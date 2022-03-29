Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:45

Большунов и Непряева снова выиграли на чемпионате России. В Сыктывкаре им нет равных

Большунов и Непряева выиграли гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Наталья Непряева (в центре) выиграла гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России.
Фото ФЛГР
Олимпийские чемпионы добавили к своим наградам титулы победителей гонок с раздельным стартом классическим стилем на ЧР-2022.

Чемпионат России. Гонки с раздельным стартом (К)
Мужчины, 15 км
1. Александр Большунов — 37.58,6
2. Ермил Вокуев — 19,8
3. Илья Порошкин — 38,5
4. Илья Семиков — 47,4
5. Алексей Червоткин — 58,0
6. Алексей Виценко — 1.02,7
Женщины, 10 км
1. Наталья Непряева — 29.16,0
2. Алиса Жамбалова — 40,0
3. Алия Иксанова — 52,1
4. Екатерина Смирнова — 1.07,9
5. Анастасия Рыгалина — 1.18,5
6. Анастасия Кулешова — 1.28,9

Чемпионат России в Сыктывкаре продолжился гонками с раздельного старта. Это самая предсказуемая дисциплина лыжных гонок, а для наших лидеров, к тому же, еще и любимая. Непряева с Большуновым любят классический стиль, а их форма сейчас не вызывает вопросов. Не зря Наталья уже выиграла в Сыктывкаре три гонки из трех возможных, а Большунов — две, уступив только в спринте.

Против Большунова бежали дядя и племянник

Единственный человек в мире, кто может сейчас соперничать с Александром Большуновым в классической разделке, это олимпийский чемпион финн Йиво Нисканен. На чемпионате России он по понятным причинам не выступает. А все остальные казались на голову слабее.

Правда, именинник Ермил Вокуев пытался сопротивляться. Они перехлестнулись с Большуновым почти сразу после старта Александра — для него это был первый круг, а для Ермила — второй. И так и работали вместе вплоть до момента, когда Вокуеву пришло время финишировать. Эта связка здорово помогла Ермилу, который сумел от Большунова не отстать. В итоге, он лидировал вплоть до финиша Александра.

Лыжники на&nbsp;чемпионате России в&nbsp;Сыктывкаре. У мужчин безумная конкуренция на чемпионате России. Десять человек рубились за серебро на финишной прямой

Большунов, казалось, понимал, что выиграет, и даже без яркого финишного спурта привез времени Вокуева почти 20 секунд. Третий призер Илья Порошкин тоже ехал вместе с Александром — он стартовал на 30 секунд раньше, и вскоре Сан Саныч его догнал. В итоге Илья чуть не удержался за Большуновым перед самым финишем, но это соседство все равно принесло ему бронзовую медаль. Кстати, первую в карьере на чемпионатах России.

Пытался внести интригу и Савелий Коростелев — настоящее открытие этого сезона. 18-летний чемпион мира среди юниоров уже навел шороху в аналогичной гонке несколько дней назад, на соревнованиях «Олимпийцы России» в «Перекопе». Тогда в отсутствие Большунова он обошел всех, кроме Ильи Порошкина.

В этот раз вместе с Коростелевым на старт вышел и его родной дядя — призер Олимпийских игр Николай Морилов. Были ли вообще раньше случаи, чтобы дядя и племянник выступали в одной гонке? Если бы еще и мама Савелия, тоже призер Игр Наталья Коростелева, вышла бы на старт, этот день точно вошел бы в историю.

Савелий пытался навязать борьбу, но в этот раз оказался только 11-м. Герои пекинской Олимпиады Алексей Червоткин и Иван Якимушкин расположились на пятом и седьмом местах соответственно. Денис Спицов финишировал девятым.

А еще это была заключительная официальная гонка в карьере олимпийского чемпиона Евгения Дементьева. Немногие знали, что Дементьев все еще активно тренируется и продолжает выступать. Пусть и на уровне чемпионата России, а не международных стартов. 82-е место и шесть минут проигрыша Большунову ни о чем не говорят, если тебе почти 40, а дома висит олимпийское золото Турина-2006. Тот же Большунов тогда еще учился в четвертом классе.

Елена Вяльбе и&nbsp;Вероника Степанова. Вяльбе атакует Степанову за активность в соцсетях. Наш лыжный босс права?

Две сестры Непряевы в топ-10 уже есть, ждем обеих на пьедестале

Даже президент федерации Елена Вяльбе накануне говорила, что Наталье Непряевой скучно без конкуренции. Олимпийские чемпионки Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Вероника Степанова чемпионат страны пропускают по состоянию здоровья, а все остальные пока все-таки на голову ниже. Так что у Непряевой в Сыктывкаре уже — три победы из трех возможных.

Хотя Алиса Жамбалова тоже выступила очень достойно. Всего год назад Алиса тренировалась в группе Маркуса Крамера и регулярно попадала в топ-10 на «Тур де Ски». Потом случился коронавирус, который надолго выбил спортсменку из колеи. Но сейчас Жамбалова, которая весь сезон выступала на российских стартах, похоже, нащупала лучшие кондиции.

Тереза Йохауг и&nbsp;Наталья Непряева. «Йохауг просто испугалась, что Непряева будет ее обгонять, — вот и завершила карьеру». Матвеева — о себе и Наталье

Непряева догнала ее на 30 секунд по ходу дистанции и какое-то время Алиса сидела у нее на пятках. В итоге не утерпела только на самом финише, но и 40 секунд проигрыша хватило для серебряной медали. Третьей стала Алия Иксанова — тоже бывший член сборной страны. Но сейчас Иксановой уже 37, на участие в Кубках мира она давно не претендует.

При этом уверенно обыграла и участниц нынешней сборной Екатерину Смирнову с Анастасией Рыгалиной, и вернувшуюся из декрета Анастасию Кулешову (Седову), и даже чемпионку мира среди юниорок Дарью Непряеву. Хотя для последней восьмое место в такой компании — все равно серьезный результат. Две сестры Непряевых в топ-10 уже есть, ждем теперь обеих на пьедестале.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
3
1
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе атакует Степанову за активность в соцсетях. Наш лыжный босс права?
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости