Лыжник подписал контракт с командой по велогонкам. Он не может выбрать вид спорта

Норвежец Йорген Нордхаген пытается объять необъятное.

Недавно мы писали про швейцарку Шалин Рюггер, которая решила выступить на Универсиаде сразу в двух видах спорта — шорт-треке и фигурном катании. Норвежец Йорген Нордхаген пошел еще дальше — он продолжает заниматься лыжными гонками, притом что подписал профессиональный контракт с топовой командой по велоспорту Jumbo-Visma из Нидерландов. И если Рюггер уже поставила крест на своей карьере фигуристки и окончательно определилась со своим будущим, то Нордхаген всерьез планирует сочетать профессиональный велоспорт с лыжами. Каким образом и чего сможет достичь этот амбициозный и необычный парень?

Призер чемпионата Норвегии по лыжам на контракте в велокоманде

Разносторонние люди редко достигают настоящего успеха на разных поприщах. Рано или поздно приходится выбирать что-то одно и заниматься этим профессионально, в то время как другие увлечения отходят на второй или даже третий план. Так и в спорте: пока это было занятием любителей, попытки сочетать разные дисциплины встречались от и до. Но по мере того как требования к топовым спортсменам повышались, подобное встречается крайне редко. Тем удивительнее, если мы все-таки видим разного рода энтузиастов. Таких как норвежец Йорген Нордхаген. Серебряный призер чемпионата страны среди юниоров по лыжным гонкам стал профессиональным велогонщиком.

Норвегия — едва ли не сильнейшая держава в мире лыжных гонок, поэтому тот факт, что Нордхаген входит в состав юниорской сборной страны и регулярно занимает призовые места на внутренних соревнованиях, многое говорит о его перспективах. Не будем говорить, что перед нами очевидный Петр Нортуг, но определенные таланты у Нордхагена точно есть. Правда, как оказалось, не только в лыжах. 17-летний норвежец с 10 лет также увлекается и автоспортом. Так получилось, что успеха он добивался как в лыжах, так и в велогонках и не смог выбрать, где ему больше нравится, поэтому делил выступления по сезонам — летом велоспорт, зимой лыжи. В прошлом году Йорген выиграл чемпионат Норвегии, а также занял шестое место в шоссейной гонке на чемпионате Европы в Португалии. Эти достижения и заметили ребята из голландской Jumbo-Visma.

Йорген Нордхаген. teamjumbovisma.com

В велоспорте часто встречаются люди из других видов спорта

Jumbo-Visma — одна из ведущих команд Европы. Она ежегодно участвует в «Тур де Франс» и после ввода дивизионов в 1998-м всегда была в первом дивизионе. В ее истории было немало чемпионов мира, олимпийских чемпионов и победителей элитных многодневок. Текущий состав также пестрит яркими именами и кажется, что места молодому Нордхагену не будет. Но голландцы все продумали — у Йоргена особый контракт. Он вступает в действие только в 2024 году и сначала будет выступать за молодежку. В основу его по плану переведут только в 2025-м, далее он будет выступать за Jumbo-Visma три года, после чего контракт может быть продлен по согласию сторон. Велоспорт в Европе очень развит, и за лучшими юниорами среди профессиональных команд идет настоящая охота. Поэтому ничего удивительного в том факте, что юниору дают контракты на будущее, нет.

Удивляет другое. Несмотря на то что у Нордхагена, очевидно, складывается неплохая карьера в велоспорте, он не собирается бросать и лыжи. «В следующем сезоне я продолжу совмещать велоспорт и лыжные гонки, — сказал он в интервью голландским СМИ после подписания соглашения с Jumbo-Visma. — Я хочу выступать и там и там как можно дольше. Это отличное упражнение, которое помогает мне тренировать и развивать все тело». В велоспорте действительно встречаются универсалы. Часто можно встретить бывших конькобежцев, гребцов, единицы даже приходят в велогонки из прыжков с трамплина. Но вот лыжные гонки в этом списке все равно экзотика. Да и параллельно на одинаково высоком уровне заниматься двумя видами спорта могли единицы. И Йорген хочет быть в их числе. Он утверждает, что подписание профессионального контракта было его мечтой с детства, но при этом и в лыжах он мечтает стать олимпийским чемпионом.

Йорген Нордхаген. Фото Соцсети

Рано или поздно Нордхагену все-таки придется выбрать основной спорт

Самое удивительное, что, похоже, у него получается. Сейчас в разгаре зимний сезон, и Нордхаген не на велотренажере, а на лыжне. Недавно он выступал на этапе Кубка Норвегии в Лиллехаммере и занял третье место в гонке на 10 километров среди юниоров, ранее в декабре и вовсе победил. Йоргена постепенно привлекают даже к взрослым соревнованиям, и тренеры сборной Норвегии делают на него большую ставку. Естественно, конкуренция в скандинавской сборной высочайшая и скамейка длинная — на место Нордхагена сразу придут десять других желающих. Нюанс только в том, что далеко не факт, что они будут его же уровня. На данный момент прямого конфликта между велоспортом и лыжами в его жизни нет. На молодого парня надеются и там и там и даже поддерживают его стремление везде успеть.

Но уже сейчас понятно, что долго так продолжаться не может, и если Йоргена действительно интересует спорт высших достижений, ему придется выбирать. В случае с норвежскими спортсменами это вовсе не обязательно, там большинство любители и многие занимаются за свой счет ради удовольствия. Но сборная Норвегии по лыжам и одна из лучших команд Европы по велоспорту — это уже совсем другой уровень. Команды решают серьезные задачи, и им нужно понимать: либо человек от и до отдается делу, либо распыляется на разные увлечения. Пока что сам Нордхаген убежден, что ему получится обмануть систему. Ведь, помимо спорта, он еще и отличается упорством в учебе, занимается блогом в интернете и общественной деятельностью. Побеждает сильнейших лыжников Норвегии, а затем попадает в десятку лучших велогонщиков мира. Но даже Эстер Ледецке рано или поздно пришлось выбрать основную специализацию.