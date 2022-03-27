У мужчин безумная конкуренция на чемпионате России. Десять человек рубились за серебро на финишной прямой
Чемпионат России. Скиатлон
Женщины
1. Наталья Непряева — 42.37,5
2. Екатерина Смирнова — 4,4
3. Анастасия Рыгалина — 24,3
4. Елизавета Шалабода — 28,3
5. Мария Истомина — 36,5
6. Анастасия Кулешова- 59,0
Мужчины
1. Александр Большунов — 1.14,59
2. Илья Семиков — 20,6
3. Станислав Волженцев — 21,0
4. Алексей Виценко — 22,6
5. Илья Порошкин — 24,5
6. Артем Мальцев — 24,8
7. Евгений Белов — 25,0...
11. Денис Спицов — 28,5
12. Ермил Вокуев — 32,8
13. Андрей Ларьков — 36,8...
15. Глеб Ретивых — 43,5
Невероятная битва развернулась в мужском скиатлоне на чемпионате России. Александр Большунов предсказуемо был вне конкуренции. Зато за остальные призовые места велась небывалая борьба. Дистанция — 30 км. И на отсечке 27,1 км в почти минутном отставании от Сан Саныча ехал стройный пелотон из... 17 спортсменов.
Скамейка запасных в мужской сборной очень солидная
Представляете? Меньше 3 км до финиша, а на медали примерно в равной степени претендуют почти два десятка спортсменов. Такая интрига — мечта для любых соревнований.
На финальном подъеме пошла раздача, кто-то отвалился, но, тем не менее, на финишную прямую выкатились сразу 10 человек. Второе и 11-е места в итоге разделили меньше 8 сек. Невероятно. Есть ли у нас еще виды спорта, где внутренние старты были бы настолько конкурентными?
При этом любопытно, что на вершине остались не герои недавней Олимпиады, а Илья Семиков, который в Пекине выходил на старт единожды, и 36-летний Станислав Волжценцев, который не выступал на Кубке мира четыре года.
Артему Мальцеву, как обычно, чего-то не хватило. Ожили Евгений Белов и Андрей Ларьков. А как вам десятое место 18-летнего Сергея Шарова? На финише он опередил самого Дениса Спицова. И этот парень не пробился даже на недавний юниорский чемпионат мира.
В общем, скамейка запасных в мужской сборной у нас очень даже солидная. Есть лидеры, есть ветераны, способные подвестись на отдельные старты, есть молодежь. И это еще скиатлон не бежали Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и, например, юный Савелий Коростелев.
Непряева побеждает на классе
А вот в женских соревнованиях картина иная. Без Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Вероники Степановой откровенно скучновато. Наталья Непряева на классе собирает золотые медалями обоими стилями и на любых дистанциях. И для этого ей не нужно выворачивать себя наизнанку — запас прочности очень большой.
Вот и Елена Вяльбе, рассуждая о целях на следующее четырехлетие, одной из приоритетных задач назвала повышение конкуренции в женской сборной. Трехкратная олимпийская чемпионка хочет, чтобы девушки серьезнее соперничали как за место в основной команде, так и на международной арене. Примерно на уровне мужчин.
В Пекине у нас все сложилось: подобрались четыре девушки, которые замечательно готовы — и они в красивом стиле выиграли Олимпийские игры. Но запаса прочности, давайте откровенно, у нашей женской сборной нет. Выпадет кто-то из золотой четверки — и безболезненно заменить любую невозможно. По словам Вяльбе, молодежь, готовая выстрелить в ближайшие сезоны, есть. Главное, грамотно ее подвести. Хочется верить, что все получится. Все основания для этого есть. После Сочи-2014 у нас вообще не было конкурентоспособных девушек, а теперь — целое эстафетное золото.
Увеличение скамейки запасных — следующий шаг.