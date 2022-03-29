Большунов и Непряева снова выиграли на чемпионате России. В Сыктывкаре им нет равных

Олимпийские чемпионы добавили к своим наградам титулы победителей гонок с раздельным стартом классическим стилем на ЧР-2022.

Чемпионат России. Гонки с раздельным стартом (К)

Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 37.58,6

2. Ермил Вокуев — 19,8

3. Илья Порошкин — 38,5

4. Илья Семиков — 47,4

5. Алексей Червоткин — 58,0

6. Алексей Виценко — 1.02,7

Женщины, 10 км

1. Наталья Непряева — 29.16,0

2. Алиса Жамбалова — 40,0

3. Алия Иксанова — 52,1

4. Екатерина Смирнова — 1.07,9

5. Анастасия Рыгалина — 1.18,5

6. Анастасия Кулешова — 1.28,9

Чемпионат России в Сыктывкаре продолжился гонками с раздельного старта. Это самая предсказуемая дисциплина лыжных гонок, а для наших лидеров, к тому же, еще и любимая. Непряева с Большуновым любят классический стиль, а их форма сейчас не вызывает вопросов. Не зря Наталья уже выиграла в Сыктывкаре три гонки из трех возможных, а Большунов — две, уступив только в спринте.

Против Большунова бежали дядя и племянник

Единственный человек в мире, кто может сейчас соперничать с Александром Большуновым в классической разделке, это олимпийский чемпион финн Йиво Нисканен. На чемпионате России он по понятным причинам не выступает. А все остальные казались на голову слабее.

Правда, именинник Ермил Вокуев пытался сопротивляться. Они перехлестнулись с Большуновым почти сразу после старта Александра — для него это был первый круг, а для Ермила — второй. И так и работали вместе вплоть до момента, когда Вокуеву пришло время финишировать. Эта связка здорово помогла Ермилу, который сумел от Большунова не отстать. В итоге, он лидировал вплоть до финиша Александра.

Большунов, казалось, понимал, что выиграет, и даже без яркого финишного спурта привез времени Вокуева почти 20 секунд. Третий призер Илья Порошкин тоже ехал вместе с Александром — он стартовал на 30 секунд раньше, и вскоре Сан Саныч его догнал. В итоге Илья чуть не удержался за Большуновым перед самым финишем, но это соседство все равно принесло ему бронзовую медаль. Кстати, первую в карьере на чемпионатах России.

Пытался внести интригу и Савелий Коростелев — настоящее открытие этого сезона. 18-летний чемпион мира среди юниоров уже навел шороху в аналогичной гонке несколько дней назад, на соревнованиях «Олимпийцы России» в «Перекопе». Тогда в отсутствие Большунова он обошел всех, кроме Ильи Порошкина.

В этот раз вместе с Коростелевым на старт вышел и его родной дядя — призер Олимпийских игр Николай Морилов. Были ли вообще раньше случаи, чтобы дядя и племянник выступали в одной гонке? Если бы еще и мама Савелия, тоже призер Игр Наталья Коростелева, вышла бы на старт, этот день точно вошел бы в историю.

Савелий пытался навязать борьбу, но в этот раз оказался только 11-м. Герои пекинской Олимпиады Алексей Червоткин и Иван Якимушкин расположились на пятом и седьмом местах соответственно. Денис Спицов финишировал девятым.

А еще это была заключительная официальная гонка в карьере олимпийского чемпиона Евгения Дементьева. Немногие знали, что Дементьев все еще активно тренируется и продолжает выступать. Пусть и на уровне чемпионата России, а не международных стартов. 82-е место и шесть минут проигрыша Большунову ни о чем не говорят, если тебе почти 40, а дома висит олимпийское золото Турина-2006. Тот же Большунов тогда еще учился в четвертом классе.

Две сестры Непряевы в топ-10 уже есть, ждем обеих на пьедестале

Даже президент федерации Елена Вяльбе накануне говорила, что Наталье Непряевой скучно без конкуренции. Олимпийские чемпионки Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Вероника Степанова чемпионат страны пропускают по состоянию здоровья, а все остальные пока все-таки на голову ниже. Так что у Непряевой в Сыктывкаре уже — три победы из трех возможных.

Хотя Алиса Жамбалова тоже выступила очень достойно. Всего год назад Алиса тренировалась в группе Маркуса Крамера и регулярно попадала в топ-10 на «Тур де Ски». Потом случился коронавирус, который надолго выбил спортсменку из колеи. Но сейчас Жамбалова, которая весь сезон выступала на российских стартах, похоже, нащупала лучшие кондиции.

Непряева догнала ее на 30 секунд по ходу дистанции и какое-то время Алиса сидела у нее на пятках. В итоге не утерпела только на самом финише, но и 40 секунд проигрыша хватило для серебряной медали. Третьей стала Алия Иксанова — тоже бывший член сборной страны. Но сейчас Иксановой уже 37, на участие в Кубках мира она давно не претендует.

При этом уверенно обыграла и участниц нынешней сборной Екатерину Смирнову с Анастасией Рыгалиной, и вернувшуюся из декрета Анастасию Кулешову (Седову), и даже чемпионку мира среди юниорок Дарью Непряеву. Хотя для последней восьмое место в такой компании — все равно серьезный результат. Две сестры Непряевых в топ-10 уже есть, ждем теперь обеих на пьедестале.