Клебо рассказал, каким образом сломал палец. Вы очень удивитесь

Норвежец Йоханнес Клебо, который пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне из-за перелома пальца, рассказал, каким образом он произошел.

— Мы играли в боулинг с друзьями, а после этого заметили этот автомат для измерения силы — пробиваешь как можно сильнее по груше и получаешь результат, — рассказал Клебо в своем видеоблоге на Youtube. — Мы поспорили, кто сильнее. Я люблю соревноваться, поэтому пробил изо всех сил и показал лучший результат. Рядом стоял другой автомат, металлический и я случайно попал рукой по нему.

После того как я почувствовал сильнейшую боль, сразу подумал, что мог сломать руку или палец. К сожалению, так и произошло.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдет 8-9 февраля. Ранее Клебо пропустил чемпионатат Норвегии.