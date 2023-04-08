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Ступак: «В Италии многие спортсмены из разных стран говорили, что России очень не хватает»

Ступак рассказала, как спортсмены восприняли ее появление на сборе в Италии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, как спортсмены из разных стран восприняли ее неожиданное появление на сборе в Тоблахе (Италия).

«Когда я тренировалась в Тоблахе, мы со спортсменами других стран жили в одном отеле, в том числе норвежцы. Мы видели друг друга, вместе кушали, говорили друг другу «Добрый вечер» и «Приятного аппетита». Более того, многие спортсмены из разных стран подходили и говорили: «Юля, вас очень не хватает» — имея в виду сборную России. Понятно, что я не буду говорить, кто именно подходил, так как это политический момент. Но это было видно. Меня там встретили очень хорошо и были рады видеть, несмотря на всю ситуацию», — приводит слова Ступак «Чемпионат».

28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5060473-stupak-v-italii-mnogie-sportsmeny-iz-raznyh-stran-govorili-chto-rossii-ochen-ne-hvataet.html
Юлия Ступак
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28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.
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