Тренер Сорин: «Степанова хотела сделать чудо и это чудо сделала»
Тренер Егор Сорин прокомментировал выступление лыжницы Вероники Степановой на четвертом этапе эстафеты на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
— На 7,5 км выиграть у всех больше минуты может только Степанова?
— Конечно, только Вероника. Думаю, что реабилитировалась за выступление в разделке. У нее была накануне неудачная гонка по сравнению с тем ходом, который она показала в эстафете. Дистанция плюс-минус одинаковая, но скорость на порядок выше. Если бы так бежала в разделке, то результат был бы другой.
— В чем разница?
— Не знаю. Наверное, эстафета так взбудоражила. Эмоционально была готова и заряжена. Хотела сделать чудо и это чудо сделала — отыграла 50 секунд.
— Но она не первый раз в карьере так отыгрывает на последнем этапе.
— Да, тогда отыгрывала. Но там были не такие сильные спортсменки. Понятно, что Лиза Пантрина это допустила, проиграв 50 секунд. Не знаю, в чем причина. Да и Анастасия Доценко. Они сильные гонщицы. Больше минуты они не должны проигрывать.
— Не показалось, что первые три команды заигрались между собой?
— Было такое. Но Лиза говорит, что быстро прошла первый круг по ощущениям.
— Что скажете Веронике?
— Поздравлю. Единственное, спрошу, почему в разделке так не пробежала. Сказала, что устала, но сейчас усталости меньше не стало, но результат лучше, — сказал Сорин.
13 февраля команда Архангельской области одержала победу в женской эстафете. За команду бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Они преодолели дистанцию за 1 час 28 минут 23,8 секунды.