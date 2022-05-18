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Сегодня, 14:36

Вяльбе переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России

Вяльбе будет руководить Федерацией лыжных гонок России еще четыре года
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе переизбрана на новый четырехлетний срок, информирует ТАСС.

Отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла в Казани в среду, 18 мая. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.

54-летняя Вяльбе, возглавляющая федерацию с 2010 года, является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.

Кроме того, она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

Сборная России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине завоевала 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).

Источник: https://tass.ru/sport/14658411
Елена Вяльбе
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