Йоханнес Клебо: «Можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Этот сезон не был моим»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поздравил россиянина Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.

Клебо сломал палец, после того, как ударил по игровому автомату. Он отстает от Большунова на 235 очков.

— Пожалуй, это была не самая неприятная вещь, которую я сделал, — приводит слова Клебо VG. — Я бы не поставил ее даже на второе место. Я предпочитаю смотреть вперед вместо того, чтобы переживать о случившемся. Разумнее будет сосредоточиться на другом.

Учитывая то, что я не смогу выступить в Фалуне, можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Но он должен знать, что в концовке сезона я вернусь сильным. В следующем сезоне тоже. Этот сезон 100% не был моим.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдет 8-9 февраля. Ранее Клебо пропустил чемпионат Норвегии.