Сенсационный спринт в Кировске! Большунова даже нет в финале, неизвестный Пузанов взял бронзу

Жаркое начало финального этапа Кубка России.

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Кировск

Спринт (С), мужчины

1. Сергей Ардашев — 2.52,94

2. Иван Горбунов — отставание 0,44 секунды

3. Дмитрий Пузанов — 0,83

Спринт (С), женщины

1. Вероника Степанова — 3.15,77

2. Татьяна Сорина — 2,28

3. Дарья Непряева — 2,70

В Кировске спринтерскими гонками стартовал заключительный этап Кубка России. Соревнования проходят в формате мини-тура, состоящего из четырех стартов. Заключительной гонкой будет масс-старт в гору, из-за чего этап в Кировске стали называть «российским Тур де Ски».

«В прошлом сезоне это была моя идея — я предложил Юрию Викторовичу Бородавко провести гонку, которая отличалась бы от наших стандартных и довольно однотипных, — рассказывал Александр Большунов «Народному телевидению Хибин». — В Кировске есть все условия и чтобы марафон по ущелью проводить, и горнолыжный склон, куда можно забраться и провести гонку аналогичную финалу «Тур де Ски». Кировск — одно из немногих мест, где ты высказываешь идею, а она воплощается. Наверное, так сошлось просто, но рад, что меня услышали. Мне кажется, гонка будет сложной. Это горнолыжная трасса, подъем там 3 км, а это всегда непросто».

Большунов, естественно, являлся главным фаворитом на победу в мини-туре, да и до сих пор является, но в первой гонке все пошло по невероятному сценарию.

Второе поражение Большунова

Сюрпризы в спринте начались уже с пролога. В топ-30 не смогли пробиться сразу несколько мощных лыжников. Среди них второй номер общего зачета Кубка России и третий в списке спринтеров Савелий Коростелев. Он занял в квалификации 43 место, проиграв лидеру почти 14 секунд. Сразу за ним в таблице расположился двукратный призер Олимпиады Александр Терентьев. Хотя в нынешнем сезоне его часто терзают болезни, и это его не первый пропуск спринтерских финалов.

Зато в тридцатке оказалось несколько неожиданных имен. Например, до четвертьфинала добрался белорусский биатлонист Роман Елетнов, занявший в прологе 29 место. У него не было никакой специальной подводки к этим стартам. Да и вообще, пока все тренировались и изучали трассу в Кировске, он бегал на чемпионате России по биатлону в Тюмени. После соревнований с лыжниками Роман вернется в родной спорт на Кубке Содружества в Мурманске.

Большунов же шагнул в четвертьфинал с 11-го места. Казалось, что у трехкратного олимпийского чемпиона все идет по плану, хоть перед началом он и заявлял о своем не лучшем состоянии. В лыжах популярна присказка «Бойся больных и беременных». Александр ее не раз подтверждал.

Сан Саныч достаточно уверенно прошел в полуфинал, однако на этой стадии внезапно остановился. Помешали ему это сделать представители сборной Татарстана Иван Горбунов, который выиграл пролог, и Сергей Ардашев, занимающий второе место в спринтерском зачете. Они выскочили на финишную прямую с небольшим преимуществом, ликвидировать которое Большунов не смог.

Этот полуфинал был первым. У Александра еще оставался шанс пройти в решающий забег лаки-лузером. Но к вылету Большунова приложил руку Сергей Устюгов. Именно он во втором полуфинале начал мощно работать со старта и разгонять забег, что в итоге принесло четырем его участникам места в финале. Таким образом, Сан Саныч впервые в сезоне остался без золота в спринте, а также в соревнованиях в рамках Кубка России. Всего же это вторая личная гонка Большунова без победы. Первой была классическая разделка на чемпионате России, в которой он занял 9-е место.

Призеры спринта: Иван Горбунов, Сергей Ардашев и Дмитрий Пузанов. Фото ФЛГР

Кто такой Пузанов?

Безусловным героем спринта стал Дмитрий Пузанов. Об этом 18-летнем парне из Хабаровского края почти никто ничего не слышал. Даже соперники признавались после финиша, что впервые о нем узнали. В нынешнем сезоне он выступал на одном этапе Кубка России. Это было в самом начале зимы в Вершине Теи. Тогда в прологе конькового спринта он занял пятидесятое место.

За зиму он, можно сказать, стал сильнее в 10 раз. В квалификации Дмитрий показал пятый результат, но на этом не остановился. В четвертьфинале был вторым, хотя лидировал почти весь забег, а в полуфинале оказался вторым лаки-лузером. Грубо говоря, из-за Пузанова в медальном забеге не хватило места Большунову.

В финале хабаровчанин был единственным, кто не бежал в экипировке сборной. Но в этом красном море (такого цвета комбинезоны национальной команды) не потонул. Он до последнего цеплялся за лидерами и все-таки смог зацепить бронзу. Расскажи об этом кому-нибудь перед стартом — любой покрутил бы у виска. Победу же в мужском спринте забрал Сергей Ардашев, опередивший на финише партнера по сборной Татарстана Ивана Горбунова.

Ардашев не только выиграл золотую медаль, но и подарил зрителям дополнительное шоу. Дело в том, что тренер Егор Сорин обещал выйти на церемонию награждения в костюме динозавра, если кто-то из его лыжников победит Большунова. Сорин свое обещание сдержал, вызвав дружный смех на трибунах.

Вероника Степанова. Фото ФЛГР

Спокойствие Степановой

В женской гонке все прошло более предсказуемо, хотя и были любопытные события. В этом старте решалось, кто заберет победу в спринтерском зачете Кубка России. Претенденток было двое: Анастасия Фалеева и Алена Баранова. Между ними в таблице — 18 очков в пользу Фалеевой. Возможно, эта борьба за спринтерский зачет каким-то образом сказалась на выступлении лыжниц в Кировске. В полуфинале они как будто следили друг за другом, а не за убегающими вдаль Марией Истоминой и Татьяной Сориной. В итоге Фалеева и Баранова финишировали в разножке, но в споре лишь за третье место. Нога Анастасии пересекла черту чуть раньше. Таким образом, она гарантировала себе победу в спринтерском зачете. Однако лаки-лузером в финал никто из них не прошел.

В очередной раз сверхспокойную победу одержала Вероника Степанова. В финальную часть она прошла со второго места, немного уступив в прологе Марии Истоминой. А дальше никому не оставляла шансов в своих забегах. В том числе и в финале, где Степанова организовала большой отрыв, который позволял ей финишную прямую проходить в спокойном темпе и не особо напрягаясь.

Степанова остается главным претендентом на победу в мини-туре. Золото в коньковом спринте приносит ей 60 бонусных секунд. Впереди у лыжников коньковая гонка преследования. Она пройдет 3 апреля. Женщины побегут 10 км в 11.30, а мужчины — 15 км в 13.00 по московскому времени.