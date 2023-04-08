Ступак: «В Италии многие спортсмены из разных стран говорили, что России очень не хватает»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, как спортсмены из разных стран восприняли ее неожиданное появление на сборе в Тоблахе (Италия).
«Когда я тренировалась в Тоблахе, мы со спортсменами других стран жили в одном отеле, в том числе норвежцы. Мы видели друг друга, вместе кушали, говорили друг другу «Добрый вечер» и «Приятного аппетита». Более того, многие спортсмены из разных стран подходили и говорили: «Юля, вас очень не хватает» — имея в виду сборную России. Понятно, что я не буду говорить, кто именно подходил, так как это политический момент. Но это было видно. Меня там встретили очень хорошо и были рады видеть, несмотря на всю ситуацию», — приводит слова Ступак «Чемпионат».
28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.