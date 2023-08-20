Клебо в шикарной форме и разрывает летний сезон. Но зимой на Кубке мира его не будет

Конфликт с федерацией отправил главную звезду лыжных гонок в марафонскую серию.

Лыжные гонки — в упадке. К общим тенденциям прибавилось и отстранение России, и падение интереса на главном рынке — в Норвегии. Хоть как-то держал FIS в тонусе Йоханнес Клебо — единственная суперзвезда уровня лучших представителей плавания или легкой атлетики по известности в мире, не считая Александра Большунова. Сан Саныча по понятным причинам на Кубке мира в этом сезоне не будет, только вот и Клебо — тоже. Йоханнес поссорился с национальной федерацией и проведет ближайшие полгода преимущественно в коммерческих марафонных стартах. К чему приведет его демарш и как отреагируют мировые лыжи?

Нет конкурентов в лыжероллерах

Клебо — в шикарной форме. По крайней мере летом пятикратный олимпийский чемпион практически неудержим. На традиционном лыжероллерном турнире Топпидреттсвека-2023 Йоханнес выиграл в скиатлоне, а затем и стал первым в 12-километровой гонке преследования свободным стилем на лыжероллерах. В субботу Клебо без особого труда отыграл 15-секундный гандикап после спринта и выиграл финиш у товарища по сборной Симена Крюгера и шведа Альвара Мюльбака.

Днем ранее Клебо с обычной внешней легкостью разобрался на финише с товарищами по сборной своей страны Дидриком Тенсетом и все тем же Крюгером, с которыми чуть ранее ушел в отрыв. Понятное дело, что примерять результаты летних стартов к зимнему сезону один в один — неблагодарное дело. И тем не менее определенные выводы о состоянии спортсмена по гонкам на лыжероллерах можно сделать вполне.

И что мы видим? Клебо как был лучшим в мире, так им и остается. Ведь едва ли где-то на планете, не считая России, сейчас есть сравнимый с норвежскими стартами уровень конкуренции. Так вот, Йоханнес сильнейших среди сильнейших, причем порой на голову. Тем обиднее, что его не будет на этапах Кубка мира этого года. Недавно действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» сообщил, что планирует выступать в серии лыжных марафонов Ski Classic. Эти турниры официально признаны FIS, тем не менее считаются коммерческими стартами и живут по командной системе по типу велоспорта. Так что сборные имеют к ним весьма опосредованное отношение. Для Клебо сейчас это едва ли не единственный возможный выход, так как лучший норвежский лыжник находится в конфликте с национальной федерацией из-за нежелания последней идти для него на особые условия.

Фото Global Look Press

Контракт с норвежской федерацией разорвал давний партнер

На самом деле конфликт Клебо и сборной — история далеко не первого сезона. Еще два года назад Йоханнес грозился уйти из команды, но в последний момент компромисс все же находили. Вопросы касались прежде всего спонсорских соглашений — Клебо хотел размещать на форме логотипы личных партнеров, хотя правилами Федерации лыжных видов спорта Норвегии это было запрещено. Тем не менее лучшему лыжнику страны шли навстречу. Перед стартом прошлого сезона он потребовал пропуска общих сборов, мешавших личному календарю и возвращению на работу сервисмена Фруде Педерсена, своего личного смазчика. Отгул дали, Педерсена вернули — несмотря на напряженные отношения Фруде с остальной сервис-бригадой сборной. Тем не менее Клебо принял решение готовиться к сезону-2023/24 вне сборной Норвегии из-за новых разногласий с Федерацией лыжных видов спорта страны.

Причин несколько. Снова уволили Фруде, произвели замены в тренерском составе сборной, ограничили возможности личных спонсорских контрактов для спортсменов. А главное, наконец-то он хочет готовиться к сезону самостоятельно, без оглядки на федерацию. Ранее по такому пути уже шел Нортуг, и неудивительно, что Петтер первым поддержал решение Йоханнеса.

А вот национальная федерация сначала планировала не мешать Клебо заявляться на Кубок мира самостоятельно, однако затем, видимо, отклонила собственное решение. Возможно, это связано с обидой из-за потери спонсора. На фоне демарша главной звезды партнерский контракт разорвала фирма Norengros, поддерживавшая норвежские лыжи вот уже 20 лет. Стороны приступили к переговорам, тем не менее пока с мертвой точки они не сдвинулись. Йоханнес готов пропустить этапы Кубка мира, единственным важным стартом до Олимпиады в Милане он видит домашний ЧМ-2025.

Фото Global Look Press

«В худшем случае я присоединюсь к Петтеру Нортугу в серии лыжегоночных марафонов «Ски Классикс». Думаю, что получу предложение от них», — сказал недавно Клебо TV2. Тем не менее на сегодняшний день пятикратный олимпийский чемпион не теряет надежды прийти к соглашению с Федераций лыжных видов спорта Норвегии. Критично важно сделать это до первых зимних стартов — без зеленого света от национальной федерации на Кубке мира Йоханнеса мы едва ли увидим. Только кто от этого потеряет больше — Клебо или мировые лыжи?