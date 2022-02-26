Китаец обскакал Большунова. Непряева упрочила лидерство в Кубке мира

Российский лыжник Ретивых стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Лахти

В рамках этапа Кубка мира в Лахти прошли спринты.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт (С)

Женщины

1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.12,86

2. Эмма Рибом (Швеция) — 3,28

3. Майя Дальквист (Швеция) — 3,67

4. Джессика Диггинс (США) — 3,93

5. Анамария Лампич (Словения) — 4,01

6. Наталья Непряева (Россия) — 4,69...

16. Татьяна Сорина (Россия)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,34

2. Люка Шанава (Франция) — 0,04

3. Синнре Скар (Норвегия) — 0,23

4. Ховард Таугбель (Норвегия) — 0,58

5. Глеб Ретивых (Россия) — 0,90

6. Ван Цян (Китай) — 7,77...

14. Александр Большунов (Россия)...

19. Александр Терентьев (Россия)

20. Сергей Ардашев (Россия)

Лыжное утро началось для России со смешанных новостей. На молодежном чемпионате мира в Норвегии Вероника Степанова, которая была фаворитом в спринте, снялась после квалификации.

— Сегодня не мой день, — объяснила она в Instagram. — Видимо, акклиматизация после Пекина. Надеюсь, в воскресенье смогу пробежать в смешанной эстафете.

Но даже при таких раскладах наша женская сборная не осталась без медали — бронза у Натальи Мекрюковой. В мужском турнире серебро взял Денис Филимонов. В результате этого Россия продолжает лидировать в общекомандном зачете.

Большунов не добрался даже до полуфинала

Главные же лыжные баталии прошли в Лахти. Тоже спринт — только в рамках Кубка мира. И результаты для нашей сборной менее приятны — без подиумов.

Уже на стадии четвертьфинала отсеялись два Александра — Большунов и Терентьев. Вместе с ними — Сергей Ардашев. В женском зачете Юлия Ступак не смогла пройти квал, а Татьяна Сорина застряла в первом же раунде плей-офф.

До полуфиналов, а потом и финалов добрались лишь двое — Глеб Ретивых и Наталья Непряева. Подопечная Юрия Бородавко стала в итоге шестой. Могла быть выше, если бы не Анамария Лампич: словенка несколько раз жестко закрывала коридор и, по мнению россиянки, должна была получить за это дисквалификацию. Тем не менее Непряева увеличила преимущество в общем зачете Кубка мира. Эбба Андерссон, ближайшая преследовательница, в спринте не проходит конкуренцию в мощнейшей шведской сборной. Завтра для Натальи — важнейшая разделка. Понятно, что Тереза Йохауг — отдельная лига. Но в плане борьбы за БХГ она сейчас не конкурент. Главное для россиянки — обставить Андерссон и американку Диггинс.

Импульсивный китаец

Что касается Ретивых, то он пятый. Глеб тоже мог быть выше — помешало столкновение с китайцем Ван Цяном. Да-да, тем самым. Подопечный Никиты Крюкова из-за запрета своей страны по соображения коронавируса два года не выступал на Кубке мира. И вот с ходу дошел до финала! Опередил Большунова и Терентьева! И кто знает, каким стал бы в решающем забеге, если бы не та заминка. У Ретивых, кстати, никаких претензий к Цяну из-за лыжного ДТП нет.

— Побегает побольше — и начнет понимать, — делился Глеб после финиша. — Он же только-только приехал на Кубок мира. Ему нужно немного пообкататься. Парень импульсивный. Ему надо немного успокоиться. Еще пару гонок — и он покажет себя.

Понаблюдать за Цяном будем очень любопытно. А вот интриги по Большому хрустальному глобусу, похоже, уже нет. Снова победивший в спринте Йоханнес Клебо оторвался от всех очень далеко.