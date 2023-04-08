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Сегодня, 15:40

28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак поделилась мнением насчет популярности лыжных гонок.

«Мне бы хотелось, чтобы по медийности лыжные гонки обходили биатлон. Но хотелось бы, чтобы эта медийность не была чрезмерной. Мне кажется, самое главное — чтобы люди получали искренние эмоции. У меня было много ситуаций, когда человек подходит, обнимает или берет за руку и говорит, мол, вы заряжаете, помогаете. В соцсетях что-то написали такое, что меня воодушевило. Это все очень приятно», — приводит слова Ступак «Чемпионат».

28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5060609-glavnoe-chtoby-medijnost-ne-byla-chrezmernoj-yuliya-stupak-o-populyarnosti-lyzhnyh-gonok.html
Юлия Ступак
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