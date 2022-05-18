Вяльбе переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России
Вяльбе будет руководить Федерацией лыжных гонок России еще четыре года
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе переизбрана на новый четырехлетний срок, информирует ТАСС.
Отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла в Казани в среду, 18 мая. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.
54-летняя Вяльбе, возглавляющая федерацию с 2010 года, является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.
Кроме того, она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Сборная России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине завоевала 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).
Источник: https://tass.ru/sport/14658411
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