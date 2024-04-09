Интервью лыжницы Анны Сурковой (Нечаевской).

В российских лыжах стремительно проходит смена поколений. Посмотрите на тройки призеров крупнейших стартов, особенно у женщин. Юлия Ступак (Белорукова) близка к завершению карьеры, Наталья Терентьева (Непряева) в явном кризисе, выходом из которого стала смена тренера. Разве что Анастасия Кулешова, выигравшая олимпийскую медаль еще под фамилией Седова, регулярно среди лучших.

Вместе с Седовой, Белоруковой и Непряевой в Пхенчхане-2018 бронзу завоевала еще одна участница эстафетной четверки — Анна Нечаевская. Сейчас Анна на виду, но все еще в деле. Нечаевская вышла замуж и теперь выступает под фамилией Суркова. Родила сына, после чего вернулась на лыжню. Одной из лучших гонок прошедшего сезона для Анны Сурковой стал тур «Большой Вудъявр», где олимпийский призер остановилась в шаге от призового места. О своих впечатлениях от необычной гонки и дальнейших планах Суркова рассказала в интервью «СЭ».

Было бы желание — в лыжах можно организовать много чего интересного

— Какие первые эмоции от подъема на «Большой Вудъявр»?

— Я была до этого на «Тур де Ски», у нас много кто из девочек там выступал. Правда, по сравнению с «Тур де Ски» эта гора намного сложнее дается, это общее мнение. Тут перепад высот 44 процента, а на «Тур де Ски» — около 30. Реально очень сложная выдалась гонка.

— Как-то специально готовились к ней? Возможно, особые упражнения делали.

— Нет, не готовилась специально, с подготовкой в принципе были сложности. Так получилось, что у меня практически весь сезон вышел очень рваный. В конце декабря как минимум в коньковых гонках я хорошо себя чувствовала, здоровье позволяло. Но когда приехала домой, заболела. Мы полтора месяца с ребенком мучились пневмонией. Болезнь на болезнь, не могла в себя прийти и только в конце сезона начала потихоньку разгоняться, когда, по сути, и гонки заканчиваются... И вот завершающий старт сезона одним из лучших для меня вышел. Здорово закрывать сезон на хорошей ноте.

— Не обидно уходить в отпуск, когда набрали хорошие кондиции, сейчас бы бежать и бежать?

— Обидно, не обидно... Есть немного, но, с другой стороны, я уже полтора месяца как не была дома. Так что хочется вернуться к своему ребенку. Грустно, конечно, что сезон завершается и когда заканчиваешь на хорошей ноте, вокруг погода классная, красивые виды, такая организация, болельщики. Могла бы пробежать еще пару гонок.

— Забег в гору наверняка привлек дополнительное внимание к лыжам в стране.

— Совершенно точно. Такие кадры, такое внимание. К тому же все так здорово было организовано. Очень круто, что организовали подъем в гору как на «Тур де Ски», получается, наш ответ.

— Какие еще необычные форматы возможны в российских лыжах? Например, городской спринт?

— Не знаю, если честно. Вообще, было бы желание, много что можно организовать интересного. Но это не наш вопрос, мы, спортсмены, просто выполняем свою работу и наслаждаемся тем, что нам предлагают. Можно и нужно придумывать что-то интересное, завлекать новую аудиторию. Да и нам самим интересен новый опыт.

— Есть ощущение, что лыжи в России сейчас переживают бум популярности — за ними следят больше, чем за биатлоном.

— Я бы так не сравнивала, но интерес точно есть, это заметно. За другими видами спорта не слежу, нет времени.

— Вас узнавали на улице? Просили автографы?

— Знаете, периодически случается! Фотографируются, узнают, как дела, какие дальнейшие планы. Переживают, если что не так. Это очень приятно.

Фото Global Look Press

Спорт требует жертв — надеюсь, когда вырастет сын, он все поймет

— В целом запишете этот сезон себе скорее в плюс или в минус?

— Прошлый сезон, считаю, был более успешным, на чемпионате России удалось взять медаль. Но и в этом году настрой был серьезный на спартакиаду. Правда, к большому сожалению, подвело здоровье... С ним не поспоришь, что есть, то есть. Ни в коем случае не печалюсь, настраиваюсь на следующий сезон и надеюсь, что все сложится.

— А что вас мотивирует оставаться в спорте? Многие девушки из вашего поколения постепенно уходят, да и спортсменки помладше — тоже.

