Вяльбе ругается с норвежцами на Олимпиаде. Конфликт с Норвегией начался еще во времена СССР

История с ЧМ-1982 по лыжным гонкам, где засудили сборную СССР.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в 1982 году проходил в Норвегии. Вспоминаем, как хозяева несправедливо получили второй комплект золотых медалей.

Самая знаменитая гонка того турнира состоялась 25 февраля 1982 года. Во время эстафеты норвежец Оддвар Бро, идя в подъем и обгоняя спортсмена из СССР Александра Завьялова, толкнул его. При этом во время столкновения Бро сломал правую палку. Один из спортивных журналистов, стоявших рядом с трассой, закричал: «Срочно найдите ему новую палку, черт возьми!» И кто-то из зрителей протянул спортсмену лыжную палку. По удачному стечению обстоятельств ее размер совпадал с тем, каким пользовался Бро, — 147,5 см.

«Отчетливо помню, как слева от меня неожиданно возникла большая тень и протянула мне палку. Если бы ее длина составляла 135 см, она мне бы все равно пригодилась. Я был рад любой», — вспоминал Бро.

У многих вызвало сомнение: имеет ли право лыжник использовать палку, полученную от зрителей? В итоге норвежец вновь включился в борьбу за медаль, устроив настоящий спринт с Завьяловым на финишной прямой. Судьи отдали победу Норвегии, хотя было хорошо видно, что советский лыжник финишировал первым.

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«По фото ясно видно, что я на ботинок впереди в финишном створе. Если бы считались сотые доли секунды, то СССР был бы на первом месте», — вспоминал Завьялов.

Он считает, что при столкновении это он обгонял Бро, а не наоборот: «Не знаю, о чем он тогда думал, но это он не пропустил меня вперед. Как итог — столкновение, и его лыжная палка была у меня между ногами. Конечно же, она сломалась, а Оддвар смог продолжить бег, ведь он, в отличие от меня, не упал».

Однако Бро считает, что Завьялов преднамеренно сместился влево для того, чтобы помешать ему. «Скорее всего, на месте Завьялова я поступил бы так же», — рассуждал норвежец.

Но спустя годы Завьялов и Бро лишь смеются, когда вспоминают ту гонку. «У нас достаточно дружеское обсуждение этого момента. Мы не виним друг друга. В Норвегии есть такое выражение, как «отсутствие удачи». Оно отлично подходит к этой ситуации», — говорил Бро.

Александр Завьялов.

«У нас не было никакой враждебности и ненависти друг к другу. При встречах нас, конечно, часто спрашивают: «Кто из нас двоих является все-таки победителем?» Мы отвечаем: «Победила дружба», — вспоминал в свою очередь Завьялов.

Большинство и вовсе считают, что финишировали соперники одновременно.

Оддвар Бро.

Почему эта победа так важна для норвежцев?

В Норвегии есть даже крылатая фраза: «Где ты был, когда Оддвар Бро сломал свою лыжную палку?» Та самая палка хранится как национальное достояние на специальном стенде в гостинице в Холменколлене рядом с местом проведения гонок. В Хелонде, родном городе Бро, установлен памятник лыжнику со сломанной палкой. А местное телевидение раз в год повторяет ту эстафету с ЧМ-1982.

Норвежцы обожают Бро: «Он человек из народа. Он не думает о спонсорах. Он завоевал сердца всех норвежцев». Например, за два дня до этой эстафеты Бро выиграл 15-километровую гонку. Спортивный комментатор от радости закричал в прямой трансляции по радио: «Оддвар Бро, я люблю тебя!» И выбежал к спортсмену, обнимал его и долго плакал. А наутро главная газета страны опубликовала на первой полосе фотографию Бро без какого-либо текста.

Любовь к лыжам у норвежцев в крови. Исторически сложилось так, что именно лыжи много тысячелетий помогали людям выживать, будучи практически единственным доступным способом передвижения. Поэтому лыжные гонки стали в Норвегии чем-то большим, чем просто спортом. Для них это был выигрыш не конкретного лыжника, а целой нации.

В последние минуты эстафеты 4 миллиона жителей Норвегии были в состоянии коллективного помешательства. В момент, когда Бро сломал палку, все кричали: «Нет, нет, нет!» А когда Бро продолжил гонку и не проиграл Завьялову, он добился большего, чем обыденная ничья. Это было единение нации и доказательство того, что все идет правильно.

Бро до сих пор просят рассказать о том знаменитом моменте: «Иногда это происходит по 10 раз в день. Тот же самый вопрос, изо дня в день».

После завершения карьеры он посвятил себя тренерской деятельности, а также работал в Adidas. Несмотря на возраст (а Бро уже 70 лет), он в свободное время встает на лыжи и часто посещает различные гонки.

Александр Завьялов. skisport.ru

Его сопернику Александру Завьялову 66 лет, ранее он был экспертом в компании Fischer. Сейчас занимает должность президента Федерации лыжероллерного спорта. В его родном городе Чулково ежегодно проводится гонка его имени.