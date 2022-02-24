Восьмой этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в Лахти: основная информация

С 26 по 27 февраля в финском Лахти пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам

Ответы на часто задаваемые вопросы о предстоящих гонках в Финляндии.

Когда и где пройдет 8-й этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в Лахти: дата и место проведения

С 26 по 27 февраля в финском Лахти пройдет восьмой этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам. Всего запланировано 4 старта: 2 спринта и 2 гонки с раздельным стартом классикой.

В Лахти синоптики обещают около -2 градусов Цельсия с 26 по 27 февраля. Ночью возможны похолодания до -11. Население Лахти составляет около 120 тысяч человек. Город известен наличием большого спортивного центра, который включает биатлонные и лыжные комплексы, стадионы, бассейны. Символом Лахти называют комплекс «Трамплины Салпауссельки», где проводят международные состязания.

В январе из-за пандемии коронавируса были отменены этапы КМ в словенской Планице и французском Ле-Рус.

На текущий момент в общем зачете Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Клебо (906 очков). У женщин на первой строчке располагается россиянка Наталья Непряева (533).

Расписание гонок 8-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти: когда и где покажут трансляции

Видеотрансляции гонок этапа Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в Лахти в прямом эфире покажут на matchtv.ru и Eurosport 1. На сайте «СЭ» также будут проводиться онлайн-трансляции стартов.

Расписание гонок 8-го этапа Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в Лахти (время московское):

26 февраля. 13.15. Женщины. Спринт, свободный стиль, квалификация

26 февраля. 13.55. Мужчины. Спринт, свободный стиль, квалификация

26 февраля. 15.30. Женщины. Спринт, свободный стиль, финал

26 февраля. 15.55. Мужчины. Спринт, свободный стиль, финал

27 февраля. 13.30. Женщины. Гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем

27 февраля. 15.30. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 15 км классическим стилем

Состав сборной России на 8-й этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в Лахти: мужчины и женщины

Состав сборной России по лыжным гонкам на восьмой этап Кубка мира-2021/22 в Лахти (Финляндия) еще не был объявлен. Однако старший тренер национальной команды Юрий Бородавко заявил, что представители его группы примут участие в соревнованиях. Таким образом, на этапе в Лахти точно выступят:

· мужчины: Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев;

· женщины: Наталья Непряева, Мария Истомина.

25-летний Александр Большунов занимает второе место в общем зачете Кубка мира у мужчин (505 очков), на шестой строчке — 22-летний Александр Терентьев (292).

Фавориты гонок 8-го этапа Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в Лахти: прогнозы и коэффициенты

По мнению букмекеров, главным фаворитом в мужском спринте этапа Кубка мира в Лахти является итальянец Федерико Пеллегрино. Коэффициент на его победу — 4,0 (примерно 25% вероятности успеха). При этом данные котировки сформированы без учета норвежца Йоханнеса Клебо, лидирующего в общем зачете КМ. Поставить на победу россиянина Александра Терентьева в спринте можно с коэффициентом 8,0.

В гонке с раздельным стартом у мужчин наивысшие шансы на триумф у финна Иво Нисканена, коэффициент на него — 1,39. На Александра Большунова — 4,0.

У женщин в спринте наибольшее предпочтение отдают шведке Майе Дальквист. Составить ей конкуренцию может россиянка Наталья Непряева. В гонке с раздельным стартом классикой за победу с Йохауг поборются шведка Фрида Карлссон, финка Кертту Нисканен и другие спортсменки.

Как выступили российские лыжники на Олимпиаде-2022 в Пекине: сколько медалей и наград

Сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 медалей на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, которые прошли с 4 по 20 февраля. На счету россиян 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды на Олимпиаде в Китае. Из них 3 золотые медали забрал Александр Большунов. Женская команда стала лучшей в эстафете в следующем составе: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.

Перед стартом 8-го этапа Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам в Лахти общие зачеты мужчин и женщин выглядят следующим образом:

Общий зачет Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам: мужчины

Страна Очки 1. Йоханнес Клебо Норвегия 906 2. Александр Большунов Россия 505 3. Эрик Вальнес Норвегия 358 4. Иво Нисканен Финляндия 324 5. Ришар Жув Франция 315 6. Александр Терентьев Россия 292 7. Пол Голберг Норвегия 288 8. Сергей Устюгов Россия 279 9. Иван Якимушкин Россия 274 10. Алексей Червоткин Россия 262 ... ... ...

Общий зачет Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам: женщины

Страна Очки 1. Наталья Непряева Россия 533 2. Фрида Карлссон Швеция 505 3. Джессика Диггинс США 476 4. Майя Дальквист Швеция 400 5. Эбба Андерссон Швеция 386 6. Анамария Лампич Словения 360 7. Хейди Венг Норвегия 360 8. Тереза Йохауг Норвегия 360 9. Рози Бреннан США 306 10. Криста Пармакоски Финляндия 294 ... ... ...

Кубок мира-2021/22 по лыжным гонкам: новости и статьи, обзоры гонок, фото, общий зачет КМ и Кубок наций, статистика