«Тяжело весь сезон держать форму и не болеть. Большунов тянется к людям, а там вирусы». Интервью Зимятова

Четырехкратный олимпийский чемпион — о Сан Саныче, Степановой и «предательстве» норвежцев.

Николай Зимятов — один из самых известных и успешных советских лыжников. Причем в Норвегии он известен едва ли не больше, чем в современной России. Именно норвежцы выдали ему негласный титул «Король лыж» — так отмечают достижение спортсмена, которому удалось на одной Олимпиаде выиграть дистанции 30 и 50 километров. Зимятов взял их в Лейк-Плэсиде, добавив ко всему прочему победу в эстафете, а через четыре года снова был первым на «тридцатке».

После завершения карьеры Зимятов тренировал, в том числе был и личным наставником Елены Вяльбе. Сейчас Николай Семенович — заслуженный ветеран и желанный гость на любых лыжных стартах. Приехал Зимятов и в Кировск на финал Кубка России по лыжным гонкам. В интервью «СЭ» после двух разделок прославленный чемпион поделился мнением как о соревнованиях в Мурманской области, так и о сезоне в целом. В частности, предположил, с чем связан спад Александра Большунова, что мешает Сергею Устюгову и к чему может привести запрет фтора.

Николай Зимятов на этапе Кубка России в Красногорске. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нам нельзя отставать — надо следить за тем, что происходит в мире

— Какие у вас впечатления остались от трассы, от турнира?

— Я здесь почетный гость, поэтому трассу сам не испытывал. Но по разговорам спортсменов, тренеров, по тому, что говорила Елена Валерьевна Вяльбе, — все отлично. И я знаю, что здесь умеют готовить лыжню, она всегда тут великолепная. При этом будто бы даже с каждым годом все лучше и лучше становится. Есть хорошая техника, хорошие специалисты, по снегу вопросов не может быть никаких. Даже болельщики по телевизору отмечают, что картинка великолепная, такие просторы, такие пейзажи...

— Это же легендарное место еще с советских лет?

— Все так. Многие наши известные лыжники, такие как Сметанина, Кулакова, Веденин, Рочев, мое поколение, использовали это место как первый снег, потому что здесь хорошие метеорологические условия, температурный режим хороший, достаточно длинный световой день и много снега.

— Вы сами бежали в Кировске?

— В мои годы старты в основном проходили все-таки в Апатитах. Там была трасса на 70 километров, детских соревнований много. Кировск использовали опять же как первый снег, соревнований не было, втягивающие тренировки проходили. И весной уже, соответственно, катались, горнолыжные тренировки проводили, здесь отличные курорты еще в советское время были по горным лыжам, на весь союз известные. Здорово, что отдельный большой центр и для лыжных гонок появился, условия отличные. Приятно, что возрождают прежние традиции, былые места славы.

— Как раз в воскресенье пройдет необычная гонка на горнолыжной трассе. Как вы относитесь к этой идее?

— Насколько я знаю, ее автором был Александр Большунов. Он предложил провести такую гонку, когда увидел местный горнолыжный курорт, посчитал, что это интересно. В связи с нашим отстранением, событиями последних лет опыта подобных гонок у многих спортсменов нет. Подобная гонка проходила за границей, в Норвегии, как часть многодневки «Тур де Ски». Наши решили попробовать такой вариант, в первый раз она проходит. Узнаем на практике, хорошо вышло или нет. Но мне кажется, что это станет со временем уже традицией, гонка останется и на будущий год.

— В целом лыжи нуждаются в подобных экспериментах?

— Отставать точно нельзя, надо следить за тем, что происходит в мире. Мы ведь все равно вернемся когда-то на международную арену. Программа вся строится по международным правилам, раз в Норвегии такая гонка есть, то и наши ребята должны этот опыт на себе ощутить. Немногие спортсмены из тех, кто приехал в Кировск, ее бежали на «Тур де Ски» или уже забыли этот опыт, эти ощущения... И для них будет интересно и полезно.

Летом проводятся тренировки в гору, на лыжероллерах, имитационные тренировки. Так что в целом у ребят есть понимание, что надо делать. Спортсмены знают свои возможности, будут понимать, как раскладываться по дистанции.

— Говоря о необходимости адаптироваться под международные стандарты, проблемой может стать переход на мази без фтора. Насколько серьезно это изменит наши лыжи?

