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Сегодня, 11:34

Тренер Сорин: «Степанова хотела сделать чудо и это чудо сделала»

Тренер Сорин считает, что лыжница Степанова совершила чудо в эстафете
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Егор Сорин прокомментировал выступление лыжницы Вероники Степановой на четвертом этапе эстафеты на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

— На 7,5 км выиграть у всех больше минуты может только Степанова?

— Конечно, только Вероника. Думаю, что реабилитировалась за выступление в разделке. У нее была накануне неудачная гонка по сравнению с тем ходом, который она показала в эстафете. Дистанция плюс-минус одинаковая, но скорость на порядок выше. Если бы так бежала в разделке, то результат был бы другой.

— В чем разница?

— Не знаю. Наверное, эстафета так взбудоражила. Эмоционально была готова и заряжена. Хотела сделать чудо и это чудо сделала — отыграла 50 секунд.

— Но она не первый раз в карьере так отыгрывает на последнем этапе.

— Да, тогда отыгрывала. Но там были не такие сильные спортсменки. Понятно, что Лиза Пантрина это допустила, проиграв 50 секунд. Не знаю, в чем причина. Да и Анастасия Доценко. Они сильные гонщицы. Больше минуты они не должны проигрывать.

— Не показалось, что первые три команды заигрались между собой?

— Было такое. Но Лиза говорит, что быстро прошла первый круг по ощущениям.

— Что скажете Веронике?

— Поздравлю. Единственное, спрошу, почему в разделке так не пробежала. Сказала, что устала, но сейчас усталости меньше не стало, но результат лучше, — сказал Сорин.

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13 февраля команда Архангельской области одержала победу в женской эстафете. За команду бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Они преодолели дистанцию за 1 час 28 минут 23,8 секунды.

Всероссийская Спартакиада 2024
Вероника Степанова
Егор Сорин
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