила в финалы, полуфинал — максимум. Коньковый спринт мне пока не поддается.

— Когда последний раз не проходили квалификацию в спринте?

— В Фалуне в прошлом сезоне. Но это было после болезни. И, кстати, накануне я была вторая в гонке. Это к слову о том, насколько быстро может меняться самочувствие спортсмена. Сегодня так, завтра — иначе.

— Спортсмены из стран СНГ после неудачных гонок, как правило, избегают журналистов. Вы в этом смысле — пример. В какой момент научились держать удар?

— Внутри после неудач мне по-прежнему сложно. Вот сейчас приду домой, сразу позвоню супругу, потом поговорим с Маркусом. Буду копаться в себе, думать, почему получилось вот так. Но впадать в крайности тоже смысла нет. Уже завтра — новая гонка. И в моих силах сделать так, чтобы она закончилась совсем по-другому. Самочувствие сейчас, честно скажу, не самое лучшее. Но надо пробивать эту стену.

— В соцсетях сейчас вы получаете больше поддержки или негатива?

— На самом деле, постоянно ощущаю поддержку. Хейта в мою сторону мало. Даже когда я сошла на прошлой гонке, лишь пара человек написали что-то негативное. Остальные — наоборот. Многие вообще не поняли, что произошло. И в какой-то степени это моя вина: нужно было сразу все объяснить людям. Мне же не трудно рассказать. Тем более люди следят, переживают. Главное, чтобы они слышали именно то, что я хочу им сказать. А то по-разному бывает.