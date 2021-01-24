Наших бьют, они отвечают. Лыжи ставят рекорды по скандалам

Короткий этап в Финляндии закончился полным триумфом Норвегии, но про Большунова в Лахти говорили больше, чем про любого из победителей.

Кубок мира

Мужчины. Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рете, Симен Крюгер) — 1:07.56,8

2. Финляндия (Пертту Хюваринен, Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Йони Мяки) — 40,9

3. Россия (Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов) — 42,1*

3. Россия (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) — 1.07,2

* Команда дисквалифицирована.

Этап в Лахти стал первым после многодневнки «Тур де Ски» и прошел по сокращенной программе. Состоялось всего четыре гонки — два скиатлона и две эстафеты. Российские лыжники смогли завоевать всего одну медаль, но зато попали в две скандальные истории. Обе связаны с нашим лидером Александром Большуновым. В личной гонке он столкнулся на трассе с Хансом Холундом, а в эстафете Сан Саныч и вовсе схлопотал дисквалификацию, причем сразу для всей сборной. Беспокоит и форма лидера женской сборной Натальи Непряевой, которая не смогла навязать борьбу своим прямым конкуренткам.

Норвежцы соскучились по Кубку мира и забрали все медали

Главная интрига финского этапа заключалась в возвращении норвежцев. Похоже, страх наших главных соперников перед COVID-19 остался в прошлом, и теперь викинги прислали на состязание свой лучший состав, за исключением Йоханнеса Клебо. Хотя, если быть объективными, тот просто не заслужил места на этом старте. На чемпионате Норвегии Клебо был в скиатлоне только 15-м, много проиграв товарищам по команде. А после этого заявил, что ему нужно больше времени на подготовку и этап в Лахти он пропускает.

Но и без трехкратного олимпийского чемпиона Пхенчхана представители Норвегии были на высоте. В субботу они заняли весь подиум в скиатлоне. Тереза Йохауг не заметила сопротивления соперниц. Почти на полминуты от нее отстала Хелена Марие Фоссесхолм, а бронзу взяла Хайди Венг. Лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла шестое место с минутным отставанием от лидера. Представительницы Твери этот сезон пока приносит больше огорчений, чем радости. Будем надеяться, что она сможет набрать форму к чемпионату мира, который стартует через месяц.

У мужчин в скиатлоне была ожесточенная борьба на финише между Эмилем Иверсеном и Шюром Роте. Судьбу золотой медали разделили 0,4 секунды. Третьим стал Пол Гулберг. Еще два норвежца попали в топ-6 (Крюгер и Холунд). С «красной пятеркой» за медали боролся только Большунов. До отметки 28,8 км он шел вместе с норвежцами, но затем случился вот этот инцидент. Предлагаем посмотреть замедленное видео и самим разобраться, кто действительно прав в этой ситуации

<br />

После финиша Большунов заявил, что падение могло стать результатом «норвежской тактики», а Бородавко сказал «СЭ», что «Холунд вынес Большунова с трассы», действуя в зоне, где нет камер. Норвежские лыжники назвали эти обвинения анекдотом.

Устюгов сразу возвращается на подиум

В воскресенье же вышел еще более громкий скандал, который затмил возвращение на Кубок мира Сергея Устюгова. В середине осени чемпион мира переболел коронавирусом и долго приходил в себя. В прошлые выходные он впервые вышел на старт этапа Кубка России в Кирово-Чепецке, а в воскресенье дебютировал на КМ-2020/21. Лосенок был финишером во второй нашей команде. На последний этап они с Большуновым и финном Мяки ушли практически одновременно, отставая от норвежцев на 40 секунд.

Большунов взял роль лидера группы на себя, Устюгов держался позади финна. На финишном круге у Сергея закончились силы, а Большунов и Мяки сражались за серебро (Крюгер только наращивал преимущество и финишировал в гордом одиночестве). Увы, но Сан Саныч не только проиграл финишный спринт сопернику, но и не смог сдержать эмоций. Да, Йони поступил подло в финишном створе и, возможно, его бы за это дисквалифицировали даже на домашнем этапе, но Александр решил устроить самосуд. На последних метрах он махнул палкой, пытаясь снести ею финна. Благо не попал. А после финиша Александр еще и врезался в финскую команду... Как итог — дисквалификация первой российской сборной, а бронза досталась второй команде (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов).

— Это из ряда вон выходящий поступок, — сказал «СЭ» телекомментатор Дмитрий Губерниев. — Вот так свои эмоции проявлять не нужно. Выход эмоциям надо давать в другом месте. Это может нам повредить перед чемпионатом мира. Но я хочу поддержать Большунова, потому что он действительно переживает. Хочу пожелать ему терпения, спокойствия, он еще победит весь мир и сборную Норвегии, но нужно держать себя в руках. Вокруг стадиона есть много различных мест, которые можно разрушить, но соперника трогать не надо.

А вот чемпион мира Алексей Петухов считает, что Мяки спровоцировал россиянина.

— Я считаю, Мяки смещался в правую сторону, прижимаю Сашу к забору, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» Петухов. — Это было нечестно, он понимал, что сейчас вот-вот проиграет Саше. Но если это было в рамках своего коридора, к финну судейство будет благосклонно. Так и произошло, дисквалификацию получил Саша. Его агрессию можно понять, ты борешься в честных условиях, тебя не пропускают. Конечно, эмоции всегда нужно сдерживать, поведение должно быть адекватным, но я понимаю Александра и не буду его осуждать. Как говорится, пускай боятся русских, потому что нужно бороться честно. Судейство действует без эмоций, поэтому все так.

От нашей женской команды ожидать медалей в эстафете не приходилось. Все-таки кадровые проблемы очень серьезные. Татьяна Сорина (травма ноги), Юлия Ступак (простуда) и Алиса Жамбалова (коронавирус) пропускали этап. В отсутствие трех лидеров компанию Непряевой составили Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская и Мария Истомина. За исключением слабого этапа Натальи девушки очень достойно прошли дистанцию, заняв четвертое место. Хороший результат в этих условиях. Победа же вновь осталась за Норвегией во главе с Йохауг.

В Финляндии за красными комбинезонами было просто не угнаться. Посмотрим, что будет на следующей неделе на этапе в шведском Фалуне.