Йоханнес Клебо пропустит гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит гонку на 10 км свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере, сообщает пресс-служба FIS.

Причина, по которой спортсмен пропустит забег, не уточняется, при этом спортсмен сдал отрицательный тест на коронавирус. Планируется, что он сможет выступить в спринте (3 декабря) и масс-старте (4 декабря).

Гонка на 10 км свободным стилем на этапе в Лиллехаммере состоится сегодня, 2 декабря. Клебо будет заменен на Хенрика Доннестада.

Ранее Клебо рассказал, что живет отдельно от сборной Норвегии из-за вспышки коронавируса в команде.