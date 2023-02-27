Чемпионат России по лыжным гонкам-2023: основная информация

Ответы на вопросы о предстоящем турнире.

Соревнования по лыжным гонкам, ежегодно проводимые Федерацией лыжных гонок России, организованы для популяризации этого вида спорта в стране, повышения мастерства спортсменов, а также выявления сильнейших для формирования списка кандидатов в сборные команды.

Когда и где пройдет чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Чемпионат России по лыжным гонкам, который проводится ежегодно Федерацией лыжных гонок России, состоится в Тюмени с 18 по 26 марта. Турнир будет проходить на одной из лучших спортивных площадок области — «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Организатором соревнований выступает департамент по спорту Тюменской области.

Где смотреть трансляции чемпионата России по лыжным гонкам-2023

Следить за чемпионатом России по лыжным гонкам можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин. Комментировать соревнования будут олимпийский чемпион Александр Легков и Дмитрий Губерниев.

Министерство спорта Архангельской области

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам-2023

Тюмень (Тюменская область)

17 марта, пятница

Комиссия по допуску

Официальная тренировка. Совещание представителей

18 марта, суббота

Женщины, мужчины. Спринт. Классический стиль

19 марта, воскресенье

Женщины. Скиатлон, 15 км

Мужчины. Скиатлон, 30 км

20 марта, понедельник

Официальная тренировка

21 марта, вторник

Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль

Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км. Свободный стиль

22 марта, среда

Женщины. Мужчины. Командный спринт

23 марта, четверг

Официальная тренировка

24 марта, пятница

Женщины. Эстафета 4х5 км

Мужчины. Эстафета 4х10 км

25 марта, суббота

Женщины. Масс-старт, 30 км. Классический стиль

26 марта, воскресенье

Мужчины. Масс-старт, 50 км. Классический стиль

Апатиты (Мурманская область)

14 апреля, пятница

Комиссия по допуску

Официальная тренировка. Совещание представителей

15 апреля, суббота

Женщины. Масс-старт, 50 км. Свободный стиль

16 апреля, воскресенье

Отъезд участников соревнований

Мончегорск (Мурманская область)

15 апреля, суббота

Комиссия по допуску

Официальная тренировка. Совещание представителей

16 апреля, воскресенье

Мужчины. Масс-старт, 70 км. Свободный стиль

17 апреля, понедельник.

Отъезд участников соревнований

Федерация лыжных гонок России

Регламент чемпионата России по лыжным гонкам-2023

Турнир проводится в соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 2023 года, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, а также согласно действующим правилам данного вида спорта.

С 2007 года все комплекты медалей, кроме 50 км у женщин и 70 км у мужчин, разыгрываются в одном городе в рамках одного соревнования, а марафонские забеги проводятся отдельно спустя две недели (с 2008 года — регулярно в Апатитах и Мончегорске).

Победитель, призеры и остальные участники определяются согласно занятым ими местам. Очки в личных видах программы начисляются согласно положению о рейтинге.

Участники чемпионата России по лыжным гонкам-2023

Российские лыжники по-прежнему не имеют возможности участвовать в международных стартах. Поэтому чемпионат России становится главным стартом конца сезона для Александра Большунова, Натальи Непряевой и других. В нем будут участвовать сильнейшие спортсмены субъектов государства. К соревнованиям допускаются атлеты 2006 года рождения и старше.

Разрешено также участие иностранных спортсменов в дисциплинах чемпионата России. Их результаты учитываются отдельно от результатов российских участников. По данным matchtv.ru, биатлонисты группы Артема Истомина получили допуск к чемпионату России по лыжным гонкам. Кто именно будет принимать участие в соревнованиях, станет известно позже. Полный список участников чемпионата России появится ближе к началу турнира.

Федерация лыжных гонок России

Что говорят о чемпионате России по лыжным гонкам-2023

Ожидается участие всех лыжников Юрия Бородавко — в том числе олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом сообщил тренер matchtv.ru: «Все лыжники группы выступят на чемпионате России? Да, все. В последнее время много людей болеет, пока неизвестно, как все будет в итоге. Но планируем, что все выступят».

В группе также тренируются Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Никита Денисов.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал об участии спортсменов его федерации в чемпионате страны по лыжным гонкам:

«Группа Истомина проявила интерес к этим стартам. Они будут в это время в Тюмени. Поэтому все ребята и девчонки примут участие в коньковой гонке».

Призовой фонд чемпионата России по лыжным гонкам-2023

Федерация лыжных гонок России и оргкомитет первенства страны осуществляют долевое участие в финансировании турнира. Спортсмены, команды, занявшие с 1-го по 10-е место в дисциплинах чемпионата России, награждаются денежными призами и памятными подарками от оргкомитетов проводящей организации.

За первое место в индивидуальных соревнованиях, эстафетах и командном спринте спортсмены получат 150 тысяч рублей, за второе — 120 тысяч, за третье — 90 тысяч.