Бородавко ответил норвежскому лыжнику на критику российских спортсменов: «Пускай язык прикусит»
Юрий Бородавко ответил на критику норвежского лыжника в отношении россиян
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о заявлении норвежского лыжника Эвена Нортуга, который жестко прокомментировал отстранение россиян от международных соревнований.
«Российские спортсмены едут на Кубок мира, а не к нему лично. Его мнение здесь последнее! Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит», — сказал Бородавко «СЭ».
Ранее норвежский лыжник сказал, что не хочет видеть ни российских спортсменов, ни их флаг.
Нортуг заявил, что ранее общался с несколькими российскими лыжниками, однако теперь не планирует больше контактировать ни с кем из России.
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