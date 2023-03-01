Олимпийская чемпионка по лыжам посылает журналистов. Принимаем посыл

Ответ Веронике Степановой — прекрасной спортсменке и замечательному человеку.

Разобью свою «простыню» на части, чтобы было удобнее читать.

Короткий пролог. Не знаю, будет ли это читать Вероника. В конце концов, для кого мы «пишим», так и непонятно. Но в данном случае — для вас, Вероника, и многих людей, которые следят за российским спортом, хотя могли давно выключить телевизор, ноутбук и другую хайтек-утварь, потому что им неинтересно смотреть внутренние разборки. И таких подавляющее большинство.

Контекст. Накануне на «Чемпионских высотах» в Архангельской области Вероника провела потрясную гонку на 10 километров. 25 секунд от такой Непряевой — снимаем шапочки. Но привлекает внимание Степанова привычно другим — своими забавными заявлениями. До гонки она внезапно сказала, что мечта — обыграть Наталью. Мечту, получается, реализовала.

Правда, в Малиновке больше нашумел текст, опубликованный перед турниром колумнисткой сайта matchtv.ru (или, если права Вяльбе, Степановой помогли его написать). Это большая «простыня» о том, как пишущая журналистика застряла в прошлом веке и вообще не нужна. Со многим согласен — и соцсети сейчас у спортсменов есть, так что посредники не всегда требуются, и вопросы не всегда интересные, и форматы надо новые искать, и статистику посещаемости надо спортсмену предоставлять.

Но после очередных выпадов в день 10-километровки можно и ответить.

Если позволите, несколько скучных вопросов и ваших интересных цитат.

Вопросы.

1. Вероника, если «для кого вы пишите» (орфография пишущей лыжницы сохранена. — Прим. «СЭ»), то для кого вы бегаете?

Сразу оговорюсь — спортсмен не обязан общаться с прессой, если это не оговорено в контракте. Это его личное дело. Так что, если бегаете для себя, никаких вопросов. Но вся ваша деятельность говорит об обратном. Странно говорить о популяризации и расширении аудитории — и игнорировать прессу в таком ключе. Тем более что, честно, в телеэфире звучат не бог весть какие по остроте вопросы.

Вчера после ироничной просьбы о «скучном интервью» Вероника предложила нам отправиться в одну запрещенную соцсеть. Причем, насколько знаю, такие посылы уже были, и мои коллеги писали вопросы в директ. На что получали все тот же ответ, что вопросы не такие. Возможно, об этом можно сказать более аккуратно? Нарисовать красные линии — это нынче вообще популярное понятие. У вас открыт директ — так и я вам в WhatsApp писал, сообщение вы видели. Всегда открыты к диалогу. Не может же быть, что все вокруг одновременно стали мудаками.

И если Вероника хочет популяризировать, как говорит, лыжные гонки, а не себя, то всегда можно найти общий язык. Окей, есть журналисты, как я, которые лыжами занимались только в школе. Но, например, коллега Андрей Шитихин ездит по соревнованиям много лет, своих детей в них отдал и немало сделал для развития спорта. Вернее, «набубнил». И не он один.

2. Точно ли вы взаимодействуете без посредников?

Вы действительно стали одной из самых заметных лыжниц России. Но так ли уж вы взаимодействуете с болельщиками?

В вашем Telegram-канале нет комментариев (да-да, их «оставляли злобные машины») и реакций с негативными смайлами к постам. Некоторые болельщики, с которыми довелось поговорить, рассказывают, что уговорить вас передать привет по видео не так и просто, а тренер Егор Сорин потом за вас извиняется. Про комментарии на любом спортивном сайте к вашим словам и говорить не стоит. Слова «звездная» и «болезнь» там встречаются чаще, чем в учебниках по астрономии и медицине соответственно.

Еще раз — вы не обязаны передавать никакие «приветы». Спортсмен — это вообще тяжелейшая профессия, причем в две смены сразу. Сначала бегаешь, потом раздаешь автографы и не дай бог кого пошлешь. Но как это сообразуется со словами про прямой контакт с фанатами? То есть вы-то контактируете, а они с вами? Похоже на одностороннее движение.

3. Что насчет сплоченности?

О ваших политических взглядах хорошо известно, и это ваше личное дело. Но сейчас российский спорт объективно оказался в периоде полураспада. Если возвращения на мировую арену не произойдет (а так понимаю, при нынешних условиях МОК вы возвращаться не согласны), то спорт России рискует проделать тот же путь, что в миниатюре уже проделала наша легкая атлетика. И вроде как сейчас самое время сплотиться и единым фронтом строить социализм, то бишь спорт в отдельно взятой стране.

Вероника Степанова и Наталья Непряева. Министерство спорта Архангельской области

4. Ну и последний вопрос — сколько кликов у колонок «Что общего у пишущей прессы и латиноамериканской лыжницы?» и «Терпеть или на фиг?» Если не секрет, конечно.

Ну и несколько ваших цитат. Как говорится, не все поймут, но многие вспомнят.

Когда россиян отстраняли от соревнований, вы говорили про «разделение по национальности и предвзятость худшего рода». Интересно, разделение по профессии — это предвзятость или еще нет? Еще вопрошали: «Неужели они не хотят видеть меня, Наталью Непряеву?» Может быть, общение с вами им не так интересно?

«Если на лыжи встанем не мы с Непряевой и Ступак, а Валиева с Трусовой и Щербаковой, то народу это шоу будет смотреть куда больше». А знаете, почему вы назвали именно эти три фамилии? Потому что именно пишущая пресса благодаря нашим одиночницам вернула фигурное катание на такой уровень, что Первый канал решил его показывать. До этого он годами был на федеральном спортивном канале с нулевым эффектом. И кстати, Камила, Александра и Анна, несмотря на всю трудность этих спикеров (или как говорить по новому закону — глашатаев?), выходят после прокатов к пишущим журналистам и уделяют им достаточно много времени. Да и норвежские лыжники тоже его своим скучным соотечественникам уделяют.

Я уже предлагал вам разные форматы, в том числе и дебаты, но вряд ли вы согласитесь. Никто уже и не выпрашивает у вас время, просто избавьтесь хотя бы от высокомерия. А то «на ваших глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной», но высокомерие — точно не признак силы или успеха.