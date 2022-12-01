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Сегодня, 14:57

Бородавко заявил, что Большунов постепенно набирает форму

Иван Торопцев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мнением о нынешней форме трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

В четверг, 1 декабря, спортсмен выиграл гонку на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на втором этапе Кубка России в Увате.

«Сегодня прошла классическая гонка, Большунов выиграл, он постепенно набирает форму. Немного не хватило Денису Спицову до второго места. Если говорить не только о моей группе, то здесь выступали специалисты по классическому ходу, это Илья Семиков и Илья Порошкин, все подтвердили свой класс», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Победа в гонке на этапе Кубка страны в Увате стала для Большунова первой в сезоне-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/16473975
Александр Большунов
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Большунов выиграл гонку на 15 км в разделке на этапе Кубка России
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