Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:05

Лыжник Коростелев пропустит несколько этапов Кубка России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Савелий Коростелев.
Фото Соцсети

Лидер общего зачета Кубка России Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что пропустит несколько этапов из-за Российско-Китайских молодежных игр.

— Прошло пока четыре гонки, но тем не менее ты лидер общего зачета Кубка России. Какие в связи с этим ощущения?

— Никаких. Все идет своим чередом. Сейчас этап Кубка России закончится, дальше я два этапа пропускаю. Этот рейтинг в нынешнем сезоне в России считается основным, но обычно на него никто не смотрит.

— Но сейчас все топы страны выступают на Кубке России.

— Здесь такая система начисления очков, при которой, чтобы бороться за победу в общем зачете, нужно бежать все гонки и ничего не пропускать. Я в юниорском возрасте. У меня помимо Кубка России есть другие соревнования. Поэтому в сумме пропущу три-четыре этапа. Сейчас буду готовиться к Российско-Китайским зимним молодежным играм. Перед ними нужно пройти карантин. А в сроки этапа Кубка России в Кирово-Чепецке у меня будут гонки в Китае.

Савелий Коростелев. «Друзья подарили шарф «Реала». Знают, что я болельщик «Барселоны». Интервью Савелия Коростелева

Савелий Коростелев
0
Читайте также
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоханнес Клебо пропустит гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Коростелев — о том, что не показывают Кубок России: «Не обидно. Мы все равно не можем повлиять на трансляции»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости