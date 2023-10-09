Международный союз конькобежцев отказался обсуждать возвращение российских спортсменов

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что Международного союза конькобежцев (ISU) отказался обсуждать вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

«Совет ISU отказался обсуждать тему возвращения российских спортсменов, хотя она стояла в повестке. Просто испугались. Сезон уже начинается. По сути, мы пролетаем мимо», — цитирует Гуляева ТАСС.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне. На заседании обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.