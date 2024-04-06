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Сегодня, 14:00

Зимятов о гонке в гору: «Автором идеи был Большунов — он предложил провести ее, когда увидел кировский курорт»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о проведении в рамках финала Кубка России в Кировске гонки в гору.

Последний старт сезона пройдет на трассе горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».

«Насколько я знаю, автором этой идеи был Александр Большунов. Он предложил провести такую гонку, когда увидел местный горнолыжный курорт, посчитал, что это интересно. В связи с нашим отстранением, событиями последних лет опыта подобных гонок у многих спортсменов нет. Подобная гонка проходила за границей, в Норвегии, как часть многодневки «Тур де Ски». Наши решили попробовать такой вариант, в первый раз она проходит. Узнаем на практике, хорошо вышло или нет. Но мне кажется, что это станет со временем уже традицией, гонка останется и на будущий год.
Отставать точно нельзя, надо следить за тем, что происходит в мире. Мы ведь все равно вернемся когда-то на международную арену. Программа вся строится по международным правилам, раз в Норвегии такая гонка есть, то и наши ребята должны этот опыт на себе ощутить. Немногие спортсмены из тех, кто приехал в Кировск, ее бежали на «Тур де Ски» или уже забыли этот опыт, эти ощущения... И для них будет интересно и полезно.
Летом проводятся тренировки в гору, на лыжероллерах, имитационные тренировки. Так что в целом у ребят есть понимание, что надо делать. Спортсмены знают свои возможности, будут понимать, как раскладываться по дистанции», — сказал Зимятов.

Масс-старт свободным стилем на 10 километров пройдет в Кировске в воскресенье.

Александр Большунов. «Тяжело весь сезон держать форму и не болеть. Большунов тянется к людям, а там вирусы». Интервью Зимятова

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