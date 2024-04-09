Большунов не всесилен, а у женщин нет явного лидера. Чем запомнится этот лыжный сезон?

Финал Кубка России в Кировске ответил на важные вопросы.

Гонкой в гору завершился сезон-2023/24 для российских лыжников. Впереди только марафоны или соревнования для молодежи, крупных стартов для взрослых сборников не будет до осени. А это значит, что пора сделать выводы, чем запомнится этот лыжный год. Главной темой минувших пяти месяцев была рекордная победная серия Александра Большунова. Трехкратный олимпионик замахнулся на немыслимое — пройти все гонки без единого поражения. Не удалось, однако равных Большунову в стране все равно найти трудно. Чего не скажешь про Веронику Степанову. Она хоть и выиграла общий зачет, но явным лидером у женщин больше не выглядит.

Большунов выдал невероятный год, но сорвал концовку из-за болезни

Победы Алины Пеклецовой и Савелия Коростелева в последней гонке сезона-2023/24 подтвердили общий тренд. Александр Большунов и Вероника Степанова хоть и считаются первыми номерами сборной, но и они — люди и побеждать в каждой гонке не могут. Даже Большунов — его победная серия остановилась на цифре в 24 гонки (если не считать ранее проигранную Татарстану эстафету). Степанова так и вовсе по ходу сезона выдавала провальные отрезки. То отказывалась выходить на старт по не до конца очевидным причинам (этап Кубка России в Казани), то уступала без вариантов в спринте. Да и в целом ситуация, при которой спортсменка заметнее в медиа, нежели на лыжне, продолжалась — недаром и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе говорит о Степановой с меньшей охотой, нежели о Большунове.

К тому же теперь видны и конкуренты Вероники. В дистанционных гонках это Анастасия Кулешова, в спринтах — Анастасия Фалеева. Высокие результаты выдают и Елизавета Пантрина с Евгенией Крупицкой, есть Лидия Горбунова и Дарья Непряева из сборной Татарстана. Главное — Степанова больше не фаворит любой гонки. В отличие от Александра Большунова. У мужчин ситуация, где есть Сан Саныч и все остальные, продолжается. Коростелев, к примеру, даже не мог поверить в свою победу в туре «Большой Вудъявр». Савелий хоть и набрал приличный темп, чувствовал за спиной дыхание старшего товарища и был уверен, что тот предпримет попытку атаки. Наверняка так оно и было бы, но вот только под конец сезона Большунова покинули силы и здоровье. Очевидно, что болезнь сорвала ему подготовку, и свой максимум он показать уже не мог.

Ермил Вокуев. Фото Global Look Press

Шестой год подряд общий зачет регионов забирает Татарстан

В Малиновке с Кировском мы видели уже не того Большунова, которым восхищались зимой. И все же, как верно отметил тренер Егор Сорин, обыграть Александра в любом его состоянии — это большой успех. За год это удалось трем людям. Помимо Коростелева, который шел к этой цели весь сезон, проявили себя Ермил Вокуев и Дмитрий Пузанов. Вяльбе говорит, что верила в них и видела потенциал еще на летних сборах. Не будем сомневаться в проницательности босса российских лыж, но все-таки для большинства сторонних наблюдателей их успехи стали настоящим откровением. При этом между Вокуевым и Пузановым не так много общего.

Если Ермил годами был рядом с первой сборной, но никак не мог сделать следующий шаг, и большой успех пришел к нему в 32 года, то Дмитрию всего 18, и он заходит во взрослые лыжи с двух ног. Стоит отметить и Сергея Ардашева с Иваном Горбуновым. Особенно они прибавили к марту, став одними из претендентов на медали во всех дисциплинах и причиной, по которой Республика Татарстан уже шестой год подряд выигрывает общий зачет среди регионов. В Кировск Татарстан привез даже баянистов — чтобы лыжники, пробегая мимо, не только видели родной флаг, но и слышали национальные песни. Президент федерации Ильшат Фардиев занимается не только вопросами сервиса и логистики, но и делегацией болельщиков на любом старте.

Вероника Степанова. Фото Федерация лыжных гонок России

Изоляция продолжает вредить как россиянам, так и норвежцам

В плане возвращения на международную арену, к сожалению, позитивных новостей не предвидится. Наоборот, со временем стороны будто привыкают к текущему положению вещей и отстраняются друг о друга. В России идут разговоры о предательстве скандинавских коллег и негатив в адрес спортивных чиновников из стран Запада. Позиция Елены Вяльбе непоколебима — она одна из самых ярых противниц компромиссов и нейтральный статус не приемлет. Международная федерация лыжных гонок идти на сближение с россиянами, видимо, не планирует. Допуск под нейтральным флагом и тем более снятие санкций даже не стоят на повестке дня. FIS больше сейчас волнует запрет на фторсодержащие мази и связанные с этим запретом скандалы. Если год назад еще в той же Норвегии вспоминали о россиянах, то сейчас интерес будто бы пропал.

В результате страдают все, и падает общий уровень как в России, так и в мире. Ведь лучшие должны соревноваться с лучшими. Об этом как-то сказала Степанова, заявив, что ее будто даже оскорбляет необходимость выходить на старт с перворазрядниками. Однако проблема не в формате российских стартов, а в том, что в принципе, находясь в изоляции, по-настоящему проверить себя не получится. Настоящий уровень Вероники мы узнаем, только когда она выйдет на одну лыжню с Джессикой Диггинс, Фридой Карлссон, Йонной Сундлинг и остальными лидерами мировых лыж. Да и невероятная форма Большунова в России порой выглядит избыточной. Александр может забирать и по 30 гонок за сезон, в то время как в Норвегии будут спорить, кто лучше — Йоханнес Клэбо или Харальд Амудсен. Но реально сильнейшего в мире мы так и не узнаем.