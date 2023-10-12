Клебо: «Мне не обязательно в этом сезоне ехать на Кубок мира»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не считает обязательным участие в Кубке мира-2023/24.

«Мне не обязательно ехать на Кубок мира в этом году, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в 2025 году. Тереза Йохауг — хороший пример этого. Для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу поехать, это моя работа. Однако есть альтернативы», — приводит слова Клебо Nettavisen.

В сентябре стало известно, что 26-летний спортсмен отказался подписать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.