— По мазям скажу, что никто пока и не понимает до конца, зачем это сделано и как теперь работать. За границей все уже перешли, не без проблем. Наши пока не меняли подход... Скандалы будут, безусловно. Это теперь как допинг будет, у кого надо — у того найдут. Начнут придираться, поводы искать для дисквалификаций.

Александр Большунов. Фото ФЛГР

Сильнейшие должны вариться в одной кастрюле

— Сезон постепенно подходит к концу. Кто вас удивил больше прочих?

— Сезон был насыщен соревнованиями. Так как наши спортсмены на международных соревнованиях не выступали, мы все имели возможность следить за ними пристально на наших стартах, не только по телевизору. Поразил, конечно, Александр Большунов, наш лидер. Всех поразил — столько побед подряд! За весь сезон проиграл только две гонки, остальные все выиграл. Удивительный талант.

Вероника Степанова также поражает, большой талант, изюминка женских гонок. Радует молодежь — Савелий Коростелев, Алина Пеклецова. Молодые, но уже опытные, дерзкие спортсмены, которые врываются в группу лидеров. В этом отчасти плюс текущей ситуации: мы не выезжаем на международные старты, и все выступают вместе в России, мотивируют друг друга. И вот молодежь подтягивается.

— Под конец сезона возникло ощущение некого спада у Большунова. Вы с этим согласны?

— Во-первых, я как бывший спортсмен скажу, что тяжело весь сезон держать форму. И не болеть. Я даже спрашивал, помню, у Юрия Бородавко: «Как он у тебя не болеет?» Полгода уже бежит, и хоть бы хны. А потом, смотрю, и он немного приболел. От этого никуда не денешься. Вирусы гуляют повсюду, от любого общения. А Саша — он такой человек, всегда идет к людям, к болельщикам, раздает автографы. И иногда так можно что-то и подхватить, пусть и легкую простуду, но это скажется на результатах.

— Главный конкурент для Большунова сейчас — это Савелий Коростелев?

— Не думаю, что именно он главный. Для меня им был Сергей Устюгов, посмотрим, какое он сейчас решение примет по следующему сезону, останется или нет. В разделке неплохо Алексей Червоткин себя проявил. Коростелев молодой еще, он в спринтерских гонках больше опасен. А вот на дистанции Большунов пока самый сильный, рядом с ним не вижу никого. Но ребята тянутся, он хороший пример для всех. Люди знают, что есть такой лыжник, за которым надо тянуться, к которому надо стремиться. Лидер за собой тащит и всех остальных.

— В Кировске Устюгов показал себя не сказать чтобы здорово, особенно тяжело выглядел в разделке. С чем это связываете?

— Много разных причин, нюансы подготовки. Одному всегда тяжело готовиться. Сильнейшие должны в одном котле вариться, в одной кастрюле. Вместе тренироваться, кушать вместе. А когда кто-то индивидуально — это тяжело. В лыжах — точно тяжело.

— У женщин конкуренция плотнее?

— Есть все-таки явный лидер — Вероника Степанова. Это проявляется особенно в коньковых гонках. А вот на длинных дистанциях, в классике мне очень нравится Анастасия Кулешова. Так что борьба идет.

— Степанова на днях выступила против того, что «перворазрядники» выступают вместе с лидерами сборной. Это реальная проблема?

— Думаю, что она еще молодая и не всегда следит за собой, своими словами. Она сама-то пару сезонов назад была точно такой же перворазрядницей, начинала с такого. Думаю, что успокоится, привыкнет.

Вероника Степанова. Фото ФЛГР

— То есть это нормально, что вместе с лучшими лыжниками выступают и молодые ребята из регионов?

— Конечно, в этом и смысл. Так они видят ориентиры, развиваются. Это полезно для спорта.

— За международными стартами следите?

— Постольку-поскольку. Как-то все меньше интереса возникает смотреть. Неприятно видеть, как они поступили с нами, с русскими спортсменами. Я бы сказал даже, что как-то предали нас, отказались поддерживать, резкие заявления выдают. Прежде всего, конечно, речь о Скандинавских странах — Норвегии, Швеции.

— Вас же раньше очень любили в Норвегии. Не осталось былых контактов, связей?

— Какие-то контакты были с ветеранами, но общаемся минимально. У нашего поколения ведь и соцсетей нет, мы в интернете не сидим. Созвониться... Пока не было такого.