68 из 213 российских участников Игр-2022 будут премированы из федерального бюджета.

В Москву вернулись из Пекина российские спортсмены. На родине всех героев Игр в первую очередь ждут моральные бонусы — торжественные приемы и поздравления. Но не останется без внимания и материальная сторона. 68 наших олимпийцев будут представлены к необлагаемым налогам денежным премиям из государственного бюджета. По итогам ОИ у нас 15 олимпийских чемпионов, 41 серебряный призер и 12 бронзовых. Это если не считать того, что 12 россиян — мультимедалисты, заработавшие в Пекине более одной награды.

Как известно, сборная Олимпийского комитета России завоевала на Играх-2022 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Однако довольно много наград мы получили в командных дисциплинах и одно серебро — в командном виде спорта. В хоккее у нас сразу 25 призеров. А по традиции последних лет командные успехи приравнены к индивидуальным. То есть все спортсмены, заработавшие награды на ОИ, получат выплаты согласно достоинству своей медали, без различия на личные или командные дисциплины. С 2012 года государственные премии для наших олимпийских чемпионов и призеров неизменны — 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, 1,7 миллиона — за третье.

В общей сложности российские спортсмены получили в Пекине 84 медали (17 золотых, 46 серебряных, 21 бронзовую). Но некоторые из наших олимпийцев принесли сразу несколько наград. Например, лыжник Александр Большунов — пять (три золотых, одну серебряную и одну бронзовую), а биатлонист Эдуард Латыпов — три (все — бронзовые). В таких случаях выплаты за разные награды суммируются, и в итоге тот же Большунов получит госпремию в 16,2 миллиона рублей, а Латыпов — в 5,1 миллиона. В общей сложности всем олимпийцам из федерального бюджета будут выплачены 218,7 миллиона рублей. Вот список россиян, заработавших в Пекине наибольшие призовые от государства:

Александр Большунов, лыжные гонки — 16,2 миллиона;

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, фигурное катание — по 6,5 миллиона;

Наталья Непряева, лыжные гонки — 6,5 миллиона;

Денис Спицов, лыжные гонки — 6,5 миллиона;

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, фигурное катание — по 5,7 миллиона;

Эдуард Латыпов, биатлон — 5,1 миллиона;

Анфиса Резцова и Ульяна Нигматуллина, биатлон — по 4,2 миллиона.

Региональные бонусы

Однако выплатами из федерального бюджета денежные премии за олимпийские медали в нашей стране обычно не ограничиваются. Как правило, бонусы, сопоставимые с государственными, героям Игр выплачивает региональный бюджет. Причем суммы различаются в зависимости от возможностей местных властей. Так правительство Тюменской области уже обещало выплатить Татьяне Сориной и Денису Спицову за золото в лыжных эстафетах по 10 миллионов рублей (в 2,5 раза больше, чем федеральный центр), а Спицову — еще 8 миллионов за серебро в скиатлоне. Биатлонист Александр Логинов за третьи места в смешанной и мужской эстафетах в сумме получит от тюменского правительства 10 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге местные власти за золотую медаль вручают спортсмену пять миллионов рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, а за бронзу — полтора миллиона. Еще 600 тысяч предусмотрены для олимпийцев, занявших обидное четвертое место. Всем петербургским участникам Игр, независимо от занятого места, полагается по 50 тысяч рублей. Город на Неве в олимпийской сборной России представляли, например, фигуристы Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, хоккеисты Никита Гусев и Александр Самонов, биатлонист Максим Цветков.

Пока мы не знаем, сколько собирается заплатить Александру Большунову его регион — Архангельская область. Зато известно, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал распоряжение выделить лыжнице Веронике Степановой, помимо премии в 1 165 000 рублей за золотую медаль, дополнительные призовые и квартиру в подарок. А серебряному призеру олимпийского командного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина Ирме Махине в Сочи подарили сразу две квартиры. Эта спортсменка росла в многодетной семье и до сих пор жила в комнате общежития. Подарки в виде жилья стоимостью в миллионы рублей — это часто дополнительный бонус героям Игр от властей конкретных населенных пунктов или от регионов, за которые олимпийцы выступают параллельным зачетом.

Другие доплаты

Также надо помнить, что все спортсмены сборных в нашей стране получают зарплаты в федеральных и региональных центрах спортивной подготовки, которая начисляется ежемесячно, независимо от спортивных результатов. Кроме того, олимпийские чемпионы получают пожизненную президентскую стипендию (сейчас она составляет 52 тысячи рублей, иногда эта сумма повышается на уровне региона). Это сделано для того, чтобы предотвратить ситуации, при которой герои спорта на старости лет влачат жалкое существование и продают свои награды ради того, чтобы свести концы с концами. Также стипендии получают призеры Олимпиад.

Регионы порой доплачивают и тренерам олимпийских медалистов. Так правительство Новосибирской области после летних Игр в Токио выплатило спортсменам и их тренерам по два миллиона рублей за первое место, полтора миллиона — за второе место и по миллиону — за третье место. Местным олимпийским чемпионам на протяжении года положена еще и ежемесячная выплата в размере 30 тысяч рублей. Предусмотрены для новосибирских олимпийцев и субсидии на покупку жилья: за первое место — 2,2 миллиона рублей, за второе — 1,9 миллиона, за третье — 1,7 миллиона.

Также бывают бонусы по линии национальных федераций и спортивных обществ (многие спортсмены в нашей заявке представляют ЦСКА, «Динамо» и другие структуры). Однако суммы таких премий редко объявляются публично и порой выражаются в косвенных выплатах. Например, Большунову во время Олимпиады присвоили звание капитана Росгвардии. Раньше он как лейтенант должен был получать 9 500 рублей, а теперь — 11 000. Статус олимпийских чемпионов обычно увеличивает количество предложений для спортсменов к участию в оплачиваемых рекламных акциях, но в нашей стране эта сфера не так сильно развита. Хотя для фигуристов любая медаль ОИ — это потенциальная возможность повышенного гонорара за выступление в ледовых шоу.

Машины

Отдельная история — подарки медалистам Олимпиад от негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России. Этот фонд создали и финансируют самые успешные российские предприниматели. Начиная с 2006 года он дарит всем нашим героям Игр престижные иномарки. Какие конкретно машины будут вручены спортсменам — обычно сюрприз. Однако известно, что чемпионы Олимпиады-2020 получили BMW. За золото — модели X5 стоимостью около шести миллионов рублей, за серебро и бронзу — Х3 различной комплектации. Стоимость автомобилей для призеров в автосалонах — 3-4 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма материального вознаграждения для наших медалистов увеличивается очень существенно.