Интервью после тура «Большой Вудъяр».

Финал Кубка России

Масс-старт в гору, 10 км (С)

Мужчины

1. Савелий Коростелев — 29.29,3

2. Алексей Червоткин — 9,2

3. Александр Большунов — 14,8



Женщины

1. Алина Пеклецова — 32.33,8

2. Вероника Степанова — 48,0

3. Анастасия Кулешова — 1.02,8

Финал Кубка России по лыжным гонкам в Кировске (Мурманская область) завершился уникальной во всех отношениях гонкой — туром «Большой Вудъявр». Лыжников отправили покорять местную горную вершину с уклоном в максимальной точке в 44 градуса. Подобным образом обычно закрывают многодневку «Тур де ски». Но так как на международных стартах россиян сейчас нет, с подачи Александра Большунова свою альтернативу подъему в итальянских Альпах организовали на Хибинах. Итоги как этой экспериментальной гонки, так и всего сезона подвела президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В наше время таких гонок в горный подъем не было

— Как Кировск встречал спортсменов?

— Фантастика! Тут живут какие-то волшебники, все наши старты были в замечательную погоду. Вчера шел снег, а сегодня снова солнце.

— Впервые в России прошла гонка в гору. Как ее оцените?

— Честно, когда первые девчонки прибежали, я даже плакала. Мне кажется, у нас все получилось, что мы хотели. Конечно, им было очень тяжело, но они тоже все очень счастливы, что это вообще случилось у нас.

— Насколько сложным вам показался склон?

— Тут лучше у спортсменов спрашивать.

— Первый тур успешен? Приживется теперь?

— Сто процентов успешный тур. Попробуем теперь его просто расширить, может быть, в Апатиты съездим или еще что-то интересное придумаем. Но думаю, что эта гонка 100% приживется.

Алина Пеклецова. Фото Федерация лыжных гонок России

— Победительница для вас стала неожиданной?

— Алина Пеклецова? Нет, с ней все ясно было. Она у нас самая легкая, это ее тема точно.

— 44% - это очень серьезно. У вас в карьере были такие подъемы?

— Понятия не имею. 20 лет назад всего начали бегать такие гонки в гору, раньше и мужчины не бегали. В наше время ничего такого не было.

— В Валь-ди-Фиеме, для сравнения, подъем всего 29%

— Вот и прекрасно! Мы рады, что у нас лучше и круче все.

— Важна была поддержка болельщиков? Мало кто ожидал увидеть столько людей на горнолыжном склоне.

— Да мы и сами не ожидали! Когда увидели, я вообще просто... Честно, боялась, что тяжело добраться и никого не будет. А на самом деле народу было очень много, так круто! Очень хорошая реклама была по городу, и по радио, и по телевизору. Болельщикам, честно, большое спасибо. В воскресенье в 10 утра поехать в горы, понимаю, что хочется в постели понежиться. Но я уверена, что никто вообще не пожалел, что пришел.

— Сезон постепенно подходит к концу. Какие моменты отметите как самые яркие и запоминающиеся?

— На сегодняшний день это гонка в гору точно. А если брать в целом, очень крутая получилась Спартакиада сильнейших. Каких-то неожиданностей, слава богу, неприятных не было, никто ничего не внес. Из приятного — все говорили про Ермила Вокуева, но мы хорошо знаем этого спортсмена, он возрастной уже, известный для нас. Так что я не сильно удивилась. А сезон получился очень хороший.

— Одним из открытий можно назвать и Дмитрия Пузанова?

— Наверное, открытием он стал для людей, которые не совсем сильно и внимательно следят за лыжными гонками. В общем-то он, конечно, открытие, в любом случае. Но мы знаем этого спортсмена, он летнюю подготовку вел с нами. Для меня большей неожиданностью было, что часть лидеров не попали в 30-ку. Это больше меня удивило.

— Не самая приятная такая неожиданность...

— Слушайте, это же спорт! Тем он и интересен, когда есть такие нюансы.

Александр Большунов. Фото Федерация лыжных гонок России

Большунов прошел все гонке на таком пике — понятно, он устал

— Человек года в лыжах — это все-таки Александр Большунов?

— Безусловно он. Без вариантов, конечно.

— Реально было бы ему все-таки пройти вообще без поражений весь сезон?

— Вот так рассуждать, знаете... Давайте не будем. Как говорится, если бы у бабушки был бы... Она была бы дедушкой.

— Какие у вас планы на будущее? В этом году гора, что дальше?

— Мы думаем. Так быстро мы не соображаем, не рожаем. Ребенок тоже только через девять месяцев рождается на свет. Я уже много об этом говорила.

— Мужчинам тяжелее далась гонка в гору?

— Нет, они валялись меньше. И мужчинам, и женщинам было тяжело. Но мужчины — более мышечные. Видели же Лешу Червоткина. Кто полегче, тому и в гору легче. Сегодня король горы — Савелий Коростелев. Для меня это неожиданно, он же первый раз шел в гору. И он тоже не легкий, я бы больше ставила на Червоткина.

— Большунов выжидал за спиной Коростелева, но ему не хватило сил?

— Если бы у Саши были силы, он бы предпринял атаку.

— Последствия болезни?

— Ну и устал Саша. Он же прошел все до одной гонки и на таком пике. У Большунова блестящий сезон, он огромный пример для всех, каким нужно быть спортсменом.

— Спицов прибежал бы первым, если бы участвовал?

— Если бы у него не было проблем с бивнем, он выиграл бы здесь гору. Это его история. Будем надеяться, что в следующем сезоне у него получится. Думаю, что Спицов сожалеет, что не смог участвовать. Он реально всегда лучший у нас.

— Как вам в целом гонка в гору в Кировске?

— Просто эйфория у меня! Мне кажется, это очень круто. Огромнейшее спасибо болельщикам, мы не ожидали, что будет такое количество. Они по всей горе стояли, это очень круто.

— Последняя гонка в сезоне. Можно уже переключаться на летнюю подготовку?

— Давайте все-таки отпуск немножко, 20 дней передохнем. 10-12 мая начнутся новые сборы, подготовка к следующему сезону. Где будут сборы, пока на стадии обсуждения. Точно знаем, что самый первый установочный сбор для всех будет в Малиновке где-то в середине июня.

— Иностранных спортсменов не планируете приглашать на соревнования в Россию?

— А они же нас не приглашают. Чего это я должна приглашать их теперь?