Бородавко ответил норвежскому лыжнику на критику российских спортсменов: «Пускай язык прикусит»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о заявлении норвежского лыжника Эвена Нортуга, который жестко прокомментировал отстранение россиян от международных соревнований.

«Российские спортсмены едут на Кубок мира, а не к нему лично. Его мнение здесь последнее! Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее норвежский лыжник сказал, что не хочет видеть ни российских спортсменов, ни их флаг.

Нортуг заявил, что ранее общался с несколькими российскими лыжниками, однако теперь не планирует больше контактировать ни с кем из России.