— Мотивация — это прежде всего мощнейшая поддержка моей семьи. Большое спасибо родителям, бабушкам и дедушкам, которые помогают мне с ребенком. Сидят с сыном. Если бы не они, я бы никуда не ездила и не выступала. А раз такая помощь, то почему бы и нет? Вместе с тем чувствуется ответственность, хочется показывать результаты, радовать семью и близких.

— Не было ощущения, что, возможно, из-за спорта упускаете что-то более важное? Те же моменты взросления сына.

— Это щепетильный для меня момент. Когда уезжаю из дома, первая неделя для меня всегда очень тяжелая. Нужно втягиваться заново в режим, постоянно еще прокручиваешь в голове, что ребенок где-то там растет без меня. Я многое не вижу из того, как он меняется... Но жизнь такова, спорт требует жертв. Но спорт не вечен. Надеюсь, что, когда Арсений вырастет, он поймет свою маму.

— Сколько ему уже лет? На лыжи планируете ставить?

— Третий год пошел. К лыжам пока любви особой нет. Он больше к хоккею, как папа, неровно дышит. Поэтому не знаю, чем будет заниматься.

— Где вы сейчас живете?

— В Пензе с мужем.

— Как в Пензе с условиями для тренировок?

— С ними все очень не очень. Нет нормальной лыжероллерной трассы, негде на велосипедах покататься, имитация очень слабая, безрельефный круг. Тренажерный зал, кроссы. Между сборами, наверное, этого достаточно. Но не на месяц или полтора, как у меня получилось во время болезни. Очень сложно организовать нормальные тренировки.

— Дома не получается, приходится постоянно уезжать?

— Дома что есть, то есть. Тренируйся вот что горазд. А на сборы уезжаешь с чистой головой, правильным настроем. Стараешься использовать момент.

— Сборная Татарстана обеспечивает всем необходимым?

— Сервис, условия для работы, инвентарь — все на уровне. У нас очень крутая команда, за что спасибо нашему президенту федерации лыжных гонок Ильшату Фардиеву.

Фото Global Look Press

Сезон такой насыщенный, что нет даже времени думать об отстранении

— Как оцените уровень конкуренции в российских лыжах?

— Очень сильные девушки, много появилось молодых талантов, новое поколение борется на равных со старшим поколением, с нами. И обыгрывают нас уже.

— При этом в вашем поколении уже мало кто остался на виду.

— Всему свое время. Конечно, время уходит, кто-то уходит из спорта, теряет форму, скорость. А в это же самое время подрастают новые молодые звездочки, голодные до побед. За которых мы будем переживать и обязательно болеть в будущем. Пока боремся, будем бодаться.

— Вероника Степанова говорила, что считает неправильной ситуацию, при которой лидеры российских лыж выступают вместе с перворазрядниками, молодыми спортсменами из регионов. Вы с ней согласны?

— Не знаю, к чему она так сказала. Это нормальная практика, нам нужно двигать новое поколение, ребята должны расти. А чтобы расти, нужно соревноваться с элитой. Всегда так было, есть и будет. Мы все в свое время были в статусе таких перворазрядников.

— Выступать приходится только внутри России. Это расстраивает?

— Если честно, я уже даже и не думаю о международных стартах. У нас так круто организован сезон, он такой насыщенный, столько много различных турниров, что даже и нет времени как-то думать об отстранении... Вот и не расстраиваюсь.

— Не смотрите зарубежные соревнования?

— Практически не смотрю. Максимум могу изучить результаты, посмотреть, кто на каких местах. Отдельные интересные гонки разве что. Но мне времени не хватает. Когда ты находишься дома, хочется уделять семье как можно больше внимания. А когда ты на сборах, то сконцентрирован прежде всего на себе, на своем результате, тренировочном процессе. Отвлекаться на кого-то еще не хочется.

— И все же в вашей карьере ключевым эпизодом была Олимпиада — Пхенчхан-2018?

— Наверное, так. Но не только она, много чего было. Каждый год что-то запоминается — и универсиада в Алма-Ате, и чемпионаты мира, гонки «Тур де Ски». Да и наши российские старты второй год подряд на уровне, я не шучу. Я бы сказала, что ничем не хуже больших международных, и это очень здорово. Обделенными себя не чувствуем.

Анна Суркова (Нечаевская)

Родилась 21 августа 1991 года в поселке Теплый Ручей (Вологодская область).

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпионка зимней универсиады 2017 года, многократная чемпионка России, победитель и призер различных всероссийских соревнований.