Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:32

Международный союз конькобежцев отказался обсуждать возвращение российских спортсменов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александра Трусова.
Фото USA Today Sports

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что Международного союза конькобежцев (ISU) отказался обсуждать вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

«Совет ISU отказался обсуждать тему возвращения российских спортсменов, хотя она стояла в повестке. Просто испугались. Сезон уже начинается. По сути, мы пролетаем мимо», — цитирует Гуляева ТАСС.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне. На заседании обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

1
Читайте также
Абаскаль: «Чувствую ли я поддержку руководства «Спартака»? Конечно»
Самсонова вернулась в топ-20 рейтинга WTA, Андреева вошла в топ-50
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоханнес Бе раскритиковал лыжную федерацию Норвегии за конфликт с Клебо
Новости
RSS RSS
Все новости