Лучший шорт-трекист России хочет бросить вызов Трусовой. В чем дело?

Интервью с серебряным призером Олимпийских игр в Пекине Константином Ивлиевым.

Несколько дней назад «СЭ» писал об удивительной швейцарке Шалин Рюггер, которая на проходящих в Лэйк-Плэсиде играх Универсиады заявилась на соревнования по фигурному катанию и шорт-треку одновременно. В женском одиночном катании фигуристок Рюггер заняла более чем достойное 13-е место, опередив таких звезд и участниц «Гран-при» и чемпионатов Европы, как эстонка Киибус или француженка Маццара. В шорт-треке на 500 и 1000 метрах Рюггер стартует 20 января.

«СЭ» спросил мнение об этой истории у лучшего шорт-трекиста России 2022 года 22-летнего Константина Ивлиева. Оказалось, что он не только готов попробовать себя в фигурном катании, но и приглашает другую серебряную призерку Пекина Александру Трусову совершить обратный переход. Если не в рамках соревнований, то хотя бы ради челленджа.

Рекламных предложений после Олимпиады не было. Это очень печально

— Константин, на Олимпиаде в Пекине вы добились самого большого успеха среди наших сборников — серебра. Что у вас с тех пор в жизни интересного?

— Все спокойно, идет своим чередом, сезон протекает хорошо. Мой новый статус олимпийского призера практически не повлиял на мою жизнь в широком смысле этого слова. Да, начали больше звать на интервью, но в целом это никак мою медийность не изменило. Наш вид спорта не такой популярный, как, например, фигурное катание.

— А рекламные контракты какие-нибудь предлагали?

— Не поверите, но вообще ничего не было, никаких предложений. От слова совсем. Что очень печально, конечно.

— С зарубежными коллегами контакт поддерживаете?

— Раньше переписывались довольно часто, сейчас, так получилось, общение практически сведено на нет.

Константин Ивлиев. Фото Global Look Press

— Сильно ударило по желанию выступать отстранение?

— Мотивацию я не потерял, но это очень обидно, особенно когда смотришь международные соревнования по телевизору и понимаешь, что ты сейчас мог бы бежать там и бороться за медали и титулы. Конечно, я стараюсь относиться к этому философски. Я продолжаю тренироваться, улучшаться во всех планах и прогрессировать. Когда мы вернемся на международную арену, то верю, мы будем конкурентоспособны.

— Вы альтернативные варианты карьеры не рассматриваете? Если бы не были спортсменом, кем бы стали?

— Вообще другие варианты развития пока не рассматриваю. Мне очень нравится кататься, тренироваться, и у меня пока все неплохо идет. Но если смотреть в теории, то я мог бы стать тренером, думаю у меня бы получилось. А если не брать спорт — мне очень нравится музыка, играю на электрогитаре. Даже на сборы ее с собой беру. Может быть, развивался бы как музыкант.

— Просто выживать шорт-треку наверняка сложнее, чем биатлону, лыжам, фигурному катанию.

— Да, в плане медийности шорт-треку, конечно, тяжело. Многие до сих пор вообще не знают, что такое шорт-трек.

— И что делать?

— Было бы интересно попробовать коллаборацию со спортсменами из других видов спорта, например, то же фигурное катание.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У Трусовой получилось бы в шорт-треке

— На Универсиаде была история, что фигуристка выступит в соревнованиях по шорт-треку. Реально, условная Валиева или Трусова могут преуспеть в шорт-треке?

— Интересная история. На самом деле все зависит от качеств, желания и способностей человека. Думаю, если условная фигуристка или фигурист задастся целью научиться кататься на наших коньках, то все выполнимо. Но в нашем спорте много технических нюансов, я занимаюсь шорт-треком уже 15 лет, и до сих пор бывают технические ошибки. Так что даже примерно нельзя назвать время, за которое человек научится кататься.

— Вы не хотите против фигуристов выйти? Там турнир по показательным программам будет.

— Уф, не уверен, что потяну прямо соревнования, у меня свой график тренировок довольно интенсивный. Мне скорее интересно обменяться видами спорта с кем-то из фигуристов. Например, я бы бросил своеобразный вызов Саше Трусовой. Может, она захочет попробовать покататься у нас, слышал, она любит пробовать все новое. Она атлетичная, резкая фигуристка, прыгала в длину, у нее бы и в шорт-треке получилось бы, почему нет? А я бы попробовал что-нибудь прыгнуть. Не четверной, конечно, хотя бы одинарный (смеется). Такие коллаборации и продвижению шорт-трека помогут. Больше людей заинтересуются нашим видом спорта, вообще узнают о нем. Ведь шорт-трек на самом деле очень динамичный, интересный и красивый вид спорта.

Константин Ивлиев. Фото Соцсети Фото Соцсети

— А если говорить про лыжи и биатлон, с кем сотрудничать? С Губерниевым?

— Губерниев мне очень импонирует как комментатор, мне кажется, что он в принципе может любой вид спорта комментировать (смеется). И людям будет интересно. Я бы хотел услышать его в шорт-треке, если честно.

— Но вокруг него немало громких историй.

— Я особо ничего не слышал, да и мне неинтересно читать про интриги и расследования. Я считаю, что как комментатор он на сто процентов профессионал своего дела.