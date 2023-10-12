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Сегодня, 07:22

Клебо: «Мне не обязательно в этом сезоне ехать на Кубок мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не считает обязательным участие в Кубке мира-2023/24.

«Мне не обязательно ехать на Кубок мира в этом году, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира в 2025 году. Тереза Йохауг — хороший пример этого. Для меня поездка на Кубок мира не является обязательной, но я хочу поехать, это моя работа. Однако есть альтернативы», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Йоханнес Клебо. Клебо в шикарной форме и разрывает летний сезон. Но зимой на Кубке мира его не будет

В сентябре стало известно, что 26-летний спортсмен отказался подписать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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