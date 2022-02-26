«Много сообщений с угрозами». Для обеспечения безопасности Большунова в Финляндии привлекут полицию

В социальных сетях и западных СМИ звучат призывы к запрету выступления сборной России на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет 26-27 февраля в финском Лахти, будут приняты повышенные меры безопасности. Организаторы получают в социальных сетях угрозы в адрес трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и других российских спортсменов. К охране сборной России планируется привлечь полицию. Радикальные выпады во многом связаны с призывом шведских и норвежских СМИ запретить участие в оставшихся этапах Кубка мира российских лыжников, которые стали самой успешной командой минувшей Олимпиады.

В режиме санкций

Сегодня в Лахти должны пройти спринтерские гонки свободным стилем. Начало квалификационных забегов — в 13.00, финалов — в 15.30 по московскому времен. От нашей команды в заявке сразу 13 спортсменов — Анастасия Рыгалина, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин. Согласно решению Международной лыжной федерации (FIS), все они внесены в протоколы как представители России, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, вместо флага и гимна России будут использоваться флаг и гимн FIS.

Это странное с юридической точки зрения указание сделано в рамках санкций, рекомендованных Международным олимпийским комитетом. На них же основана отмена FIS всех оставшихся соревнований лыжного сезона на территории РФ, в том числе — финала Кубка мира в Тюмени, что приведет к завершению кубковых стартов уже 13 марта. На словах западные чиновники говорят о спорте вне политики, но по факту провоцируют болельщиков на хейт в адрес российских спортсменов. Так, накануне этапа в Лахти его организаторы были вынуждены усиливать меры безопасности из-за угроз в адрес наших лыжников, в особенности — самой яркой звезды сборной России Большунова.

«Много сообщений с угрозами. Тон очень резкий, мы действуем соответственно, — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Aftonbladet слова коммерческого директора Лыжной ассоциации Финляндии Яри-Пекки Юппи. — Уровень безопасности был повышен, в пятницу состоялись переговоры с местной полицией. Меньше всего мы хотим, чтобы спортсмены получали угрозы в любой форме».

Без необоснованной и непропорциональной дискриминации

К сожалению, свою роль в разжигании ненависти в отношении российских спортсменов играют скандинавские СМИ. Так, норвежское NRK, которое во время Олимпиады публиковало призывы к изгнанию наших атлетов с Игр-2022 из-за старых допинговых обвинений, на сей раз требует удалить представителей России с Кубков мира. Комментатор Ян Петтер Салтвельд, в частности, мотивирует это тем, что Большунов во время пекинских ОИ получил звание капитана Росгвардии. Тот факт, что олимпийский чемпион в первую очередь является профессиональным спортсменом, обозревателем NRK игнорируется. Примерно в том же тоне выдержан комментарий в другом норвежском издании — Dagbladet.

В такой ситуации поддержку своим коллегам и давним друзьям из России высказали финский лыжник Ийво Нисканен и один из фаворитов спринта в Лахти итальянец Федерико Пеллегрино. «Я надеюсь, что все это не отразится на спортсменах. Хочется, чтобы политика и спорт не смешивались», — сказал Нисканен, чем тоже спровоцировал в свой адрес яростную критику со стороны некоторых политизированных болельщиков. При этом другие поклонники лыж пишут в соцсетях, что лишать российских спортсменов права на профессию несправедливо. Это касается в том числе и юниорской сборной России по лыжным гонкам, которая сейчас принимает участие в молодежном чемпионате мира в норвежской Лугне.

Спортивные власти Норвегии отвергли идею недопуска россиян на этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло, которые намечены на 3, 5 и 6 марта. «Норвежская спортивная конфедерация должна работать над тем, чтобы всем людям была предоставлена возможность заниматься спортом в соответствии с их желаниями и потребностями, без необоснованной и непропорциональной дискриминации. Деятельность Норвежской ассоциации лыжного спорта основана на тех же принципах», — говорится в пресс-релизе Норвежской ассоциации лыжного спорта. При этом в заявлении подчеркивается, что спортивные власти никак не могут повлиять на визовую политику, которая также может отразиться на выступлении сборной России на ближайших этапах Кубка мира.